Vrtoglavica, glavobolja, suha koža… Ovo su znakovi toplinskog udara

Podijeli:







Izvor: CRISTINA QUICLER / AFP

Jeste li samo malo žedni, patite li od iscrpljenosti zbog vrućine ili ste u riziku od ozbiljnog toplinskog udara? Koji su znakovi upozorenja? Što možete učiniti da ga spriječite i liječite te kada vam je potrebna hitna liječnička pomoć? Doznajte u nastavku.

Što je toplinska iscrpljenost?

Kod toplinskog udara mozak gubi sposobnost reguliranja tjelesne temperature, što potencijalno može dovesti do oštećenja jetre, bubrega, mišića, a posebno srca. Može se razviti brzo, uz malo upozorenja, i može biti kobno.

VEZANE VIJESTI Ovo je 11 simptoma toplinskog udara Vrućine mogu biti opasne i za ljubimce: Kako zaštititi psa od toplinskog udara?

Ali prije nego što dođete do opasne zone toplinskog udara, većina odraslih će iskusiti simptome toplinske iscrpljenosti. Toplinska iscrpljenost je onaj loš osjećaj koji je većina nas doživjela u nekom trenutku tijekom vrlo toplog vremena. Može se pojaviti vrtoglavica ili blaga zbunjenost, glavobolje, grčevi, pojačano znojenje, a hladna koža, mučnina, brže disanje i brži otkucaji srca, kaže Dafydd Beech, iz Crvenog križa u Velikoj Britaniji.

Što je toplinski udar?

Nasuprot tome, osoba koja pati od toplinskog udara može i dalje imati vrtoglavicu, glavobolju i osjećati nelagodu, ali ključna je razlika da će njihova koža postati vruća, rumena i suha. Tijelo gubi sposobnost znojenja i postaje sve toplije i toplije. Zbog toga ljudi mogu biti prilično zbunjeni. Mogu pasti u nesvijest ili imati napadaje i grčeve. Ovo je opasna zona, kaže dr. Lynn Thomas, ravnateljica St. John Ambulancea, prenosi The Guardian.

Teže je, naravno, kod sebe prepoznati simptome, pogotovo kada je zbunjenost jedan od njih. Postoji povećan rizik da ljudi razviju toplinsku iscrpljenost i toplinski udar ako žive sami.

Osnovni je savjet da ostanete u najhladnijem dijelu svog doma i izbjegavate napore. Također je važno biti svjestan mogućih učinaka bilo kojeg lijeka koji uzimate, jer neki mogu bitno utjecati na način na koji se vaše tijelo nosi s velikim vrućinama, ovisno o nuspojavama.

Starije osobe

Simptomi toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara isti su za starije odrasle osobe, ali oni mogu biti osjetljiviji na dehidraciju i mogu izgubiti potrebu za tekućinom, što može povećati rizik od bolesti povezanih s vrućinom. “Zabrinjavajuće kod starijih ljudi je to što ne prepoznaju uvijek neke od znakova”, kaže dr. Thomas. “Molim vas, provjeravajte svoje starije članove obitelji i susjede češće nego inače, pokušajte ih natjerati da ostanu u kući i neka zavjese budu navučene.” Može biti teško nagovoriti osobe koje pate od demencije da piju vodu. Možete pored njih staviti malo vode s malo leda i provjeriti piju li, savjetuje dr. Thomas.

Djeca i bebe

“Teško je s djecom, jer vole biti vani i neće nužno reći: ‘Moram unutra jer mi je vruće.’ Stoga se pobrinite da redovito idu na WC i da puno piju vode”, kaže Thomas. Simptomi toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara uglavnom su isti kod djece kao i kod odraslih, ali imajte na umu da kada bebe pate od toplinske iscrpljenosti, često “postanu pospanije i ne komuniciraju toliko”.

