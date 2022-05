Podijeli:







Kad vam je dan ispunjen brojnim obavezama, teško je držati se uobičajene rutine, što znači da se može dogoditi da za obrok izdvojite samo nekoliko slobodnih minuta i to pred kraj dana. Ipak, unošenje hrane u ovo doba može ubrzati proces starenja vašeg tijela.

Ova navika ne samo da će vas ostaviti gladnima tijekom dana, već je novo istraživanje objavljeno u časopisu Science pokazalo da ona zapravo može ubrzati samo starenje.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Teksasu istražili su dvije grupe životinja, one koje su jele kad god su to htjele, kao i koliko su htjele, i one koje su jele hranu s ograničenim unosom kalorija u određeno vrijeme.

Ono što su otkrili je da je druga grupa, ona koja je jela u određeno vrijeme, živjela skoro 20 posto duže od grupe u kojoj su životinje jele kad god i što god su htjele.

“Kad jedete ranije, vaše tijelo ima više vremena za probavu hrane kao i za korištenje energiju iz te hrane”, kaže dr. Onyx Adegbola.

S druge strane, kaže da “kada jedete kasnije, vaše tijelo pokušava probaviti hranu dok spavate, što može dovesti do problema kao što su probavne smetnje ili refluks kiseline”.

Dr. Adegbola napominje da je “prirodni sat tijela, ili cirkadijalni ritam, reguliran oslobađanjem određenih hormona i na njega također utječe i to kada osoba jede”.

On navodi da “stanice tijela troše manje energije kada ne rade toliko naporno, tako da akumuliraju manje oštećenja i “istroše se” kada se ne koriste toliko”.

Osim toga, doktor objašnjava da je unutrašnji sat koji regulira kada se osjećamo budno ili pospano, “pod utjecajem svjetla i tame, hrane i vježbanja, ali i stresa”.

Važno je napomenuti da kada jedete kasno navečer ili blizu vremena kada idete na spavanje, može se narušiti cirkadijalni ritam i otežati odlazak u krevet, prenosi Eat This, Not That.

“To može dovesti do problema poput nedostatka sna, što je povezano sa zdravstvenim problemima kakvi su pretilost, srčane bolesti i dijabetes”, zaključio je dr. Adegbola.

