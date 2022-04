Podijeli:







Izvor: Karolina Grabowska/Pexels

Dugotrajno provođenje vremena u nepravilnim položajima može uzrokovati i poteškoće s vratnom cirkulacijom. U tome mogu pomoći vježbe za vratnu cirkulaciju koje mogu smanjiti ili potpuno zaustaviti neugodne i bolne simptome

Današnji, sjedilački način života, prava je ubojica za našu kralježnicu. Sve je veći broj osoba koje dnevno provode više od šest sati u sjedećem položaju što može imati pogubne posljedice na naše zdravlje. Najčešći i najjasniji simptom su bolovi u vratu i kralježnici, a koji mogu nastati i zbog drugih uzroka.

Međutim, dugotrajno provođenje vremena u nepravilnim položajima može uzrokovati i poteškoće s vratnom cirkulacijom. U tome mogu pomoći vježbe za vratnu cirkulaciju koje mogu smanjiti ili potpuno zaustaviti neugodne i bolne simptome.

Simptomi problema s vratnom cirkulacijom

Slaba i otežana cirkulacija u vratu može biti ozbiljan problem. Krvožilni sustav kroz naše tijelo provodi krv, kisik i sve važne hranjive tvari koje su potrebne da bi naš organizam dobro funkcionirao. Dobra cirkulacija kroz cijelo tijelo poboljšava imunitet te omogućava tijelu da se brže i bolje bori protiv bolesti. Kisik je u našem organizmu iznimno potreban za rad svih organa, a posebice mozga.

Kod ljudi koji sjede cijeli dan, a ne rade vježbe za vratnu cirkulaciju, može doći do poteškoća i raznih simptoma.

Ovo su najčešći simptomi problema s vratnom cirkulacijom:

– suha kosa

– ispadanje kose

– visok krvni tlak

– vrtoglavice

– glavobolje

– bol glave i vrata na dodir

– trnjenje ruku i nogu

– osjećaj hladnoće u rukama

– gubitak snage u rukama

– bol u ramenima

Uzroci oslabljene cirkulacije mogu biti riješeni vježbama za vratnu cirkulaciju, no ponekad se radi o većem problemu. Uzroci loše cirkulacije u vratu mogu biti ozljede vrata, cervikalni sindrom ili sindrom vratne kralježnice, cervikobrahijalni sindrom koji stvara bol u donjem dijelu vratne kralježnice te cervikocefalni sindrom.

Cervikalni sindrom ili sindrom vratne kralježnice uzrokuje bol u potiljku i vratu, a ista se može širiti do ramena i ruku. Kod ovog sindroma su mišići bolni i zakočeni. Cervikobrahijalni sindrom uzrokuje bolove u donjem dijelu vratne kralježnice koja se širi prema ramenima sve do prstiju. Kod ovog sindroma je moguće trnjenje ruku ili osjećaj hladnoće u rukama. Jedan od simptoma može biti i pojačana osjetljivost na dodir. Kod cervikocefalnog sindroma dolazi do glavobolja, mučnina i povraćanja. Nerijetko se pojavljuju i problemi s vidom i sluhom poput iskrenja pred očima te zujanje u uhu.

Vježbe za vratnu cirkulaciju mogu pomoći kod smanjivanju simptoma ovih sindroma. Međutim, ako doživljavate sve ranije simptome, najbolje bi bilo da se prvenstveno obratite svom liječniku koji će vas uputiti na daljnje pretrage. Tek se s pravilnom dijagnozom možemo pravilno liječiti.

Vježbe za vratnu cirkulaciju

Kod izvođenja vježbi za vratnu cirkulaciju trebaju započeti s laganim istezanjem vrata, ruku i ramena. Vježbe istezanja pomažu u povećanju opsega pokreta te u poboljšavanju cirkulacije cijelog vrata i njegove muskulature. Ne treba ih izvoditi naglo niti na silu, posebice ako osjetite bol ili otpor. Zatezanje je dobro i poželjno, no bez boli.

