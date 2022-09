Podijeli:







Izvor: Unsplash

Nitko ne voli nakupljanje masnih naslaga na tijelu i vjerujem da se s time svi možemo složiti. Osim što nam estetski obično nije najdraže, pretilost, previše kilograma te visceralno masno tkivo mogu biti vrlo opasni za naše zdravlje.

Na našem cijelom tijelu mnogo je masnoća, a ono kojeg se najčešće pokušavamo riješiti prehranom i vježbom je potkožno masno tkivo. Međutim, ono nije toliko opasno koliko visceralno masno tkivo. Ovo tkivo nakuplja se oko abdomena i nije nužno povezano s pretilošću, odnosno, osoba ne mora imati višak kilograma da bi imala pozamašno visceralno masno tkivo.

Što je visceralno masno tkivo?

Potkožno ili subkutano masno tkivo nalazi se ispod površine kože, a najčešće se primjećuje na području donjeg dijela leđa, nadlakticama te bedara. Visceralno masno tkivo se ne nakuplja ispod površine kože već između abdominalnih organa, najviše oko bubrega, ali i oko srca. Riječ je o metabolički aktivnom masnom tkivu te je dokazana jasna povezanost između visceralnog masnog tkiva i povećanog rizika za dobivanje srčanih bolesti, karcinoma ili psihičkih poteškoća. Ono prvenstveno služi kao zaštita ukoliko se radi o uravnoteženom sloju.

VEZANE VIJESTI Walk and talk: Terapijska metoda protiv anksioznosti kombinira razgovor i šetnju

Kao što smo ranije rekli, osoba ne mora biti pretila, odnosno imati višak kilograma da bi imala visceralno masno tkivo. Također je moguće da je osoba pretila, ali nema povećanu razinu ovog opasnog masnog tkiva. Dok je potkožno masno tkivo masnoća, visceralno masno tkivo je endokrini organ te izlučuje hormone te druge spojeve. Ovdje leži njegova opasnost za naše zdravlje, posebice jer se najčešće radi o bolestima koje pogađaju starije osobe.

Podaci pokazuju da je nakupljanje visceralnog masnog tkiva češći kod muškaraca do srednjih godina, dok se kod žena ovo nakupljanje značajno ubrzava nakon ulaska u menopauzu.

Visceralna masnoća uzrokuje bolesti

Povećan udio visceralnog masnog tkiva znači da su nam unutarnji organi obloženi masnoćama što povećava rizik od nastanka bolesti. Istraživanja su pokazala kako se u tom tkivu kod pretilih osoba nalazi povećana razina specifičnog proteina TRIP-Br2. Navedeni protein djeluje na smanjivanje potrošnje masti te na taj način potiče nakupljanje dodatnih masnoća u organizmu. Osim toga, navedeni protein potiče proizvodnju upalnih molekula koje se stvaraju kao reakcija na povećan unos hrane.

Neke od bolesti na čije stvaranje utječe visceralno masno tkivo su:

– srčani udar

– krvožilni problemi i bolesti

– dijabetes tipa 2

– metabolički sindrom

– povišeni krvni tlak

– povišena razina lošeg kolesterola

– demencija

– povećan rizik od nastanka raka debelog crijeva i raka dojke

– anksioznost

– moždani udar

Prije mnogo godina te u nekim kulturama je nakupljanje visceralne masnoće bilo poželjno zbog čestih gladi i infekcija, no danas ona čini samo probleme. Povećana razina ove masnoće povezana je s nastankom kronične upale te povećane otpornosti na inzulin. Kada dođe do takve kombinacije, dolazi do daljnjeg pohranjivanja visceralnih masnoća te povećanih osjetljivosti na bolest. Među bolestima koje mogu nastati zbog smanjene sposobnosti stvaranja inzulina je i dijabetes tipa 2 te metabolički sindrom.

Metabolički sindrom je skupina metaboličkih poremećaja koji se očituju kao inzulinska rezistencija. Uključuju nakupljanje visceralnog masnog tkiva na području trbuha, visoku razinu kolesterola i povišen krvni tlak. Svaki od tih problema povećava rizik od nastanka srčanog udara te drugih bolesti srca i krvnih žila koje mogu biti pogubne.

