Kod osoba koje su alergične na ubod pčele samo jedan ubod može biti fatalan. Iz tog razloga, ako niste sigurni postoji li kod osobe alergija, obavezno se odmah uputite najbližoj hitnoj službi nakon uboda pčele.

U ljetno i proljetno vrijeme su ubodi pčela i osa česta pojava. Zbog češćeg boravka u prirodi i na otvorenom bliže smo ovim insektima koji povremeno znaju i ubosti. Kod većine ljudi ubod pčele neće napraviti velik problem, no kod nekih može izazvati tešku alergijsku reakciju. Alergijska reakcija na ubod pčele može biti i životno opasna.

Pčele su dlakavi insekti po čemu se specifično razlikuju od opasnih osa. Narastu do oko 1,5 centimetra, a njihova gnijezda su veća od osinjih. Hrane se nektarom i peludi iz cvijeća. Ose za razliku od pčela jedu druge kukce, gusjenice i muhe. Ubod pčela se slično tretira kao ubod osa, no glavna je razlika da ose mogu ubosti nekoliko puta, a pčela samo jednom. Inače, ubod ose i stršljena može biti više opasan od uboda pčele.

No, zašto uopće pčele bodu, kako reagirati kada dođe do uboda i kako znati jesmo li alergični? Odgovore na sva ta pitanja donosimo u nastavu.

Zašto pčele bodu ljude?

Kao i većina drugih životinja i insekata, do napada, odnosno uboda pčele, će doći ako se pčela osjeća ugroženo i preplašeno. Pčele su posebna mala bića zaslužna za naš normalan život te žive u zajednicama s drugim pčelama. Iako ne žive sve vrste pčela u zajednici, upravo one koje žive i koje su ženskog roda su one koje mogu ubosti. Muške pčele nemaju organe s kojima bi mogli bosti, odnosno, nemaju organe za polaganje jajašaca.

Ako pčela smatra da ste ugroza njenoj zajednici ili gnijezdu, može ispuštati feromone, kemijsku tvar koja izaziva agresivan odgovor kod drugih pčela. Na ovaj način, kada se pčela osjeti ugroženo, poziva druge članice zajednice da joj pomognu obraniti gnijezdo ili nju samu. Kada dođe do ispuštanja feromona druge pčele to dožive kao alarm da je nastala opasnost. Reakcija na to je daljnji napad.

Tako da ako ste “zaprijetili” jednoj pčeli i ona vas doživi kao prijetnju, postoji šansa da će se uz vas ubrzo pojaviti još pčela kako bi je obranile. Ista je reakcija zajednice i kada je pčela ubijena jer u tom trenutku također ispušta feromone koje pozivaju ostale članice.

Pčela može ubosti samo jednom jer imaju nazubljeni žalac koji ostaje zaboden u koži nakon uboda. Kada se žalac izvadi, pčela umire jer ostaje rupa u njenom trupu. Takva može živjeti još tek nekoliko sati. Bumbari, stršljeni i ose mogu ubosti više puta bez da umru.

Simptomi uboda pčele

Kada dođe do uboda pčele nastat će reakcija na koži koja je kod nekih ljudi intenzivno izražena, a kod nekih manje. Do reakcije dolazi zbog ispuštanja otrova kroz žalac pčela s ciljem da se „neprijatelju“ onemogući uništavanje košnice. Reakcija na koži nam može ukazati na to je li osoba alergična na pčele ili nije.

Ovo su najčešći simptomi uboda pčele:

– privremena bol i nelagoda na mjestu uboda koja kod nekih ljudi može biti intenzivna i dugo trajati

– osjećaj pečenja i žarenja na koži

– svrbež kože

– nastanak iritacija i urtika na mjestu uboda

– prošireno crvenilo oko mjesta uboda

– oticanje kože

Navedeni simptomi mogu biti slabije i jače izraženi, a to će ovisiti od osobe do osobe. Kod osoba koje su već doživjele ubod pčele on može biti s različitim reakcijama svakog puta. Veličina otoka, crvenilo i bol ovisit će i o mjestu uboda te količini ubrizganog otrova. Tako će na mjestima tanje kože bol trajati duže i biti intenzivnija.

Ako je osoba alergična na ubod pčele, u relativno brzom roku će se početi pojavljivati i drugi simptomi na koje treba brzo reagirati.

Simptomi koji upućuju na to da se razvila alergijska reakcija na ubod pčele su:

– otežano disanje i osjećaj gušenja uz oticanje jezika

– zvuk tzv. “sviranja” u grudima

– nadražaj digestivnog trakta

– pad krvnog tlaka i ubrzavanje srčanog ritma

– nesvjestica

– mučnina, proljev, vrtoglavica

– anafilaktički šok

– blijedost kože

– jak osip i svrbež

Kod osoba koje su alergične jedan ubod može biti fatalan. Iz tog razloga, ako niste sigurni postoji li kod osobe alergija, obavezno se odmah uputite najbližoj hitnoj službi. Ovo se posebno odnosi na ubod pčela kod djece, starijih te srčanih bolesnika.

Posebno su opasni ubodi pčele na području glave, usne šupljine i vrata.

Kako reagirati na ubod pčele?

Kod osoba kod kojih je poznato da su alergične nužno je brzo reagirati odlaskom liječniku. Te osobe obično će imati doze adrenalina sa sobom te koristiti antihistaminike kako bi smanjile alergijske reakcije. U slučaju uboda kod alergične osobe treba joj dati injekciju adrenalina koja joj može spasiti život.

Ako ne dolazi do alergijske reakcije, a sigurni ste da neće, ubod pčele možete sanirati i sami. Kućno liječenje će uglavnom biti dovoljno. Za početak je potrebno ukloniti žalac iz kože, a to možete učiniti grebanjem i laganim struganjem. Pinceta će vam ovdje samo otežati posao, a slučajnim guranjem žalca biste mogli unijeti dodatan otrov u tijelo. Tako ćete samo produžiti reakciju.

Područje uboda očistite toplom vodom i sapunom, nježno. Tako ćete ukloniti bakterije i otrov pčela. Mjesto uboda možete protrljati navlaženom tabletom aspirina ili s malo sode bikarbone. Soda bikarbona će pomoći kod neutraliziranja otrova te smanjivanja svrbeža.

Nakon čišćenja na mjesto uboda nanesite led ili hladne obloge i držite ga oko 30 minuta u intervalima. Ovim postupkom ćete smanjiti svrbež, oticanje i bol. Kao trik se navodi i nanošenje malo meda i jabučnog octa na mjesto uboda koji može pomoći u zacjeljivanju.

Inače, među prirodnim sastojcima protiv uboda pčele nalazi se i limun, rajčica i crveni luk.

Kod umjerene reakcije se mogu koristiti kreme s antihistaminicima koje će smanjiti alergijsku reakciju te kortikosteroidne kreme.

Ako niste sigurni koji vas je insekt ubo, najbolje bi bilo samo lagano očistiti mjesto uboda, staviti hladan oblog i čim prije se obratiti liječniku ili hitnoj medicinskoj službi.

