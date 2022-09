Podijeli:







Izvor: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Lab/SWNS / SWNS / Profimedia

NASA će 27. rujna u 13:14 minuta namjerno zabiti letjelicu DART vrijednu 330 milijuna dolara u asteroid, kako bi mu promijenila putanju. Cilja se binarni asteroidni sustav Didymos, što na grčkom znači "blizanac". Didymos je idealni kandidat za prvi planetarni obrambeni eksperiment čovječanstva, iako nije na putu da se sudari sa Zemljom i stoga ne predstavlja stvarnu prijetnju planetu.

Meteorologinja Tea Blažević u okviru emisije Tajne svemira analizirala je binarni asteroidni sustav. Sustav se sastoji od dva asteroida: većeg asteroida Didymos, promjera 780 metara i manjeg mjesečevog asteroida Dimorphosa, promjera 160 metara. DART-ova letjelica frontalno će udariti u Dimorphos. Ciljevi misije su, prije svega, proizvesti kinetički udar, promijeniti orbitu Dimorphosa unutar binarnog asteroidnog sustava, usporediti rezultate kinetičkog udara DART-a s Dimorphosom s vrlo detaljnim računalnim simulacijama kinetičkih udara na asteride, i naravno, ocijeniti učinkovitost ovog pristupa.

Veliku misiju NASA-e u razgovoru s Teom Blažević, komentirao je naš poznati astronom Ante Radonić.

Radonić je rekao kako danas nitko nema pripremljenu tehniku kako bi skrenuo asteroid i ovo je prvi put da će pokušati demonstrirati kako bi izgledala tehnika skretanja asteroida.

“Sad gađaju jedan mali asteroid da bi vidjeli može li se promijeniti orbita. Promjena će biti jako mala. Oni će mjesecu od glavnog asteroida Didymosu promijeniti brzinu za otprilike pola milimetra u sekundi i to neće biti mjerljivo, no promijenit će se orbita, vrijeme ophoda oko glavnog tijela biti skraćeno za deset minuta. Ta promjena da se orbitalni dio skrati za deset minuta, to će se moći izmjeriti promatrajući teleskopima sa Zemlje”, kazao je Radonić.

Letjelica DART će izbaciti jednu malu letjelicu koja će projuriti pored asteroida i treba snimiti sam trenutak udarca pa ćemo vidjeti koliko prašine, kamenčića će se razletjeti na sve strane, nakon udarca.

Radonić je komentirao može li ova misija imati negativan utjecaj na nas na Zemlji.

“Ovaj dvojni asteroid neće promijeniti orbitu, promijenit će se samo mjesec koji kruži oko Didymosa i ta njegova promjena neznatna, jedva će se izmjeriti i ne utječe na orbitu oko Sunca. Prema tome, nema opasnosti”, pojasnio je Radonić.

Poznati hrvatski astronom komentirao je lošu pripremljenost na Zemlji u vidu obrane od svemirskih gromada.

“Sramota je da dosad nisu napravljeni teleskopi koji bi puno lakše otkrivali neku vrstu asteroida, tu smo zaostali. Ljudi su više radili uređaje da špijuniraju što se događa na Zemlji jer je čovjek na Zemlji bio najopasniji, nije se brinulo o tome da postoji prijetnja iz Svemira”, zaključio je Radonić.