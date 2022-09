Zašto plivanje? Kalorije će se topiti brzo, a evo kako to najbolje postići

Podijeli:







Izvor: Pexels

Svima nam je dobro poznato da je plivanje kao tjelovježba odličan način za stjecanje dobre forme. Jedan od glavnih razloga je težina same vježbe, odnosno činjenica da se za plivanje koristi cijelo tijelo, a potrebne su i dobre motoričke sposobnosti.

Ako ste u potrazi za tjelovježbom koja će vam pomoći smanjiti kilograme, plivanje topi kalorije brzo i pomaže u održavanju težine. Plivanje nije samo ljetna aktivnost te se preporučuje plivati barem jednom tjedno kako biste održali zdravo tijelo i organizam.

Plivanje i kalorije

Za vrijeme plivanja koristimo cijelo tijelo pa je jasno da se kod ove aktivnosti kalorije troše dosta brzo i uspješno. Brzina kojom naše tijelo sagorijeva kalorije za stvaranje energije poznata je kao metabolizam. Nerijetko koristimo izraze da netko ima brz ili spor metabolizam. Kada vježbamo, naš se metabolizam ubrzava, odnosno, ubrzava se sagorijevanje kalorija.

Učinak brzine metabolizma i sagorijevanja kalorija ovisi o mnogo toga – koju aktivnost činimo, kolika je naša tjelesna težina, kakav je sastav tijela, kojeg smo spola i slično. Svaka od tih stavki utječe na to koliko kalorija trošimo plivanjem.

Međutim, za to postoji prosječna vrijednost.

Naime, smatra se da prosječna osoba u jednom satu plivanja potroši od 430 do 570 kalorija. Broj kalorija koje se utroše plivanjem ovisit će o tome jeste li uzimali pauzu, koliku ste udaljenost prošli te kojom brzinom plivate. Ako se radi o laganom plivanju možete računati da će potrošnja kalorija biti manja. Međutim, ako radite brze krugove s kratkim pauzama, takvo plivanje kalorije troši još više i brže.

Kod plivanja, kalorije će se najviše trošiti kod ovakvih aktivnosti:

– plivanje leptir tehnikom

– prsno plivanje za natjecanje, brzo – s kratkim pauzama

– brzo plivanje krugova bez pauza

– plivanje tehnikom kraul

– sinkronizirano plivanje

Najmanje kalorija kod plivanja će trošiti lagani aerobik u vodi, leđno plivanje te plutanje i lagano plivanje u vodi.

Kako najbrže potrošiti kalorije kod plivanja?

Kada odlučite da je plivanje vaš način za brže trošenje kalorija, ne bi bilo loše da odaberete tjelovježbu s kojom će taj proces ići još brže. Osim što postoje određene tehnike koje će pomoći u sagorijevanju kalorija plivanjem, imamo još par savjeta.

Kod plivanja koristite tehnike leptir, kraul i brzo prsno plivanje te pokušajte raditi što kraće pauze između krugova. Plivanje bi se trebalo izvoditi krug za krugom uz brze izmjene i s kratkim stajanjima. Ako tek krećete plivati, krenite polako i nastavljajte korak po korak. ovo znači da u početku plivajte kraća razdoblja manjeg intenziteta, a onda postupno pojačavajte.

Kod plivanja se također mogu pojaviti ozlijede, posebice ako krenete prebrzo u vježbe koje vaše tijelo ne može podnijeti. Ne zaboravite da se i prije treninga plivanja trebate rastegnuti i malo ugrijati, a nije loše niti odraditi lagano rastezanje nakon treninga.

Plivanje za gubljenje kalorija počnite dva do tri puta tjedno od 10 do 30 minuta svakog puta. Idućeg tjedna na duljinu treninga dodajte od pet do 10 minuta i tako pojačavajte intenzitet sve dok ne dođete na sat vremena treninga. Ovo znači sat vremena plivanja, ne odmaranja i laganog ulaženja u vodu. Na početku treninga je sigurnija opcija da duže plivate lagano nego intenzivno i brzo plivate na kratke periode.

Posebice na početku, ali i kasnije, uzmite odmor kad god vam je to potrebno. Plivanje stvara velik stres na cijeli organizam i srce, a s time treba biti posebno oprezan. Kada vam je dosta, izađite iz vode, odmorite i nastavite kada dođete k sebi.

Prehrana za najbolje rezultate

Bez dobre i kvalitetne prehrane ćete teško vidjeti dobre rezultate po pitanju kalorija i plivanja. Za gubitak suvišnih kilograma kroz dan trebate postići kalorijski deficit, odnosno, unesene kalorije potrošiti tjelovježbom ili unijeti manju razinu kalorija. Gubljenje kalorija kroz deficit će pokazivati rezultate, no zapamtite da dugotrajne dijete za mršavljenje nisu zdrava ni dobra opcija.

Ako želite zdravo mršavjeti, pokušajte s kvalitetnom i raznovrsnom prehranom, konzumacijom nekoliko manjih obroka dnevno te s plivanjem barem tri puta tjedno. Prehrana bi trebala sadržavati što više vitamina, minerala i vlakana, a to znači da je važan unos voća, povrća i cjelovitih žitarica. Meso također možete unositi no najbolje bi bilo izbjegavati mesne prerađevine i proizvode bogate konzervansima i nezdravim mastima poput gotovih jela ili druge brze hrane.

Velik utjecaj u mršavljenju čini voda i napici poput zelenog čaja koji pospješuju čišćenje organizma. Ne zaboravite niti na izbjegavanje šećera u što većoj dozi, kao i alkohola i cigareta koji su se pokazali kao saveznici u zadobivanju viška kilograma. Za zdravu probavu, ali i što manje nakupljanje masnoća, nemojte jesti barem tri sata prije spavanja.

Bez dobrog sna ćete teško postići gubitak kilograma stoga se preporučuje da svake noći dobijete barem sedam sati čvrstog sna. Ovo će pomoći i kod mentalnog zdravlja i stresa koji se također pokazao kao okidač za nakupljanje masnoća.