Kako biste rashladili bebe, “ostanite u kući ili izađite ranije”, kaže Claire Maguire, iz britanske zaklade za porođaj. Kad izađete van, izbjegavajte vezivanje tetra pelene na dječja kolica radi hlada: “Istraživanje kaže da to može uzrokovati zagrijavanje unutrašnjosti kolica i pregrijavanje koje ste time zapravo pokušavali spriječiti”, kaže Maguire. Preporučuje da se upoznate s normalnom temperaturom svoje bebe (testirajte na stražnjoj strani vrata ili prsima, a ne na ekstremitetima koji su hladniji), da biste znali kad su prevrući.

Održavanje hidratacije također je od vitalnog značaja. “Bebe su vrlo osjetljive na dehidraciju zbog svog omjera volumena i površine, ako dehidriraju, to može utjecati na njihovo zdravlje. Bebe koje doje možda će htjeti češće jesti, a bebe koje se hrane adaptiranim mlijekom mogu redovito uzimati male količine vode, (kuhane i ohlađene ako su mlađe od šest mjeseci). Vodite i računa o mokrim pelenama. Ako imate stariju bebu, vjerojatno ste navikli na učestalost njihovih mokrih pelena”, kaže Maguire.

Kućni ljubimci

Naši krzneni ljubimci također su osjetljivi na bolesti povezane s vrućinom, kaže dr. Karen Humm, s hitne i intenzivne njege na Kraljevskom veterinarskom fakultetu. Oni koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu, oni s gustim krznom namijenjenim niskim temperaturama ili psi s ravnom njuškom poput mopsova i buldoga još su više ugroženi. “Psi se zapravo ne znoje”, kaže Humm. “Dakle, ako ne mogu učinkovito dahtati, ne mogu učinkovito gubiti toplinu.”

Znakovi upozorenja da je vašem psu prevruće, kaže Humm, “nespecifični su i zato je teško”. Pretjerano ili bučnije dahtanje nego inače ključni je znak upozorenja. Chris Wilson, veterinar za male životinje sa sjedištem u Londonu, kaže da psi također mogu djelovati “nemirno, bezvoljno i van sebe”. Psi koji su jače pogođeni vrućinom mogu sliniti, povraćati ili imati proljev, a u najgorem slučaju mogu kolabirati i patiti od napadaja.

Važno je, slažu se oboje, djelovati brzo, mnogo prije nego što se to dogodi. Jednom kada životinja pretrpi oštećenje enzima izazvano toplinom, to može biti nepovratno, čak dovesti do zatajenja više organa i smrti. “Ako bučno dišu, svakako nazovite veterinara. Ako su nekoordinirani, posrću, ako izgledaju pomalo pijani ili ih je teško probuditi ili su pali, idite veterinaru”, kaže Humm.

Najbolja je prevencija. “Držite ih u sjeni, ponudite im vodu”, preporučuje Humm. Pse možete hladiti vodom nanesenom na kožu.

Ljudi sada uglavnom znaju da ne ostavljaju pse u vrućim automobilima, kaže Humm, iako se to još uvijek događa.

Sljedeća ključna poruka koju treba prenijeti je da je za vrlo vrućih dana bitno šetati pse samo vrlo rano ujutro ili kasno navečer, ili čak nikako. “Postoji zabluda da životinja neće ići u šetnju ako je to loše za nju, a to jednostavno nije istina”, kaže Humm. U nedavnoj studiji, kaže ona, tri četvrtine slučajeva bolesti povezanih s vrućinom uzrokovano je vježbanjem. “Ako ste u nedoumici, ostavite svog psa kod kuće da se odmori i bude u miru”, kaže Glazebrook, koji napominje da će pseća tolerancija na dodir, maženje i rukovanje vjerojatno opasti na vrućini, što može dovesti do razdražljivosti.

Nasuprot tome, mačke rijetko pate od bolesti uzrokovanih vrućinom osim ako nisu zarobljene ili nemaju pristup vodi. “One su evolucijski s mnogo toplijih mjesta”, kaže Humm. “Mačke su mnogo razumnije od pasa”, dodaje Wilson. “Prilično su dobre u regulaciji svoje temperature ponašanjem.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.