Zašto je vježbanje dobro za zdravlje mokraćnog mjehura?

Podijeli:







Izvor: Unsplash/Ilustracija

Pozitivni učinci tjelesne aktivnosti na fizičko i mentalno zdravlje svima su poznati. Često se govori o važnosti za metabolizam i zdravlje uma, no fizička aktivnost jednako je važna i kada je u pitanju vaš mokraćni mjehur, bubrezi i dno zdjelice.

“Odnos između tjelesne aktivnosti i zdravlja mjehura, međutim, više je koncept šire slike nego izravna jednadžba,” objašnjava urologinja Aleece Fosnight. To je uglavnom zbog složenosti mokraćnog sustava, prenosi Centar zdravlja.hr.

vezana vijest Upozorenje liječnika: Sedam simptoma upale mjehura koje ne smijete ignorirati

Kada govorimo o zdravlju mjehura, također govorimo o cirkulaciji krvi, filtraciji bubrega, funkciji dna zdjelice i zdravlju crijeva, ali i o učestalosti odlaska na WC. Svi navedeni sustavi utječu jedan na drugoga. Na primjer, hodanje može spriječiti, odnosno riješiti zatvor stolice, što je dobro za vaš mjehur jer problem s probavom može izazvati češće mokrenje.

Vježbanjem možete ojačati dno zdjelice

“Tjelesna aktivnost može poboljšati zdravlje mokraćnog mjehura jačanjem mišića dna zdjelice koji podupiru mokraćni mjehur”, kaže dr. Fosnight. Ističe da je jačanje abdomena i zdjelice posebno korisno za funkciju mjehura. To je zato što su ovi mišići povezani s vašim dnom zdjelice, koje podržava i kontrolira kako i kada mokrite ili praznite stolicu.

Međutim, važno je napomenuti da pretjerano vježbanje ili nepravilno treniranje ovih područja može imati suprotan učinak. Na primjer, žene mogu osjetiti stezanje dna zdjelice zbog pretjerane vožnje sobnog bicikla. Važno je baviti se istezanjem i jačanjem, ali u umjerenim količinama.

Tjelesna aktivnost sprječava zatvor

Hodanje i vježbanje može pomoći u održavanju vašeg mjehura urednim. Prema urologinji Aleece, to je zato što zatvor ili nakupljanje stolice u vašem debelom crijevu, može staviti dodatan pritisak na vaš mjehur, što može dovesti do češćeg mokrenja.

Kretanjem aktivirate mišiće u crijevima, dajući im snagu potrebnu za guranje stolice kroz sustav i iz njega. Liječnici predlažu minimalno pola sata lagane tjelesne aktivnosti dnevno, kao što je šetnja sa psom, hodanje ili trčanje.

Bolja cirkulacija i filtracija krvi u bubrezima

Ponekad slaba cirkulacija može biti povezana sa sjedilačkim načinom života. S obzirom na to da se svakom aktivnošću ubrzava rad srca, vježbanjem se stvara prednost slanja više krvi u vaše bubrege, čime dolazi do veće filtracije. To pomaže vašem tijelu da brže izbaci tjelesne toksine.

Prema stručnjacima, povećani protok krvi također dovodi više krvi bogate kisikom do vitalnih organa, uključujući mokraćni mjehur. Zbog toga duga razdoblja nekretanja mogu imati suprotan učinak na tijelo.

Vježbanje posebno pomaže kada ste pravilno hidratizirani

Hidracija je ključna za nadoknadu izgubljene vode znojenjem tijekom fizičke aktivnosti. Ako ne dođe do nadoknade vode, toksini u vašoj mokraći potencijalno mogu uzrokovati iritaciju ili upalu. Vježbanje uz redoviti unos vode odlično je za vaš mjehur i bubrege jer je i njima potrebna hidratacija.

Voda pomaže razrijediti urin i poboljšava filtraciju bubrega. Konzumiranje najmanje litre vode dnevno idealno je za optimalno funkcioniranje mokraćnog sustava.

Vježbanje može pomoći da se ne budite zbog mokrenja

Pomoćni mišići poput gluteusa i trbušnih mišića podržavaju vaš mjehur i noću. Također, česti uzrok iritantnog buđenja i mokrenja tijekom noći je lagani san. Vježbanje tijekom dana, stoga, može vam pomoći da dublje spavate i rjeđe se budite zbog odlaska na wc.

Istezanje je ključno prilikom vježbanja za zdravlje mokraćnog mjehura. Plan vježbanja žena često nema fokus na donji dio tijela, kukove, zdjelicu i mišiće nogu.

“Ako vam mišići ne rade skladno zajedno, to može oslabiti druge mišiće uzrokujući bol, ograničenu pokretljivost i naposljetku nefunkcioniranje organskih sustava”, objašnjava dr. Fosnight.

Istezanje prije i poslije treninga pomaže mišićima da se oporave i ne ostanu u zgrčenom stanju. Upamtite, mišići moraju biti jaki, ali opušteni – ne zategnuti.