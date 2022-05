Podijeli:







Prvi nacrt većinskoga mišljenja koji je procurio sugerira da je Vrhovni sud SAD-a glasovao za poništavanje odluke Roe protiv Wadea kojom je legaliziran pobačaj u cijeloj zemlji, izvijestio je Politico u ponedjeljak. Iako je nacrt mišljenja većine podložan promjenama, mnogi se pitaju hoće li presuda ipak biti poništena u nadolazećim mjesecima. Trenutno je 13 američkih država donijelo zakone po kojima bi se pobačaj automatski zabranio ako se navedena presuda ponišiti.

Zašto je zabrana pobačaja opasna?

Kada se pregledaju dostupni podaci, pokazuje se da zabrana pobačaja ne dovodi do smanjenja broja pobačaja. Naime, ako žene nemaju pristup i pravo na pobačaj, to zapravo može ostaviti ozbiljne posljedice na zdravlje.

Stope pobačaja već opadaju

Prema najnovijim podacima, stope pobačaja opadaju od 1980. godine. Statistička analiza pokazuje da to tog opadanja nije došlo zbog restriktivnih zakona o pobačaju, koji su u relativno porastu, nego zbog smanjenja neželjenih trudnoće.

Pobačaji su sve rjeđi, no natalitet i dalje ne raste.

Zabrana pobačaja nije najbolji način za sprječavanje pobačaja

Istraživanja su pokazala da je najučinkovitiji način za smanjenje neželjenih trudnoća povećani pristup učinkovitoj kontracepciji. Određene države, poput nekih u Latinskoj Americi i na Karibima, imaju najrestriktivnije zakone o abortusu, ali i dalje imaju visoku stopu abortusa; vjerojatno zato što ljudi tamo nemaju pristup reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti.

Jedna američka studija pokazala je da se stopa pobačaja može smanjiti za više od 70 posto kada je dostupna besplatna kontracepcija. U mnogim državama koje žele zabraniti pobačaj, kontracepcija je također teško dostupna.

Postoji jako malo dostupnih podataka o pobačajima iz vremena kad je abortus bio ilegalan u SAD-u pa je teško reći je li olakšani pristup pobačaju povećao vjerojatnost da će doći do prekida trudnoće. Popsci piše da su brojke ilegalnih pobačaja i smrt trudnica značajno pale u SAD-u, ali pala je i stopa nataliteta.

Ipak, istraživanja u drugim zemljama pokazuju da liberalniji zakoni o pobačaju ne dovode do većeg broja pobačaja. U međuvremenu, analiza iz godina neposredno prije i nakon presude Roe protiv Wadea sugerira da ako je pobačaj negdje moguć, ljudi koji imaju želju i sredstva će to učiniti – čak i ako to zahtijeva prelazak državnih granica. Ograničavanje pristupa pobačaju u nekim državama prvenstveno će utjecati na zdravlje i dobrobit mladih i siromašnih obojenih ljudi.

Pristup pobačaju poboljšava zdravstvene ishode

Popsci se referirao na veliko izvješće Nacionalne akademije znanosti, inženjerstva i medicine iz 2018. godine koje je pokazalo da su četiri glavne metode pobačaja koje se koriste u SAD-u sigurne. To uključuje medicinski pobačaj, koji se oslanja na oralne lijekove koje pacijent može uzeti u vlastitom domu.

Izvješće je također upozorilo da uobičajena ograničenja prava na abortus, poput razddoblja čekanja na postupak, dovode samo do toga da sigurni postupak postane rizičan.

Također, brojne studije su pokazale da oni koji žele pobačaj i imaju pristup, su zdraviji i financijski stabilniji nego oni koji žele prekinuti trudnoću a nisu u mogućnosti.

Ekonomisti su pokazali da će, bez značajnog povećanja socijalne i financijske potpore novopečenim roditeljima u SAD-u, nedostatak pristupa pobačaju neizbježno naštetiti izgledima za karijeru i financijskoj neovisnosti osoba koje mogu zatrudnjeti. Siromaštvo povećava mnoge zdravstvene rizike.

Pobačaj nije ništa novo

Pobačaj se nije uvijek smatrao političkim, pa čak ni vjerskim pitanjem. Pozitivne i neutralne reference na prekid trudnoće datiraju tisućama godina unatrag. Ideje da se zakonski zabrani pobačaj u SAD-u se javila sredinom 1800-ih.

Američko liječničko udruženje sada podržava pravo na siguran pristup pobačaju, ali u prošlosti je organizacija to pravo pokušavala osporiti. Mnogi povjesničari sada sugeriraju kako je borba za kriminaliziranje pobačaja imala više veze s demonizacijom primalja i budućih liječnica u korist rastuće klase muških ginekologa i opstetričara, koji su ovu praksu okarakterizirali kao barbarsku, piše Popsci.

