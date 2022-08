Pomažete djeci oko domaće zadaće? To možda i nije najbolje rješenje

Podijeli:







Izvor: B. BOISSONNET / BSIP / BSIP / Profimedia

Za mnoge roditelje, pomaganje djeci s domaćom zadaćom jednako je važno kao i osigurati da djeca jedu povrće i na vrijeme odu u krevet. To je ono što rade kako bi pomogli svojoj djeci da dobiju najbolji početak u životu. Iako vrijeme provedeno s djetetom može imati niz prednosti, poticaj ocjenama vjerojatno nije jedna od njih.

U dva skupa podataka, koji obuhvaćaju učenike u javnim i privatnim osnovnim školama, istraživači iz SAD-a nisu pronašli značajnu povezanost između roditeljske pomoći s domaćom zadaćom i djetetovih školskih postignuća.

Bez obzira na to koliko je pametna odrasla osoba ili dijete, ili kakav je njihov socioekonomski status, vrijeme provedeno rješavajući matematičke zadatke vjerojatno neće imati značajan utjecaj na akademske rezultate učenika.

VEZANE VIJESTI Bizaran test: Koristili djecu kako bi vidjeli hoće li se Tesla sama zaustaviti Crohnova bolest: Uzrok, simptomi i što učiniti kad se pojavi kod djece?

“Naša otkrića dovode u pitanje desetljeća roditeljske pomoći i kontrole nad domaćom zadaćom”, pišu autori.

Akademici su se i u prošlosti bavili pitanjem koliko bi roditelj trebao pomagati u rješavanju domaće zadaće. Pravi stav mogao bi “zaraziti” djecu ljubavlju prema učenju. Previše sudjelovanja može biti više smetnja nego pomoć.

Zadaća može biti stresna i za roditelje

Ni roditelji možda neće uvijek voljeti taj posao. Istraživanja pokazuju da roditelji mogu percipirati domaću zadaću kao stresan pothvat, a to može stvoriti napetost i pritisak kod kuće. Ponekad, ako postoji vremenski pritisak, roditelji jednostavno daju odgovore svojoj djeci.

Većina tih studija bila je usmjerena na djecu srednjoškolske dobi, ali djeca u osnovnoj školi su u posebno važnoj fazi razvoja gdje bi domaća zadaća mogla imati mnogo veći utjecaj, bilo negativan ili pozitivan.

Istraživači su pokušali utvrditi kako mlađa djeca, između 1. i 5. razreda, doživljavaju roditeljsku pomoć sa svojom domaćom zadaćom.

Da bi to učinili, autori su koristili nacionalne skupove podataka od 1997. do 1998. i 2011. godine. Za razliku od prethodnih studija, oni su također uzeli u obzir varijable poput socioekonomskog statusa i roditeljskog obrazovanja pri analizi njihovih rezultata.

Osnovna škola važna za razvoj dječjih vještina

Čak i kada bi se uzela u obzir razina i intenzitet roditeljske pomoći s domaćom zadaćom, tim nije pronašao nikakav učinak.

Autori ne mogu biti sigurni zašto je to tako, ali imaju nekoliko objašnjenja.

Jedno rješenje moglo bi biti da stres u domu ne pogoduje učenju ii je to možda zato što roditelji obavljaju većinu posla, umjesto da uče svoju djecu kako samostalno razmišljati. Uostalom, roditelji nisu obučeni poput učitelja da daju znanje o čitanju i matematici sljedećoj generaciji.

“Tada djeca ne mogu doživjeti trud i napor”, objašnjava istraživačica obrazovne politike Katerina Bodovski sa sveučilišta Pennsylvania.

“Osnovna škola važna je za rast znanja, ali još je važnija za razvoj dječjih vještina i navika.”

Nepotreban pritisak

Visoka očekivanja također mogu ometati učenje djeteta. Ako se dijete osjeća kao da mu roditelj diše za vratom, to bi moglo dodati nepotreban pritisak cijeloj situaciji. U međuvremenu, manje je vjerojatno da će učiteljica koja je zauzeta drugom djecom zastrašiti.

To ne znači nužno da pomaganje djeci da naprave domaću zadaću uopće nema koristi, jer studija nije razlikovala vrste roditeljske pomoći i samo je proučavala kakav je utjecaj imala na akademska postignuća. To bi, na primjer, u nekim slučajevima moglo dovesti do toga da roditelji provode više vremena sa svojom djecom, što može biti korisno za stvari izvan akademske zajednice, poput njihovog mentalnog zdravlja.

Autori priznaju da, iako njihovi rezultati sugeriraju da roditeljska pomoć s domaćom zadaćom ne znači nužno bolje ocjene, nisu ispitivali učenje tijekom pandemije covida.

Nastavna odgovornost u 2020. godini odjednom je postala čudna ravnoteža između učitelja i roditelja, a pomoć kod kuće vjerojatno je bila ključni čimbenik uspješnog učenja na daljinu, piše Science alert.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram