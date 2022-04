Zašto zbog kave moramo na WC?

Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Svi znaju taj osjećaj nakon prve jutarnje kave.

Iako je kava jedno od najpopularnijih pića na svijetu, ne postoji puno istraživanja o tome zašto mnogi nakon šalice kave moraju trčati na WC.

“U nekim slučajevima, kao kod povezanosti kave i probave, jednostavno nije bilo medicinskim razloga za pokretanje izbiljnih istraživanja o povezanosti”, kaže dr. Kyle Staller.

“Možda je jednostavno toliko očito da ne treba puno istraživanja da bismo povezali da kava potiče probavu kada je toliko ljudi dnevno pije”, dodao je.

No, možda je kava ipak posebna po nečemu i istraživanja koja postoje dokazuju da su pacijenti u pravu. Neka manja istraživanja pokazala su da je kava djelotvornija od tople vode što se tiče pokretanja probave. To puno govori s obzirom na to da je voda ključna za normalno funkcioniranje crijeva.

To naravno ne znači da unošenje dovoljne količine vode u organizam nije ključno za zdravlje. “Oko 60% našeg tijela čini voda”, kaže nutricionistica Jerlyn Jones.

Zanimljivo je i što u istraživanjima nije bitno je li kava kofeinska ili bezkofeinska. To sugerira da su za pokretanje probave odgovorni i neki drugi sastojci osim kofeina. Ipak, još uvijek je većinom nepoznato koji su to spojevi i kako oni točno pokreću probavni sustav. Ipak, evo što je dosad otkriveno.

Kava uzrokuje kontrakcije crijeva?

Crijeva mogu iskusiti tri vrste kontrakcija koje zajedno rade kako bi pomiješale, sjedinile i naposljetku izbacile izmet. Dijelom, na sve to utječu mišićni, neuralni i kemijski faktori.

Moguće je da kava stimulira tu aktivnost crijeva u nekoliko minuta od konzumacije. Jedno malo istraživanje, provedeno na 12 zdravih ljudi, pokazalo je kako je kava bila 60% učinkovitija od tople vode što se tiče stimulacije probavnog sustava.

U drugoj studiji, pak, aktivnost crijeva se kod ispitanika povećala unutar četiri minute od popijene kave i takvo stanje trajalo je najmanje 30 minuta.

Staller kaže kako kava ne uzrokuje direktno kontrakcije crijeva, nego kontrkacije trbušne ovojnice što, pak, potiče odgovor živčanog sustava ili hormonalni odgovor koji uzrokuje kontrakcije crijeva.

“Te kontrakcije guraju sadržaj crijeva prema rektumu i tu se javlja poriv za velikom nuždom”, objašnjava Jones.

Djeluje na hormone i želučanu kiselinu?

Čini se i da kava stimulira otpištanje hormona gastrina koji potiče stvaranje želučane kiseline. Ona, pak, pomaže kod probavljanja hrane i može potaknuti rad probave. Još 1986. godine istraživači su dokazali da kofein utječe na razine gastrina brzo i značajno.

U studiji iz 2009. godine, muškarci su postili noću te su ujutro dobili obrok i kavu ili samo obrok. Pijenje kave značajno je ubrzalo vrijeme potrebno da hrana napusti želudac i dođe u tanko crijevo.

Staller je dodao i kako neki spojevi iz kave mogu djelovati i s receptorima za opioide u probavnom sustavu, piše CNN.

