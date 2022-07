Vrtoglavica nije bolest, ali može biti znak nekog oboljenja

Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Veliki broj ljudi tijekom života je bar jednom osjetio vrtoglavicu. Dr. Srđan Milićević, specijalist za ORL, kaže za portal N1 da vrtoglavica nije bolest već znak nekog oboljenja.

“Mnogo je češća nego što se misli ili očekuje. Prema nekim procjenama, oko pet posto pacijenata u ambulantama opće medicine žali se na neki oblik poremećaja ravnoteže. Možda se najprecizniji opis nalazi u samom korijenu riječi vertigo (glagol vertere znači okretanje). Premda ljudi na razne načine opisuju svoje tegobe: zanošenje, propadanje, mutnoća u glavi, nestabilnost, osjećaj kao da su pijani…”, navodi dr. Milićević.

U najširem smislu, bolesti koje izazivaju vrtoglavicu mogu se podijeliti na bolesti srca i krvnih žila, bolesti mozga i nervnog tkiva i bolesti tzv. centra za ravnotežu koji se nalazi u unutarnjem uhu. Vrtoglavice mogu biti prvi znak nekih teških i smrtonosnih bolesti, ali isto tako i bezazlen znak nekih lakih i prolaznih bolesti, ističe on.

„Centar za ravnotežu nalazi se u unutarnjem uhu gdje je smješten i centar za sluh. Zbog njihovog značaja okruženi su najtvrđom kosti u našem organizmu. Kao i ostala periferna osjetila i osjetilo za ravnotežu ima svoje anatomske dijelove i svoja oboljenja. Sastoji se od koštanog i membranskog dijela i oblikom podsjeća na krunu. Veličine je tablete aspirina. Osjetne ili senzorne stanice ‘plivaju’ u posebnoj tekućini koja je filtrirana moždana tekućina. Na površini tih osjetnih stanica nalaze se otoliti, u javnosti poznati kao kristali“, objašnjava doktor.

Dr. Milićević dodaje da svaki od dijelova centra za ravnotežu može oboljeti i to na razne načine.

„Ako recimo dođe do većeg nakupljanja tekućine u unutarnjem uhu dolazi do bolesti koja se zove Meniereova bolest, nazvana po znanstvenikku koji ju je prvi opisao. Bolest se karakterizira s tri tipična znaka: zujanjem u uhu, osjećajem punoće u uhu i vrtoglavicom“, kaže on.

Dodaje da je bolest nepoznata uzroka, traje više sati i povlači se sama od sebe, da bi se ponovo javila.

„Koliko često će se ponavljati napadi nemoguće je procijeniti. Ako su napadi toliko česti da ozbiljno remete privatni i profesionalni život, liječenje, odnosno prekidanje napada vrtoglavice, vrši se ubrizgavanjem u uho nekih ototoksičnih antibiotika. Loša strana ovog tretmana je što pored uništenja centra za ravnotežu i prestanka vrtoglavica dolazi i do potpunog gubitka sluha u tom uhu“, navodi dr Milićević.

Još jedna bolest unutarnjeg uha je prilično poznata u javnosti – upala ili oštećenje samog živca za ravnotežu.

„Bolest počinje dramatično s mučninom, povraćanjem, vrtoglavicom. Bolesnik je ponekad sedam dana vezan za krevet i mora da prima infuzijsku terapiju. Obično poslije mjesec dana dolazi do potpunog oporavka. Virusi se spominju kao najčešći uzročnici ove bolesti“, naglašava doktor.

Pomicanje otolita ili kristala iz ležišta također dovodi do vrtoglavice koja ponekad bude toliko jaka da bolesnik padne i ozlijedi se, ističe dr. Milićević.

„Bolest kristala karakterizira napad vrtoglavice pri okretanju glave, obično u krevetu. Liječi se namještanjem kristala tzv. manevrima. Prvo se mora utvrditi u koju stranu i koji kanal je zahvaćen. Za svaku stranu i svaki kanal postoji poseban manevar“, objašnjava on.

Liječenje vrtoglavica ovisi o uzroku.

„Ako je uzrok npr. gusta krv onda će liječenje biti od strane hematologa. U slučaju oboljenja centra za ravnotežu uglavnom se liječenje provodi kombinacijom kortikosteroida i betahistina. Kod bolesti kristala dovoljni su tzv. manevri repozicije“, kaže dr. Srđan Milićević.

