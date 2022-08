Podijeli:







Izvor: Massimo Rinaldi/ Unsplash/Ilustracija

U potrazi za zdravim i finim pićima, posebice ako tražimo zamjenu za kavu, nerijetka su opcija zeleni čaj ili crni čaj. Zeleni čaj odlična je zamjena za kofeinske napitke jer također povećava osjećaj buđenja organizma. Osim toga je dobar za mršavljenje, detoksikaciju organizma, poboljšava koncentraciju, spušta krvni tlak i još mnogo toga.

Zeleni čaj dobiva se od biljke Camelia sinensis od koje potječu i poznati oolong čaj, crni čaj i bijeli čaj. Razlika od zelenog čaja je u stupnju fermentacije biljke. Zeleni čaj se priprema od nefermentiranih listova i zbog toga je u toj skupini najviše ljekovit. U usporedbi s drugima zadržava najveću razinu antioksidansa i polifenola koji su zaslužni za njegovo aktivno i blagotvorno djelovanje.

Ljekovitost zelenog čaja

Znamo da je dobar za nas, no odakle potječe ljekovitost zelenog čaja? Ova vrsta čaja bogata je polifenolima koji uključuju flavonoide i fenolne kiseline. Među njima su i katehini, ali i moćan spoj antioksidans EGCG ili epigalokatehin galat. Uz to se u zelenom čaju nalaze i drugi minerali.

Ovo su neka od ljekovitih svojstava zelenog čaja:

– pomaže u zdravlju kože

– smanjuje opekline

– smanjuje nastanak akni

– pomaže kod masne kože

– potiče rast kose i zdravlje tjemena

– smanjuje vidljive znakove starenja kože

– smanjuje rizik od srčanih bolesti

– utječe na simptome tumora

– smanjuje rizik od nastanka tumora

– potiče sagorijevanje kalorija i topljenje masnoća

– smanjuje stres organizma – spušta razinu lošeg kolesterola

– poboljšava cirkulaciju i spušta krvni tlak

– pomaže kod dijabetesa tipa 2

– poboljšava koncentraciju

U nastavku donosimo njihova najljekovitija svojstva, samo neke od razloga zašto je dobro piti zeleni čaj.

1. Štite stanice i pomažu u borbi protiv raka

Katehini, kao i EGCG su jaki antioksidansi koji se osim u zelenom čaju, mogu pronaći i u povrću. Ove biljne komponente služe za liječenje raznih bolesti te daju ljekovita svojstva zelenom čaju jer smanjuju stvaranje slobodnih radikala u tijelu te tako štite naše stanice. Ovakav način zaštite naših stanica pomaže kod borbe protiv rata te generalnog smanjivanja infekcija unutar organizma, pa i na koži. Antioksidanti poput kahetina pomažu u zaštiti stanica kada dođe do raka dojke, prostate i raka debelog crijeva. Istraživanja nema mnogo, no do sada provedena su pokazala dobre rezultate.

Iako ne postoje dokazi koji pokazuju da zeleni čaj liječi rak, može pomoći kod smanjivanja simptoma i razine oštećenja.

Ono što zeleni čaj kod problema s rakom može učiniti je da poboljša cjelokupno stanje imuniteta, pomaže u rješavanju toksina iz tijela te daje barem malu kontrolu nad tumorom i liječenjem. Ovo stvara i kvalitetan psihološki učinak kod bolesnika što može imati izniman značaj u liječenju.

2. Smanjuje rizik od srčanih bolesti

Osobe koje imaju veće šanse od razvijanja srčanih bolesti i bolesti krvožilnog sustava mogle bi pokušati piti zeleni čaj. Istraživanja su pokazala kako osobe koje piju više od četiri šalice ovog čaja na dan imaju oko 20% manje šanse za dobivanje srčanog udara te 16% manji rizik od preuranjene smrti zbog bolesti. Uz zeleni čaj smanjuje se i rizik od nastanka koronarne bolesti.