Najbolje bi bilo u rutinu uvrstiti svakodnevne vježbe za vratnu cirkulaciju i krenuti s njima od ranog jutra, a posebice nakon što osjećate napetost nakon cjelodnevnog posla. Za početak, nemojte iz kreveta izletjeti bez barem malo rastezanja. Još u ležećem položaju možete podići ruke i istegnuti cijelo tijelo, a onda u sjedećem položaju na krevetu protegnuti ruke, okrenuti trup i vrat nekoliko puta. Ovo će poboljšati cirkulaciju od početka dana.

U nastavku donosimo neke vježbe za vratnu cirkulaciju.

1. Jednostavno istezanje vrata

Za početak se ugodno smjestite u sjedeći položaj i uspravite se. Nakon toga ćete okretati glavu u svim smjerovima, no polako. Krenite tako da pokušate bradom dodirnuti rame kao da želite glavu okrenuti prema iza. Zadržite u tom položaju 30-ak sekundi, a onda ponovite na drugoj strani.

Nakon toga pognite glavu prema ramenu tako da izgleda kao da uhom želite dodirnuti rame. Zadržite par sekundi, a onda isto ponovite na drugoj strani.

Gurnite glavu prema prsima kao da gurate bradu na prsa. Kod ove vježbe biste mogli osjetiti laganu vrtoglavicu. Ako je tako onda prestanite s ovom vježbom ili samo lagano naginjite glavu prema naprijed. Pomoći si možete i rukama koje ćete nježno postaviti na potiljak i tako lagano gurati glavu prema dolje.

Sljedeće na redu je naginjanje glave prema iza. Kod osoba koje dugo sjede kroz dan ovaj pokret može biti teže izvediv. Pomozite si dlanovima koje ćete staviti na bradu i onda lagano gurati glavu prema iza. Kod ovog pokreta je također moguće osjetiti vrtoglavicu, a u tom slučaju odmah prestanite s izvođenjem vježbe.

Kod ovih vježbi za vratnu cirkulaciju možete pojačati pritisak vlastitim rukama, no za početak to neće biti potrebno. Također, umjesto zadržavanja po nekoliko desetaka sekundi, možete okretati glavu u svim smjerovima po 10 puta. Radite to pažljivo i polako, a za kraj pokušajte vrtjeti glavu u krug u oba smjera.

2. Istezanje lopatica

Veliku ulogu u gibljivosti vrata i vratnoj cirkulaciji ima i okolna muskulatura poput ramena, lopatica i ruku. Stoga isprobajte vježbu za vratnu cirkulaciju istezanje levatora scapulae. Ova vježba izgleda tako da se jednom rukom primite za lopaticu iste te strane, tako da je lakat okrenut prema stropu.

Drugom rukom se primite za lakat i lagano vršite pritisak prema dolje. Ako osjetite bol zaustavite se. Ponovite s drugom rukom.

3. Guranje ramena

Osim vrata, za bolju cirkulaciju potrebno je raširiti prsni koš. To činite tako da ispred prsta pritisnete dlan o dlan, bez da ih mičete na jednu ili drugu stranu. Laktovi neka budu rašireni, a ramena gurajte dolje i prema natrag. Lagano zadržite pa onda opustite.

U istom položaju zakvačite prste obje ruke pa onda gurajte ramena prema dolje i nazad. Mišiće ruku napnite kao da želite razdvojiti ruke, a laktove držite raširene. Zadržite tako nekoliko sekundi pa opustite i ponovite.

4. Podizanje ramena

Dok uspravno sjedite podignite ramena prema ušima. U tom pokretu glavu zadržite u ravnom položaju bez pomicanja. Kad podignete ramena malo ih tako zadržite i onda opustite. Ponovite 10 puta.

5. Opuštanje prsa

Odlična vježba za vratnu cirkulaciju je istezanje i opuštanje prsa. U sjedećem položaju budite uspravni te isprepletite prste na leđima, a laktove ispružite. U tom položaju odmaknite ruke od leđa što više možete i ako možete, lagano ih podignite prema gore bez da pustite prste. Zadržite nekoliko sekundi.

Ovom vježbom opuštate prsa i aktivirate leđa, a to dodatno rasterećuje vratne mišiće.

