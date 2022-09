Znakovi koji mogu upućivati na razvoj rane Alzheimerove bolesti

Podijeli:







Izvor: Unsplash

Najrašireniji tip demencije je Alzheimerova bolest. Radi se o neurodegenerativnoj bolesti koja negativno utječe na pamćenje i druge kognitivne funkcije, prije nego što uznapreduje do točke kada ometa svakodnevne operacije.

Alzheimerova bolest obično pogađa osobe iznad 65 godina, ali ponekad pogađa i mlađe ljude koji se načaze u svojim 30-im i 40-im godinama. Ta je pojava poznata kao rana Alzheimerova bolest. Ona pogađa relativno malen postotak ljudi, a ljudi se obično nalaze u 40-im i 50-im godinama kada bolest uzima maha, piše portal Eat This, Not That.

Ovo su mogući znakovi koji mogu upućivati na razvitak te bolesti.

1. Izgubili ste interes za stvarima koje ste prije voljeli

“Nedavna istraživanja pokazuju da je najraniji i najčešći vanjski znak Alzheimerove bolesti apatija ili gubitak motivacije za stvari u kojima je osoba prije uživala. Ti se simptomi često pogrešno smatraju depresijom ili dijelom normalnog starenja. Dok se neki simptomi apatije i depresije preklapaju – poput povlačenja od obitelji i prijatelja – ljudi s apatijom ne izražavaju simptome koji su više povezani s depresijom, poput osjećaja krivnje, beznađa i tuge”, rekla je Karen Sullivan, klinička neuropsihologinja.

VEZANA VIJEST Ovo voće može spriječiti rak, srčane bolesti te usporiti napredak Alzheimera

2. Smatrate da ne postoji problem

Dr. Sullivan objašnjava da se “karakterističan simptom” rane Alzheimerove bolesti naziva anozognozija. To je moždana nesposobnost uvida ili svijesti o kognitivnim promjenama. To se često pogrešno tumači kao psihološka obrana, gdje članovi obitelji misle da njihovi voljeni ne žele priznati da imaju problem s pamćenjem i promjene u kognitivnom aparatu.

3. Zaboravljate cijela životna iskustva

Dr. Sullivan je otkrila da “borba s brzim prisjećanjem može biti dio normalnog starenja, ali neuspjeh prisjećanja događaja uz naznaku i poticanje može biti znak onoga što stručnjaci za zdravlje mozga nazivaju amnestičkim pamćenjem – deficitom pamćenja. Simptomi amnestičkog pamćenja također se pojavljuju kod ljudi koji postavljaju pitanja koja se ponavljaju ili pričaju iste priče u kratkom vremenskom roku.

4. Više ne možete upravljati financijama

Prema dr. Sullivan, dijagnoza Alzheimerove bolesti nadilazi samo smanjenje pamćenja. Osim kognitivnih promjena, neuropsiholozi također procjenjuju područje funkcije koje se zove instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. To je naša sposobnost obavljanja svakodnevnih poslova neovisno i bez pomoći.

Te aktivnosti uključuju stvari kao što su vožnja i pamćenje da uzmete propisane lijekove na dnevnoj bazi. Ali prvo i najosjetljivije područje koje je zahvaćeno ovom bolešću je upravljanje složenim financijama. Najraniji problemi kod Alzheimerove bolesti uključuju plaćanje pogrešnih računa, poteškoće u balansiranju čekovne knjižice te pamćenje lozinki i pinova.

5. Primjećujete promjene u vidu

Rane promjene vida neki su od najpodcijenjenijih simptoma rane Alzheimerove bolesti. One ne remete oštrinu vida (tj. sposobnosti jasnog viđenja predmeta). Umjesto toga, te se promjene očituju u kontrastnoj osjetljivosti (sposobnosti da percipiramo oštre i jasne rubove predmeta) i specifičnu percepciju boja uglavnom u plavim nijansama.

Osobe s ranom Alzheimerovom bolešću često će potražiti novu dioptriju, no to neće riješiti njihov problem.

6. Imate genetsku predispoziciju za razvoj bolesti

Dr. Sullivan je otkrila da “većina ljudi s Alzheimerovom bolešću razvija stanje kroz složenu interakciju genetskih faktora i faktora životnog stila koji vodite. Što su ljudi koji obole od demencije mlađi, to je vjerojatnije da je to genetski uvjetovano. Ako imate nekoga u vašoj obitelji tko je razvio simptome Alzheimerove bolesti u dobi mlađoj od 65, nalazite se u većem riziku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.