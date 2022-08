Snažna solarna oluja mogla bi ići prema Zemlji: Što se dosad zna o njoj?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Nekoliko je svemirskih meteoroloških agencija u svijetu izvijestilo da će Zemlju uskoro pogoditi solarne oluje.

U idućim bismo danima, zahvaljujući dvostrukom udaru velike brzine Sunčevog vjetra i nekoliko izbacivanja koronalne mase, mogli vidjeti jaku oluju, kao i nekoliko umjerenih i blagih.

Britanski meteorološki ured, Centar za predviđanje svemirskog vremena (SWPC) američke Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) i Australski ured za meteorologiju (BOM) izdali su upozorenja za solarne ili geomagnetske oluje tijekom sljedećih nekoliko dana, kako područje aktivnih sunčevih pjega opetovano oslobađa jake solarne baklje klase M.

Nemate se oko čega brinuti. Ovo je normalno ponašanje Sunca, posebno u ovoj fazi njegova 11-godišnjeg ciklusa aktivnosti. Ove oluje mogu uzrokovati neke manje smetnje u tehnologiji koje vjerojatno nećete ni primijetiti. Zapravo, jedna je umjerena oluja već prošla.

Međutim, ako živite na visokim geografskim širinama ili ih posjećujete, možete se veseliti što ćete vjerojatno moći vidjeti nevjerojatnu polarnu svjetlost ili auroru borealis.

Solarne oluje prirodni su i trajni dio života s našim veličanstvenim dinamičnim Suncem, piše Science Alert. Otprilike svakih 11 godina prolazi kroz ciklus različitih razina aktivnosti, od niskih do visokih, pa opet do niskih, kada započne novi ciklus.

Ovi se ciklusi mogu promatrati u aktivnosti sunčevih pjega i koronarnih rupa. Kako ide prema vrhuncu aktivnosti, poznatom kao solarni maksimum, broj Sunčevih pjega raste, a opada kako aktivnost ide prema donjem kraju ljestvice, odnosno – solarnom minimumu.

Sunčeve pjege su privremena područja na Suncu koja imaju snažnija i složenija magnetska polja od područja oko njih. One su hladnije, tamnije i manje guste od okolne plazme. Komplicirane linije njihova magnetskog polja zapetljaju se, pucaju i ponovno spajaju, a to ponovno spajanje proizvodi erupciju energije poznatu kao izbacivanje koronalne mase, a ponekad i solarne baklje.

Koronalne rupe također su hladnije, tamnije i manje guste od plazme, ali su mnogo veće od sunčevih pjega, a rezultat su otvorenih magnetskih polja koja omogućuju solarnom vjetru da lakše ode u svemir. To rezultira relativno brzim strujama solarnog vjetra.

Trenutno se na Suncu događa oboje. Nalazi se u fazi eskalacije svog ciklusa aktivnosti, povećavajući se do vrhunca za koji se predviđa da će se dogoditi u srpnju 2025. To znači da je gotovo svaki dan ove godine na Suncu bilo prilično burno te da je svaki dan dolazilo do neke vrste erupcije.

Većina njih je bila prilično mala. Ali veće erupcije, poput baklji klase M koje emitira Sunčeva pjega nazvana AR3078, mogu imati učinak na Zemlju ako su orijentirane u našem smjeru. Plazma i magnetska polja izbačena u svemir iz ovih erupcija mogu se sudariti s našim magnetskim poljem i atmosferom, rezultirajući geomagnetskom olujom.

One, pak, imaju različite klasifikacije. Blaga oluja je klasificirana kao G1, dok je G2 umjerena. Predviđena je i oluja G3, koja je jaka, a ljestvica ide sve do G5.

Za vrijeme blagih oluja može doći do problema u električnoj mreži, može utjecati i na životinje koje migriraju, a manje smetnje mogu se dogoditi i u radu nekih satelita.

Za vrijeme umjerenih oluja mogu se pojaviti oštećenja na naponskim alarmima i transformatorima, postoji mogućnost da se satelitima mora ponovno podesiti ispravni kurs, a mogu biti prekinute i visokofrekventne radijske operacije.

Za vrijeme jake oluje mogu biti potrebne korekcije napona, sateliti se mogu površinski naelektrizirati, a u smetnjama može biti i satelitska i niskofrekventna radijska navigacija.

U sva tri slučaja mogla bi se vidjeti polarna svjetlost. Ona je rezultat nabijenih čestica iz Sunčeve erupcije koje udaraju u Zemljinu magnetosferu i ubrzavaju duž linija magnetskog polja do polova. Tamo padaju u gornju atmosferu, a interakcije s molekulama u atmosferi uzrokuju nevjerojatan auroralni sjaj na nebu.

Za oluju G3, ova se svjetlost može pojaviti i na području do 50 stupnjeva geografske širine.

Sunčeva pjega AR3078 udaljava se od nas; njezina posljednja erupcija klase M samo će okrznuti Zemlju, ako je uopće pogodi, i bit ćemo izvan zone udara bilo koje daljnje erupcije.

Međutim, samo je pitanje vremena kada će se dogoditi još jedna serija solarnih oluja.

Sunce je mnogo aktivnije nego što je službeno predviđeno u ovom ciklusu i već je oslobodilo nekoliko baklji klase X ove godine. To su najjače erupcije za koje je Sunce sposobno, a baklje klase M niža su razina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.