Otkrivena molekula koja uništava 300 bakterija otpornih na antibiotike

Bakterije s vremenom postaju sve otpornije na antibiotike, što uzrokuje problem mnogim znanstvenicima i zdravstvenim organizacijama. Naime, suvremena medicina se suočava s problemom razvoja bakterija rezistentnih na sve postojeće lijekove, uključujući i one koji se smatraju zadnjom linijom obrane.

No, možda nas čeka pozitivan korak na tom području. Naime, znanstvenici su nedavno pronašli molekulu koja može učinkovito kontrolirati bakterije otporne na sve vrste antibiotika. Radi se o spoju fabimicinu, koji bi se, ako prođe klinička testiranja (testiranja na ljudima), mogao koristiti pri borbi protiv nekih od najtvrdokornijih infekcija.

Novi potencijalni tretman usmjeren je na gram-negativne bakterije, skupinu patogena koje je teško uništiti i koji su obično uzrok infekcija urinarnog trakta, upale pluća, pa čak i krvotoka, piše Index pozivajući se na Science Alert.

Smrtonosne gram-negativne bakterije

Ove vrste bakterija otporne su na antibiotike zbog zaštitne vanjske membrane koja stvara svojevrsni zid koji ne propušta za njih štetne tvari; poput lijekova. Prema istraživanju objavljenom 2022. u Lancetu, rezistencija bakterija na antibiotike odnosi oko 3500 života svaki dan, čime je postala vodeći uzrok smrti u svijetu.

Slične obeshrabrujuće rezultate imala je i studija provedena u engleskoj bolnici koja je pokazala da je više od trećine osoba s infekcijama krvi gram-negativnim bakterijama umrlo unutar godinu dana.

Fabimicin se tijekom istraživanja uspio probiti kroz taj problematični vanjski sloj, pri čemu nije nanio preveliku štetu zdravim, odnosno nama potrebnim, bakterijama.

Znanstvenici su prvo analizirali antibiotik za koji se zna da je učinkovit protiv gram-pozitivnih bakterija i na njemu proveli nekoliko strukturnih promjena kako bi molekula dobila sposobnost da se infiltrira kroz moćnu obranu gram-negativnih sojeva.

Djeluje na više od 300 vrsta rezistentnih bakterija

Ovaj spoj je prilikom testiranja u laboratoriju i na miševima djelovao na više od 300 vrsta bakterija otpornih na lijekove. Štoviše, kod miševa s upalom pluća ili infekcijama mokraćnog sustava je čak smanjio razine štetnih bakterija.

“S obzirom na obećavajuću aktivnost fabimicina u modelima infekcije miševa i ohrabrujuće podatke da je fabimicin dramatično stabilniji u plazmi štakora i ljudi, razumno je vjerovati da bi se njegova učinkovitost mogla poboljšati pri liječenju viših organizama”, pišu stručnjaci.

Otkrivanje antibiotika koji bi mogli djelovati na gram-negativne bakterije nije nešto što se događa svaki dan, tako da je biosinteza fabimicina zapravo vrlo značajan korak. Kako vrijeme prolazi, sve više razumijemo kako funkcioniraju gram-negativne bakterije te nam je jasnije na koje ih sve načine možemo suzbiti.

Naravno, treba proći vremena prije nego što se fabimicin može koristiti kao lijek. Da bi bio odobren, lijek mora proći kroz tri faze kliničkih ispitivanja. U prvoj fazi sudjeluje manji broj ispitanika, obično između 20 i 100 (ili rjeđe nekoliko stotina) te se njome utvrđuje preliminarna procjena sigurnosti i učinkovitosti lijeka.

U drugoj fazi se učinkovitost testira na većem broju ispitanika, obično između 50 i 300, te se analiziraju različiti načini primjene doza. U trećoj fazi sudjeluje najveći broj sudionika – od više stotina do više desetaka tisuća; ovisno o bolesti za koju se razvija lijek ili cjepivo. U ovom trenutku se određeni kandidat uspoređuje s placebom da bi se ispitala stvarna uspješnost razvijenog lijeka te se dodatno testira sigurnost i utvrđuju nuspojave.

Istraživanje naziva An Iterative Approach Guides Discovery of the FabI Inhibitor Fabimycin, a Late-Stage Antibiotic Candidate with In Vivo Efficacy against Drug-Resistant Gram-Negative Infections objavljeno je u časopisu ACS Central Science.

