U kojem položaju spavate, imate li pravi jastuk? Evo što pokazuju istraživanja

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Spavanje je važno za naše zdravlje, a čini se da i položaj u kojem spavamo može utjecati na kvalitetu sna.

Većina ljudi preferira spavati na boku, što je dobro. Dok je za one koji spavaju na leđima veća vjerojatnost da će loše spavati ili imati poteškoća s disanjem tijekom noći, piše Science alert.com.

vezana vijest Ovo je najbolji položaj za spavanje ako hrčete

Jedno istraživanje, u kojem je sudjelovalo 664 spavača, pokazalo je da su sudionici u prosjeku proveli 54 posto vremena spavajući na boku, oko 37 posto na leđima i oko sedam posto na trbuhu.

Muškarci, pogotovo oni mlađi od 35 godina, najnemirniji su tijekom spavanja, s više promjena položaja i pokreta rukama, bedrima i gornjim dijelom leđa. No, to ne mora biti loše jer je kretanja tijela tijekom noći zapravo poželjno.

Tijekom spavanja tijelo prati bilo kakvu bol ili nelagodu i prilagođava položaj u skladu s time. Zbog toga obično ne dolazi do razvoja dekubitusa u svakodnevnom životu.

Osjećati se udubno je ključno

Savjetuje se kako se ne treba previše ušuškati, već si treba dati prostora za kretanje. Osjećati se udubno je ključno.

Ne postoje kvalitetna istraživanja koja bi dala jasne dokaze koji je položaj nabolji za spavanje jer to ovisi o mnogo čimbenika kao što su dob, težina, okolina, trudnoća.

U idealnom slučaju, možemo pronaći položaj koji će nam pomoći da se dobro naspavamo i ne probudimo s bolovima. Iako neki oblici spavanja na boku mogu malo opteretiti kralježnicu, čini se da su ti položaji ipak bolji od ostalih.

Kakav jastuk odabrati?

Odabir pravog jastuka ključan je za kvalitetno spavanje. Utvrđeno je da nedostatak potpore za glavu i vrat tijekom spavanja negativno utječe na kralježnicu i uzrokuje probleme s mišićima poput bolova u vratu, ramenima i ukočenosti mišića.

Čini se da materijal jastuka ne utječe na kralježnicu već su važni oblik i visina. Jastuk u obliku slova U može vam pomoći da duže spavate, a jastuk u obliku valjka može smanjiti bol prije spavanja i ujutro kod onih koji pate od kronične boli.

No, znanost još nema odgovor koji je madrac najbolji. S obzirom na to da svatko spava drugačije, to bi bilo teško dugoročno usporediti.

Preporučuje se okretanje madraca jer se tako može produžiti vijek trajanja i poboljšati udobnost. To bi trebalo učiniti najmanje jedan do dva puta godišnje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.