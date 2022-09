Podijeli:







Izvor: Pexels/Ilustracija

Muškarci su rjeđe podložni upalama mjehura i mokraćnog sustava od žena jer imaju dužu uretru pa bakterije najčešće ne stignu do mjehura. No, ako se to dogodi, treba odmah reagirati.

Upala mjehura ili cistitis nastaje kada bakterije iz rektuma ili kože uđu u uretru (mokraćnu cijev) te se prekomjerno razmnože u mokraćnom mjehuru, a mogu dospjeti i do bubrega. Kako muškarci imaju dužu mokraćnu cijev od žena, koja je dalje od analnog otvora, nisu toliko podložni upalama mjehura. Također, sam otvor uretre zaštićen je od bakterija posebnom vrstom keratiniziranog mnogoslojnog pločastog epitela. No, ako infekcija ipak nastupi, nerijetko izazove vrlo komplicirane infekcije jer obično zahvaća i prostatu.

Cistitis je češći kod muškaraca starije dobi, iako se može pojaviti i kod tinejdžera. No, stariji muškarci imaju veću vjerojatnost da će razviti nekancerogeni rast prostate, koji se naziva benigna hiperplazija prostate. Prostata se obavija oko vrata mokraćnog mjehura, gdje se uretra povezuje s mokraćnim mjehurom. Povećanje prostate može stisnuti vrat mokraćnog mjehura, što otežava slobodno otjecanje mokraće. Ako se mokraćni mjehur ne isprazni u potpunosti, bakterije, koje se inače ispiru s urinom, mogu napraviti kaos.

Simptomi upale mjehura kod muškaraca

Najčešći simptomi upale mjehura koji se javljaju su:

– bolno mokrenje i osjećaj peckanja

– krv u mokraći

– učestala potreba za mokrenjem

– nezadovoljavajuće izmokravanje

– neugodan osjećaj i pritisak u donjem dijelu trbuha

Simptomi koji mogu značiti da imate infekciju prostate:

– groznica

– zimica

– umor

– poteškoće s mokrenjem ili “kapanje”

– bol u zdjelici

Komplikacije kod upale mjehura

Ako se ne liječi, infekcija mjehura se može proširiti iz donjeg u gornji urinarni trakt i uzrokovati infekciju bubrega poput pijelonefritisa, prostatitisa, zatajenja bubrega i apscesa prostate.

Ako primijetite sljedeće simptome, odmah se obratite liječniku:

– bol u bokovima ili leđima koji se ne mijenja kada promijenite položaj

– mučnina i povraćanje

– groznica i zimica

– osjećaj peckanja prilikom mokrenja

Ako se pijelonefritis ili infekcija gornjeg urinarnog trakta ne liječi, može doći do sepse koja je opasna po život. Neki simptomi sepse uključuju nepravilan ili brz rad srca, nagle promjene tjelesne temperature, groznica i zimica, teškoće u disanju i dezorijentiranost.

Uzroci upale mjehura kod muškaraca

Većinu infekcija mjehura i mokraćnog sustava uzorkuje bakterija Escherichia coli koja se prirodno nalazi u našim crijevima. Čimbenici koji vas mogu izložiti većem riziku od infekcija mokraćnog sustava mogu uključivati sljedeće:

– prethodne ne liječene infekcije

– dugotrajna uporaba urinarnog katetera

– nekretanje

– neunošenje dovoljno tekućine

– nedavna operacija mokraćnog sustava ili bubrega

– blokade urinarnog trakta poput bubrežnih kamenaca

– povećana prostata

– dijabetes

– nezaštićeni spolni odnosi s više partnera

– nezaštićeni analni spolni odnosi

– upotreba spermicida kao kontracepcijskog sredstva

– neobrezanost

– fekalna inkontinencija

Da bi liječnik uspješno dijagnosticirao upalu mjehura, ispitat će vas koje ste simptome primijetili te vas uputiti na urinokulturu – mikroskopsku analizu mokraće kojom se utvrđuje prisutnost bakterija i bijelih krvnih stanica u mokraćnom sustavu koje upućuju na to da se vaše tijelo bori protiv infekcije. Ako liječnik sumnja na upalu prostate, sugerirat će vam digitorektalni pregled.

Liječenje upale mjehura kod muškaraca

Infekcije mjehura najčešće se liječe antibioticima koji su se pokazali najučinkovitijima. Važno je da terapiju provedete do kraja kako bi se uništile sve štetne bakterije. Osim toga, tih dana konzumirajte više tekućine nego inače jer ćete time pomoći u ispiranju bakterija iz vašeg mokraćnog sustava.

Jedan od narodnih lijekova za liječenje upale mjehura je sok od brusnice. Neka laboratorijska istraživanja na miševima pokazala su da nekoliko tvari u soku od brusnice smanjuje broj bakterija u mjehuru, što bi mogla biti dobra vijest i za ljude. Međutim, nema čvrstih dokaza da pijenje soka od brusnice dok imate infekciju ubrzava oporavak.