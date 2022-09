Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Liječnici savjetuju da ne mokrite za vrijeme tuširanja, prvenstveno iz zdravstvenih razloga.

Iako mnogi ljudi to ne žele priznati: većina njemačkog stanovništva se jednostavno pomokri pod tušem. Jedni možda to rade češće i svjesno, dok drugi to možda rade jer im je baš sila. Svatko tko svjesno odluči ne ići na WC možda to radi zbog udobnosti ili uštede vremena. Ali postoje i vrlo dobra objašnjenja za mokrenje pod tušem.

Štednja vode i struje

Ovisno o modelu WC-a, za ispiranje se može uštedjeti od tri do 14 litara vode. Također se eliminira potrošnja vode za pranje ruku i toaletnog papira. Međutim, postoje i dobri razlozi da se odlučite ipak mokriti na zahodu.

Zašto je bolje ne mokriti pod tušem objasnila je influencerica i ginekologinja dr. Alicia Jeffrey-Thomas u videu na TikToku.

Ona objašnjava da je teoretski moguće povezati zvuk vode s mokrenjem ako se redovito tuširate. Rezultat bi bio da morate brže otići na WC kada čujete vodu koja teče.

Mokrenje pod tušem nije nužno prednost, pogotovo za žene

Prema njemačkim medijima, postoje i drugi razlozi zašto posebno žene ne bi trebale nužno mokriti stojeći, kao što bi to bio slučaj pod tušem. Tijelo žene nije dizajnirano za to i mišići dna zdjelice ne mogu se pravilno opustiti u tom položaju. Zbog toga se mokraćni mjehur možda neće moći pravilno isprazniti, što dugoročno može čak dovesti do slabljenja mokraćnog mjehura.

U rijetkim slučajevima mogu se pojaviti i drugi problemi ako koža prilikom tuširanja dođe u dodir s urinom.

To bi bio slučaj ako imate infekciju mokraćnog sustava i tekućina dođe u kontakt s otvorenom ranom.

Međutim, mnogo je vjerojatnije da će se urin zadržati na tušu, što nikako nije higijenski, prenosi Fenix Magazin.