Volite grickalice? Možda biste ipak trebali prestati s tom navikom

Bolest srca može biti zastrašujuća stvar na koju treba obratiti pozornost kako starite, bilo da je prisutna u vašoj obitelji ili ne.

Iako se prije smatralo da se bolest srca događa samo starijim osobama, CDC kaže da i mlađe odrasle osobe sada češće imaju srčane komplikacije zbog stvari poput visokog krvnog tlaka, dijabetesa i pretilosti, piše portal Eat This, Not That.

Vaša genetika, dob, spol i okolina u kojoj ste odrasli i živite igraju ulogu u riziku od srčanih bolesti, ali vaša prehrana i stil života također igraju značajnu ulogu. Prema CDC-u, vaši dosljedni obrasci prehrane nevjerojatno utječu na zdravlje vašeg srca zbog čimbenika rizika poput krvnog tlaka, dijabetesa, kolesterola i tjelesne težine, koji su svi u određenoj mjeri povezani s vašom prehranom.

Kada je riječ o usvajanju prehrambenih navika koje su zdrave za srce, način na koji grickate tijekom dana može biti odličan početak.

1. Jedenje previše slatkiša

Konzumiranje slatkiša može biti jako primamljivo, ali dijetetičari upozoravaju da previše dodanog šećera može pridonijeti negativnim zdravstvenim ishodima.

“Utvrđeno je da dodani šećer povećava rizik od srčanih bolesti, a previše rafiniranog šećera iz gaziranih sokova i slatkiša može povećati rizik od srčanih bolesti”, kaže Lisa Young, doktorica znanosti i autorica knjige Konačno puna, konačno mršava.

Grickanje hrane s visokim udjelom dodanog šećera i vrlo niskim udjelom vlakana ili proteina (kao što su slatkiši ili gazirani sokovi) također može uzrokovati skokove u razini šećera u krvi, a mnogo takvih skokova tijekom vremena može dovesti do hiperglikemije (visoke razine šećera u krvi), što je faktor rizika za bolesti srca.

2. Jedenje previše slanih grickalica

Slično grickalicama s dodanim šećerom, također je korisno ograničiti konzumaciju jako zasoljenih grickalica kada pokušavate pratiti rizik od srčanih bolesti.

Prema dr. Young, “prehrana s visokim udjelom natrija povećava rizik od hipertenzije i bolesti srca, tako da redovito jedenje previše slanih grickalica poput čipsa može pridonijeti povećanju rizika od bolesti srca tijekom vremena.”

3. Jedenje velikih porcija prerađene hrane

Ultra-prerađena hrana se definira kao hrana napravljena uglavnom od masti, dodanih šećera, rafiniranih ugljikohidrata i hidrogeniziranih ulja. Prema dr. Young, stalno grickanje ove hrane može doprinijeti riziku od srčanih bolesti jer je ta hrana “vrlo kalorična i može lako pridonijeti debljanju, što može dovesti do pretilosti”.

I kao što smo ranije spomenuli, pretilost je nažalost glavni faktor rizika za srčane bolesti. Nedavna studija objavljena u Journal of the American College of Cardiology otkrila je da prehrana bogata ultraprerađenom hranom povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, a taj se rizik povećava sa svakim dodatnim dnevnim obrokom prerađene hrane.

4. Izbjegavanje grickalica tijekom dana

Jesti zdravu hranu i opskrbiti svoje tijelo s puno hranjivih tvari jednako je važno kao i izbjegavati “nezdrave” stvari. Prema Rachel Fine, registriranoj dijetetičarki i osnivačici To The Pointe Nutritiona, ne grickanje ili nedovoljna količina hrane tijekom dana također može imati negativan utjecaj na vaše zdravlje.

“Izbjegavanje grickalica zbog pravila koja postavlja restriktivna dijeta može pridonijeti nezdravim ishodima”, kaže Fine. “Provođenje dugih sati bez grickanja između obroka može uzrokovati kruženje između padova i valova energije i otežati vam da ostanete svjesniji i prisutniji tijekom obroka”. Drugim riječima, restrikcija može dovesti do kasnijeg prejedanja nezdravom hranom.

5. Posezanje za pekarskim proizvodima

Peciva i kolači nisu loši, a povremeno je važno počastiti se omiljenim zalogajima. Ali prema Trista Bestu, registriranom dijetetičaru u Balance One Supplements, dosljedno grickanje pečenih proizvoda može imati potencijalno negativne zdravstvene posljedice na vaše tijelo.

“Dodani šećeri i zasićene/trans masti korišteni za izradu ove hrane povezani su s povećanjem kolesterola, krvnog tlaka i triglicerida”, kaže Best, “a višak dodanog šećera u prehrani može povećati rizik od srčanih bolesti bez obzira na težinu. Oni također mogu povisiti šećer u krvi i kroničnu upalu, a oboje vas izlaže riziku od bolesti srca, srčanog i moždanog udara.”

I ne samo to, slatke poslastice bez vlakana ili proteina nisu zasitne i najvjerojatnije će vas ostaviti gladnima čak i nakon što završite s grickanjem.

