Živjeti s koronavirusom: Kako bi pandemija mogla izgledati u budućnosti?

Izvor: Shutterstock

Dok se treća zima pandemije koronavirusa nazire na sjevernoj hemisferi, znanstvenici upozoravaju već iscrpljene vlade i stanovništvo da se pripreme za nove valove covida-19.

Samo u SAD-u moglo bi biti do milijun infekcija dnevno ove zime, rekao je za Reuters Chris Murray, šef Instituta za zdravstvene metrike i evaluaciju (IHME), nezavisne grupe za modeliranje na Sveučilištu u Washingtonu koja prati pandemiju. On je dodao da bi to bilo skoro dvostruko više od trenutnog dnevnog broja.

Diljem Velike Britanije i Europe znanstvenici predviđaju niz valova covida jer ljudi provode više vremena u zatvorenom prostoru tokom hladnijih mjeseci, ovog puta gotovo bez ograničenja u nošenju maski ili fizičke distance.

Međutim, iako bi slučajevi mogli ponovno narasti u idućim mjesecima, malo je vjerojatno da će smrtni slučajevi i hospitalizacije rasti istim intenzitetom, rekli su stručnjaci, koji smatraju da je za to zaslužno cijepljenje, booster doza, prethodne infekcije, blaže varijante i dostupnost efikasnih tretmana za covid.

Ove prognoze otvaraju nova pitanja o tome kada će zemlja izaći iz izvanredne faze covida u stanje endemske bolesti gdje je u zajednici s visokom stopom cijepljenja manja epidemije, vjerojatno na sezonskoj osnovi.

Mnogi stručnjaci su predvidjeli da će tranzicija početi početkom 2022. godine, ali je dolazak visoko mutirane varijante virusa omikron poremetio ta očekivanja.

“Moramo ostaviti po strani pitanje je li pandemija gotova”, rekao je Adam Kucharski, epidemiolog s London School of Hygiene and Tropical Medicine. On, kao i drugi epidemiolozi vide da se covid pretvara u endemsku prijetnju koja je i dalje problem.

Ostaje pitanje hoće li se pojaviti nova varijanta koja nadmašuje trenutno dominantne omikron podvarijante.

Ako ta varijanta također izazove težu bolest i u stanju je izbjeći prethodni imunitet, to bi bio najgori scenarij, prema nedavnom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije za Europu.

Kako se navodi u izvještaju, “svi scenariji, s novim varijantama, ukazuju na potencijal za veliki budući val na razini koji je jednako loš ili gori od vala epidemije 2020/2021.”.

Faktori koji zbunjuju

Mnogi stručnjaci za bolesti rekli su da je predviđanje za covid postalo mnogo teže jer se mnogi oslanjaju na brze testove kod kuće koji se ne prijavljuju državnim zdravstvenim službenicima, prikrivajući stope infekcije.

BA.5, podvarijanta omikrona koja trenutno izaziva vrhunac infekcija u mnogim zemljama, izuzetno je prenosiva što znači da mnogi pacijenti hospitalizirani zbog drugih bolesti mogu biti pozitivni i biti ubrojani u teške slučajeve, čak i ako covid-19 nije izvor njihove nevolje.

Znanstvenici su rekli da druge nepoznanice koje kompliciraju njihove prognoze uključuju i to da li kombinacija cijepljenja i covid infekcije, takozvani hibridni imunitet, pruža veću zaštitu ljudima.

“Svako tko kaže da može predvidjeti budućnost ove pandemije ili je previše samouvjeren ili laže”, rekao je David Dowdy, epidemiolog s Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Stručnjaci također pomno prate razvoj događaja u Australiji gdje nova sezona gripe u kombinaciji s covidom preplavljuje bolnice. Kažu da je moguće da bi zapadne zemlje mogle imati sličan obrazac nakon nekoliko mirnih sezona gripa.

“Ako se to dogodi tamo, može se desiti i ovdje. Moramo se pripremiti za sezonu gripe”, rekao je John McCauley, direktor Svjetskog centra za gripu na Institutu Francis Crick u Londonu.

SZO je priopćila da svaka zemlja i dalje treba pristupiti novim valovima sa svim raspoloživim alatima, od cijepljenja do intervencija kao što su testiranje i fizička distanca ili nošenje maski.

Izraelska vlada je nedavno zaustavila rutinsko testiranje putnika na covid-19 na svom međunarodnom aerodromu, ali je spremna nastaviti s praksom “u roku od nekoliko dana” ako se suoči s velikim porastom, rekla je Sharon Alroy-Preis, šefica javne zdravstvene službe ove zemlje.

“Kada dođe do vala infekcija, morat ćemo nositi maske, morat ćemo se testirati”, rekla je ona i dodala: “To je život s covidom.”

