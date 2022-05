Koja je razlika između korone i majmunskih boginja?

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Christine Uyanik

Majmunske boginje ne sliče covidu, a među mnogim razlikama, srećom po svijet iscrpljen pandemijom, ističe se ta da su boginje daleko manje zarazne.

Iako su zarazna bolest, stručnjaci kažu da majmunske boginje neće izazvati drugu globalnu zdravstvenu krizu. Majmunske su boginje ipak ozbiljna bolest koju bi trebalo pratiti kako bi se mogla suzbiti standardnim alatima javnog zdravlja. Glavni među njima u ovom slučaju su cjepiva i izolacija zaraženih osoba.

Majmunske boginje nisu novost. Svake godine se prijavi nekoliko tisuća slučajeva od kojih gotovo svi u Africi, iako neki novoprijavljeni slučajevi u Europi nemaju poznatu vezu s Afrikom. Društveni mediji su, nažalost, već prepuni dezinformacija o majmunskim boginjama što možda i nije iznenađujuće za bolest s imenom koje zvuči poput lošeg filma katastrofe.

Što uzrokuje majmunske boginje?

Kao i covid, majmunske boginje uzrokuje virus, ali među njima ne postoji bliska veza. Koronavirusi sadrže jednolančane molekule genetskog materijala koji se naziva ribonukleinska kiselina (RNK). Virus majmunskih boginja svoj genetski kod u deoksiribonukleinskoj kiselini (DNK).

Virus majmunskih boginja milijune je puta veći od onog koji uzrokuje covid, a proizvodi proteine ​​koji remete obranu u ljudskom imunološkom sustavu.

Kako se majmunske boginje šire?

Ovakav su naziv dobile jer su otkrivene u kolonijama majmuna u istraživanju 1958. Ali malo je vjerojatno da su majmuni bili originalni izvor, rekao je Stuart Isaacs, virolog i izvanredni profesor na Penn Stateu, državnom sveučilištu u Pennsylvaniji. Virus također prenose glodavci.

Ljudi se mogu zaraziti razmjenom tjelesnih tekućina, preko rana na koži, u ustima ili grlu, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Zdravstvene vlasti u Velikoj Britaniji kažu da se slučajevi uglavnom pojavljuju kod muškaraca koji stupaju u seksualne odnose s muškarcima. Spolni odnos se općenito ne smatra glavnim načinom prijenosa, ali teoretski je moguć, rekao je Isaacs.

Virus majmunskih boginja može se također širiti kašljem, ali uglavnom velikim kapljicama koje padnu na tlo u krugu otprilike jednog metra, što je suprotno od laganih čestica aerosola koje ostaju u zraku nekoliko minuta. Stoga se među ljudima mnogo teže širi od covida.

Svaka osoba oboljela od covida vjerojatno će virus prenijeti na druge, pod uvjetom da imaju oslabljen imunitet, ali neki ljudi s majmunskim boginjama virus neće prenijeti nikome, kaže Brian DeHaven, profesor biologije na privatnom Sveučilištu La Salle u Pennsylvaniji.

Bolest se možda ipak sada lakše širi Europom, ali nije jasno zašto, navodi Isaacs. “Čini se da ima nešto više prijenosa s čovjeka na čovjeka nego što bismo mogli očekivati“, rekao je.

Koji su simptomi majmunskih boginja?

Majmunske boginje tipično počinju simptomima sličnima gripi kao što su groznica, jaka glavobolja i oticanje limfnih čvorova. Nakon jednog do tri dana na licu i tijelu se razvija osip koji se najprije manifestira u obliku plosnatih lezija, a završava u obliku gnojnih čvorića.

Simptomi mogu trajati dva do četiri tjedna. Majmunske boginje mogu biti smrtonosne, ali prema podacima WHO-a stopa smrtnosti uvelike varira od soja do soja, od gotovo nula do čak 11 posto.

Postoji li cjepivo protiv majmunskih boginja?

Da. Isto je kao ono koje se koristi za cijepljenje protiv velikih boginja. Djeluje jer su dva virusa blisko povezana, rekao je DeHaven. Grubo govoreći, ova dva virusa su međusobno slična kao i dva soja koronavirusa koji uzrokuju covid. No, za razliku od cjepiva za covid, ako se brzo upotrijebi cjepivo protiv velikih boginja učinkovito je čak i nakon početka infekcije.

S obzirom na slabu mogućnost širenja zaraze, malo je vjerojatno da će službenici javnog zdravstva preporučiti masovno cijepljenje, rekao je Isaacs. Vjerojatniji pristup je ‘prstenasto cijepljenje’ – odnosno cijepljenje bliskih kontakata zaraženih.

Jimmy Whitworth, profesor međunarodnog javnog zdravlja na Londonskoj školi higijene i tropske medicine, rekao je za Reuters da iako su nedavne epidemije u Europi “vrlo neobične“, ali nema potrebe za panikom. “Ovo neće izazvati epidemiju širom zemlje kao covid, ali bolest treba shvatiti ozbiljno”, rekao je.

Kako su vodene kozice povezane s majmunskim boginjama?

Slabo. Poput majmunskih boginja, virus koji uzrokuje vodene kozice ima dvolančanu strukturu DNK, ali je na suprotnoj grani obiteljskog stabla virusa. Iako su mu boginje u nazivu, radi se, naime, o virusu herpesa. Pravi virusi boginja uključuju još velike i kravlje boginje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.