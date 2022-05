Pripazite na bol u ova tri dijela tijela, mogu značiti da imate visok kolesterol

Podijeli:







Izvor: Photo by Bas Peperzak on Unsplash

Kolesterol je došao na loš glas jer ga se često povezuje s kardiovaskularnim bolestima, ali postoji i zdravi kolesterol, koji je nužan za nastajanje zdravih stanica. Ipak, kao što već znate, morate paziti na razinu kolesterola u krvi, jer previsoka razina može povećati rizik od razvoja srčanih oboljenja.

Za odrasle se osobe zdravima smatraju razine kolesterola koje su ispod 200 mg/dl, dok se vrijednosti od najmanje 240 mg/dl smatraju visokim. Glavni uzroci visokog kolesterola su pretjerana konzumacija hrane s velikim udjelom zasićenih i trans masti, slaba tjelesna aktivnost te nezdrave navike poput pušenja i konzumiranja alkohola.

Iako visoki kolesterol obično ne prate simptomi, on može dovesti do promjena u vašem tijelu koje vam mogu izazvati bol i nelagodu, poput, primjerice, oštećenja arterija, što može povećati rizik od razvoja bolesti perifernih arterija (PAD).

Povezanost visokog kolesterola i bolesti perifernih arterija

Bolest perifernih arterija (PAD) je stanje povezano sa suženim arterijama, što dovodi do smanjenog protoka krvi u udovima. Kada osoba pati od ove bolesti, ruke i obično noge ne dobivaju dovoljan protok krvi da bi zadržale normalne funkcije.

Najčešće je uzrokovana aterosklerozom, stanjem povezanim s nakupljanjem masti, kolesterola i drugih tvari na zidovima vaših arterija, kažu iz klinike Mayo. Stoga, ako je vaša razina kolesterola previsoka, on se nakuplja na zidovima vaših arterija, što postupno dovodi do ateroskleroze, a zatim do bolesti perifernih arterija (PAD).

Tri dijela tijela gdje se pojavljuju simptomi

Američko udruženje za srce (AHA) navodi da su najčešći simptom bolesti perifernih arterija donjih ekstremiteta bolni grčevi mišića u kukovima, bedrima ili listovima tijekom hodanja, penjanja uz stepenice ili vježbanja. “Bol PAD-a često nestaje kada prestanete vježbati, iako to može potrajati nekoliko minuta. Radnim mišićima je potreban veći protok krvi. Mišići koji se odmaraju mogu preživjeti s manje”, dodaje zdravstvena agencija, prenosi Times of India.

Osim grčeva u bokovima, bedrima i listovima, ovo su i još neki uobičajeni simptomi povezani s PAD-om.

– Utrnulost ili slabost u nogama

– Rane na prstima, stopalima ili nogama, koje ne zacjeljuju

– Promjene u boji nogu

– Gubitak dlaka

– Poremećaj rasta dlaka i noktiju na nogama

– Slab ili nikakav puls u nogama i stopalima

– Muškarci mogu doživjeti erektilnu disfunkciju

– Bol i grčevi u rukama

Kako popraviti stanje?

Evo što možete učiniti kako biste smanjili razinu kolesterola, a istovremeno poboljšali zdravlje srca:

– Ograničite unos zasićenih masti koje se nalaze u crvenom mesu i punomasnim mliječnim proizvodima

– Nemojte konzumirati trans masti

– Povećajte unos omega-3 masnih kiselina (plodovi mora)

– Jedite više hrane bogate vlaknima

– Aktivirajte se u raznim tjelesnim aktivnostima

– Nemojte pušiti niti piti alkohol

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.