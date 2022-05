Podijeli:







Realnost je takva da niste više u cvijetu mladosti, pa je vrijeme, kažu stručnjaci, da se tako prestanete ponašati.

Kad napunite 40 godina, upravo je to vrijeme kada se trebate odreći određenih navika i u život unijeti nove kako biste očuvali zdravlje.

1. Hormoni su sada važan faktor

Promjene su toliko očite da ih je teško previdjeti, ali razlog je možda malo nejasan. Kako starimo, tako svi prolazimo kroz hormonalne promjene, a to može utjecati na metabolizam i način na koji tijelo proizvodi i troši energiju, pojasnila je nutricionistkinja Isabel Smith te dodala da rezultat može biti nakupljanje masnih naslaga na području trbuha.

2. Vjerojatno pijete previše kave

Vjerojatno ste već čuli da biste trebali piti manje kave, ali upravo je sad vrijeme da to i napravite. Smith savjetuje jednu šalicu kave na dan i ne puno više od toga. Previše kofeina može uzrokovati nesanicu, nervozu. Ako vam je potrebno nešto što će vas razbuditi, pokušajte s cjelovitim namirnicama koje će vam dati dovoljno energije.

3. Ne koristite suplemente prije razgovora s liječnikom

Lako je pomisliti da će vam neko brzo rješenje pomoći, ali budite oprezni kada su u pitanju suplementi. Ako razmišljate o dodacima u vidu vitamina D, pametno bi bilo prvo provjeriti njegovu razinu u organizmu. Većina će ljudi profitirati od ribljeg ulja, ali ipak je pametnije da prethodno porazgovarate s liječnikom.

4. Zauvijek se riješite praznih kalorija

Jedna od najvećih promjena u ovim godinama je u metabolizmu i načinu na koje naše tijelo procesuira kalorije, a činjenica je da se on usporava. “Fokusirajte se na to da ih ne jedete jer će samo značiti puno kalorija, i to onih praznih”, ističe Jessica Crandall, nutricionist te savjetuje da tako samo gubite nutrijente koji su vam trenutno potrebni.

5. Jedite svakih nekoliko sati

Ne samo da je važno doručkovati kako biste pokrenuli metabolizam, nego je potrebno nešto grickati kroz cijeli dan. Crandall savjetuje da jedete svaka 4 sata ili svakih 6 sati kako biste tijelu dali dovoljno energije, što može pomoći kod topljenja kalorija.

6. Tražite antioksidanse

Vjerojatno ste naučili da su antioskidansi zdravi, ali nutrijenti su posebno važni kada starimo, a pomoću njih možemo prevenirati probleme koji se javljaju u ovim godinama, poput oštećenja kože pa čak i razvoja raka. Možda ste primijetili da vas bole kosti i zglobovi, a upravo dovoljna količina antioksidansa iz voća i povrća može spasiti stvar.

7. Svaki dan malo omega masnih kiselina

Manoće su u proteklom desetljeću postale trend, no bez obzira na to pružaju puno dobrobiti za cjelokupno zdravlje. Ako povećate unos omega-3 masnoća, zglobovi će manje boljeti. Vjerojatno ste prije 20 godina mislili da ste baš vi neuništivi, ali vjerujemo da danas shvaćate da vam je potrebno malo pomoći kako biste očuvali zdravlje.

8. Pazite kako se krećete

Možda vam se čini da morate zaboraviti na sve vježbe koje ste upoznali prije 20 godina, ali to ne mora biti slučaj, potrebno je samo malo modificirati program. Pronađite nekoliko zabavnih aktivnosti i u njima uvijek uživajte. Možda danas više ne možete trčati 5 kilometara svakog dana, ali možete hodati ili biciklirati.

9. Stavite sebe na prvo mjesto

To što stavljate sve ispred sebe ne znači da morate svaku svoju potrebu baciti kroz prozor. Sada je najvažnije da sebe stavljate na prvo mjesto i da uvijek imate vremena za sebe. Obitelj, posao, obaveze ne ostavljaju puno prostora za uživanje, ali se morate potruditi da za sebe svakog dana imate malo vremena.

10. Krećite se bez obzira na sve

Bilo da vozite bicikl, trčite ili plivate, uvijek budite u pokretu. Jednom kad uđemo u 40., tijelo gubi mišićnu masu, a rezultat je slabiji metabolizam, a upravo ćete kretanjem usporiti propadanje mišića.

11. Prestanite izbjegavati liječnike

Nikada se ne može dovoljno puta ponoviti koliko je važno prevenirati bolesti, baš iz tog razloga je važno razgovarati sa stručnjacima; s trenerom koji će za vas napraviti najbolji program vježbanja, s nutricionistom koji će vam napraviti plan prehrane, ali nikako ne smijete izbjegavati godišnji pregled kod liječnika kao dio preventive. Posebno je to važno činiti redovito u ovim godinama, a posebno ako u vašoj obitelji postoje neke bolesti koje se mogu dogoditi i vama. Slušajte svoje tijelo i ako vas nešto boli – ne ignorirajte, posjetite liječnika, piše Ordinacija.