Povećan udio visceralne masnoće i širokog struka povezan je i s povećanim rizikom od razvoja karcinoma, posebice kod žena. Istraživanje je potvrdilo da žene s povećanom razinom ove masnoće, a koje su prošle menopauzu, imaju dvostruko veći rizik od razvoja karcinoma debelog crijeva od onih žena koje nemaju toliku razinu visceralnog masnog tkiva. Slično se pokazalo i kod rizika od raka dojke koji je kod žena s ovim masnoćama povećan.

Međutim, osim na fizičke i metaboličke procese, visceralna masnoća utječe i na psihološke poteškoće. Pokazalo se da postoji povezanost između razvoja demencije i povećanog udjela visceralnog masnog tkiva.

Kako se riješiti abdominalnog masnog tkiva?

Do nastanka povećanog udjela visceralnog masnog tkiva kao i do metaboličkog sindroma najčešće dolazi zbog loših navika i načina života. Na nastanak utječu navike hranjenja, posebice ako osoba ima neredovitu i nepravilnu prehranu, nedostatak sna, smanjena aktivnost i izloženost stresu.

Da bismo postigli odgovarajuću količinu masnog tkiva potrebno je uravnotežiti energiju dobivenu hranom s energijom koju trebamo za dobar metabolizam i funkcioniranje. Najjednostavniji način je umjerena, ali redovita tjelesna aktivnost uz uravnoteženu prehranu s pravim namirnicama. Vrlo velik korak je i dovoljna količina sna kojeg je nužno uključiti u svoju rutinu.

Ovo su neki od savjeta kako se riješiti visceralnog masnog tkiva:

– izbacite gazirane, zaslađene sokove

– izbacite alkohol

– smanjite stres uz meditaciju

– klonite se hrane iz pekare

– zamijenite bijelo brašno boljim odabirom

– izbacite prerađenu i gotovu hranu

– unosite više proteina i dijetalnih vlakana

– spavajte barem sedam sati svake večeri

– provodite redovitu aktivnost (barem tri treninga tjedno)

Kod svakog mršavljenja najviše je bitna dobra ravnoteža, a to znači da je važno da potrošimo ono što smo unijeli u dovoljnoj mjeri da imamo energije za tjelesne aktivnosti. Iako možda zvuči lako, kod mršavljenja je najteže riješiti se umjetnih šećera te gotove hrane koju zapravo možemo kupiti na svakom koraku.

Zamijenite nezdrave namirnice zdravima, organskima i neprerađenima i ubrzo ćete osjetiti razliku. U prehranu unesite dosta vlakana kroz povrće i voće, mliječne proteine, ribe i jaja, a izbacite prženu i visoko procesuiranu hranu.

Ove namirnice bi bilo dobro uvrstiti na jelovnik, ako već niste:

– jaja

– bijela i plava riba

– grčki jogurt i drugi mliječni proteini

– batat

– kikiriki i maslac od kikirikija

– kokosovo ulje

Osim što ćete polako gubiti visceralno masno tkivo, uz nove navike i više sna ćete se osjećati bolje, poletnije i imat ćete više energije. To tada dovodi do veće želje i mogućnosti vježbanja i tako stvarate divan krug bolje prehrane i umjerene tjelovježbe.

Ne zaboravite i na dostatan unos vode i tekućine kroz dan. Ako vam se teško naviknuti na puno vode, pokušajte sa zdravim čajevima koji također mogu pomoći u smanjivanju masnoća. Doduše, uz čajeve bi bilo pametno piti vodu jer čajevi djeluju kao diuretici pa je dodatna tekućina ipak važna.

Konzumacija alkohola je također povezana s pretjeranim nakupljanjem masnoća na području abdomena pa bi unos trebalo obustaviti ili barem smanjiti. Alkohol pokreće metabolizaciju etanola u jetri što stvara acetat koji se na kraju procesa pohranjuje kao visceralna masnoća. Posebno je to slučaj kod piva. Obilno konzumiranje alkohola opasno je iz više razloga, ali uzrokuje i povećanu razinu visceralnog masnog tkiva.