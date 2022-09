Tražiti pomoć od interneta da imenuje znanstvenu misiju postalo je nešto poput tradicije. Neslužbeni Twitter račun koji promovira buduće misije na ledenim divovima našeg Sunčevog sustava zatražio je prijedloge kako nazvati sondu poslanu na Uran. S obzirom na očekivane dosjetke koje su neizbježno vezane za Uran (Uranus), ideja je još i dobro prošla.

Čini se, naime, da su šale o stražnjicama ipak bile u manjini, a mnogi ispitanici to su pitanje shvatili u dobroj vjeri i odgovorili u skladu s tim.

Misija na Uran trenutno nije u razvoju, ali nije niti daleki san. Misije su do sada poslane na većinu planeta u Sunčevom sustavu. Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn posjećeni su i pregledani namjenskim sondama. Čak i Jupiterovi mjeseci dobivaju misiju.

Ledeni divovi su, s druge strane, pomalo zanemareni. Ranije ove godine to je navelo skupinu stručnjaka s američkih akademija da preporuči misiju u Uran u svom izvješću NASA-i.

“Uran je jedno od najintrigantnijih tijela u Sunčevom sustavu”, napisali su znanstvenici. “Njegova niska unutarnja energija, aktivna atmosferska dinamika i složeno magnetsko polje predstavljaju glavne zagonetke”.