Razlog tomu je što zeleni čaj regulira i spušta krvni tlak, kao i razine lošeg kolesterola te triglicerida. Visoke razine kolesterola utječu na povećan rizik od razvijanja srčanih bolesti.

3. Dobar za zdravlje kože i akne

Zeleni čaj se može koristiti za oralnu konzumaciju, ali i za nanošenje direktno na kožu kada želimo riješiti neke kožne probleme. Pokazalo se kako zeleni čaj može poslužiti kod porezotina, crvenila i oticanja.

Skuhajte zeleni čaj, malo ga ohladite i u njega namočite gazu. Ovaj tretman možete raditi na oštećenoj koži, čak i ako imate opekline od sunca, no onda se preporučuje stavljati hladne vrećice ili gaze.

Koža voli zeleni čaj zbog njegovih protuupalnih svojstava, a pomoći može čak i kod dermatitisa, rozaceje i psorijaze. Pomoć može pružiti i kod akni te masne kože. Razlog tomu su polifenoli u zelenom čaju koji, kada se nanese na kožu, smanjuju izlučivanje sebuma koji obično uzrokuje akne ili masnoću kože.

Zanimljivo je i da je zeleni čaj lijek za starenje kože, a za to je zaslužan EGCG koji ima sposobnost regeneracije umirućih stanica kože. Ovaj antioksidans se bori protiv starenja kože, uz vitamin B2 u zelenom čaju i tako omogućava koži da izgleda mlađe i podatnije.

4. Zeleni čaj za mršavljenje

Jedno od najpoznatijih svojstava zelenog čaja jest to da se može koristiti za mršavljenje. Mnoga istraživanja su pokazala da konzumiranje zelenog čaja može utjecati na smanjivanje kilograma i masnoća na trbuhu. Tomu pomažu nutrijenti i antioksidansi u zelenom čaju koji potiču metabolizam te povećavaju efekte hormona koji utječu na topljenje masnog tkiva. Studije su pokazale da konzumiranje zelenog čaja kod muškaraca i žena može utjecati na brže sagorijevanje kalorija. Da biste postigli taj efekt, smatra se da se kroz dan treba konzumirati barem tri šalice zelenog čaja.

Priprema zelenog čaja

Zeleni čaj možete kupiti u gotovo svakoj prodavaonici prehrambenom robom. Može se kupiti u vrećicama s dodatnim okusima poput đumbira ili limuna s kojima se odlično slaže, ali i u rinfuzi u obliku sušenih listova. Cijena zelenog čaja u rinfuzi za oko 100 grama je oko 25 kuna, dok će cijena zelenog čaja u vrećicama biti oko 15 kuna.

Na pakiranju će biti navedeno kako se određeni čaj priprema te se savjetuje raditi ga po uputama i ne držati predugo u kipućoj vodi.

Nuspojave zelenog čaja

Kako u životu ni s čime ne treba pretjerivati, tako je i sa zelenim čajem. Ako zeleni čaj pijete kako biste smršavjeli i konzumirate više od tri šalice dnevno, ne bi bilo loše da se prije toga savjetujete sa svojim liječnikom. Zeleni čaj se zbog jakih svojstava i kofeina ne preporučuje djeci, trudnicama niti dojiljama. Osobe koje boluju od bolesti štitnjače bi s oprezom trebale konzumirati zeleni čaj koji može utjecati na rad tog organa. Pokazalo se i da zeleni čaj može stvarati povećan rizik kod porođajnih efekata koji su povezani s manjkom folne kiseline.

Kao i kava, zeleni čaj je dosta jak, te osobama koje imaju poteškoća s pretjeranim lučenjem želučane kiseline može stvarati problem. Nuspojave kod osoba koje imaju gastritis i piju zeleni čaj mogu biti žgaravica, gubitak apetita i proljev. Nije rijetko da zeleni čaj ili nagli prestanak konzumacije zelenog čaja izazivaju glavobolje i nesanicu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.