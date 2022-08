Podijeli:







Izvor: B. BOISSONNET / BSIP / BSIP / Profimedia

Tinitus ili zujanje u ušima može biti uzrokovan mnogim stvarima. Iako ovo nije samo po sebi bolest, može biti simptom drugog zdravstvenog problema.

Zvonjavu u ušima najčešće uzrokuju oštećenja sitnih dlačica u unutarnjem uhu. To mijenja signale koje šalju vašem mozgu, a koji kontroliraju način na koji čujete zvuk.

Tinitus može biti normalna posljedica starenja, ali ga mogu uzrokovati i druge stvari. Treba reći i da tinitus može biti privremen ili može trajati do kraja života.

Što uzrokuje tinitus?

Za većinu ljudi, tinitus je doista samo posljedica starenja jer se s godinama naš sluh pogoršava. Tinitus se u tom smislu obično javlja oko šeszdesete godine života.

Glasni zvukovi su zapravo vodeći uzroci tinitusa. Može se javiti kao posljedica nečega što čujete svaki dan ili nečega što se dogodilo samo jednom. To uključuje cijeli set događaja – od koncerata i sportskih događaja pa do glasnih aparata koje koristite. Tinitus se u ovom slučaju može javiti u samo jednom ili čak i u oba uha i može dovesti do gubitka sluha i bolova.

Tijelo samostalno proizvodi vosak u ušima koji služi za zadržavanje prljavštine i zaštitu vaših ušiju. No, ako se ne ispere sam od sebe i nakupi ga se previše, to može dovesti do zvonjave ili gubitka sluha. Vaš liječnik može nježno ukloniti nakupine. Nemojte to sami pokušavati učiniti štapićem za uši.

Određeni lijekovi također mogu biti odgovorni za tinitus. To su lijekovi kao što su aspirin, diuretici, određeni antibiotici, antidepresivi i lijekovi protiv raka. Što je jača doza, to je veća šansa da će se javiti neki problem, no simptomi bi trebali nestati kada prestanete piti lijekove.

Infekcija ušiju može biti odgovorna za zvonjavu u ušima. Možda ste primijetili da vam se to javlja i kada ste prehlađeni ili imate gripu, a razlog leži u tome što upala sinusa može utjecati i na sluh. Ako je to doista uzrok tinitusa, to ne bi trebalo potrajati. No, ako ne prođe nakon tjedan dana, javite se liječniku.

Problemi s pritiskom također mogu dovesti do tinitusa. To može uključivati visoki krvni pritisak i stvari koje ga kratkoročno povisuju, poput stresa, alkohola i kofeina.

I neki drugi zdravstveni problemi mogu uzrokovati tinitus, a to su stanja kao što su promjene u ušnim kostima, poremećaj unutarnjeg uha koji se naziva Meniereova bolest ili ozljede glave i vrata, piše WebMD. Stanja poput fibromialgije i lajmske bolesti također mogu izazvati zvonjavu u ušima. Vaš liječnik će vam pomoći otkriti uzrok i ublažiti zvukove.

