Virolozi izražavaju zabrinutost zbog pojave još jedne podvarijente omikrona koja se brzo širi Indijom, a stigla je i u Veliku Britaniju.

Upozorenje je poslano nakon što su zastupnici pozvali na udvostručenje napora kako bi osigurali da se gotovo tri milijuna odraslih u Engleskoj, koji se još nisu cijepili protiv covida-19, ipak cijepe.

Soj BA.2.75, nazvan Kentaur, prvi put je otkriven u svibnju u Indiji. Broj slučajeva je otada naglo porastao, i očito raste brže od izuzetno zaraznog soja BA.5 koji je prisutan u Indiji, a brzo zamjenjuje prethodni soj BA.2 u mnogim zemljama, piše Guardian.

BA.2.75 je otkriven u već 10 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, SAD, Australiju, Njemačku i Kanadu.

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti označio ga je 7. srpnja kao “soj pod nadzorom”, što znači da postoje neke indikacije da bi mogao da biti prenosiv ili povezan s težim oblicima bolestimi, ali da su dokazi za to još uvijek slabi ili ih nema.

