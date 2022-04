Podijeli:







O javnozdravstvenoj kampanji Budi mrak u Novom danu govorili su zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Mirela Šentija i koordinator projekta Budi mRAK, Marko Gangur.

HPV može uzrokovati čak šest vrsta raka. Cjepivo protiv HPV-a štiti od raka vrata maternice za čak 90% i do kraja ove godine besplatno je za mlade od 15 do 25 godine. U Zagrebu se cijepljenje protiv HPV-a organizira u Heinzlovoj, u Centru za zdravlje mladih, svakog ponedjeljka od 15:30 do 18:30.

Nacionalni plan ranog otkrivanja raka vrata maternice započeo je prije 12 godina, Mirela Šentija upozorila je da su godine pandemije stavile sve ostale javnozdravstvene teme u drugi plan.

“Grad Zagreb je među prvima provodio cijepljenje protiv HPV-a. Mogu se cijepiti i djevojčice i dječaci. Od 2015. cjepivo je dostupno na nacionalnoj razini. Dvije godine u pandemiji smo stavili u drugi plan neke druge zdravstvene probleme. Rak vrata maternice je među vodećim javnozdravstvenim prioritetima. Imamo učinkovito cjepivo”, rekla je.

HPV uzrokuje 6 vrsta različitih karcinoma

Student medicine i koordinator projekta Budi mRAK iznio je podatke o samom virusu.

HPV je najčešća spolno-prenosiva infekcija. Virusna bolest u kojoj oboli 80% spolno aktivne populacije, a već 60% oboli prilikom prvog spolnog kontakta. Ta infekcija može prolongirati u bolest. Može uzrokovati 6 vrsta različitih karcinoma. Oko 300 žena u Hrvatskoj oboli od raka vrata maternice, a oko 100 umre. HPV uzrokuje i rak grla koji je u porastu. Sve informacije su na stranici https://budi-mrak.com/, rekao je.

“mRAK” – javnozdravstveni projekt udruge studenata medicine CroMSiC usmjeren na edukaciju o prevenciji i cijepljenje protiv HPV-a.

U suradnji s Gradom Zagrebom, Domom zdravlja Zagreb -istok i NZJZ “Dr. Andrija Štampar” pokrenut je cjepni punkt u Heinzlovoj 62A, gdje se svi zainteresirani mogu doći cijepiti.

40% odaziva na cijepljenje protiv HPV-a u Gradu Zagrebu

Zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Mirela Šentija kaže da su proveli veliko istraživanje i da u nekim županijama nije bilo uopće spoznaje da je cjepivo dostupno i besplatno.

Provodimo edukaciju roditelja i djece. Cjepivo je dostupno za sve mlade osobe od 15 do 25 godina. Dobrovoljno je i besplatno. U nekim drugim zemljama se to cjepivo plaća. U Zagrebu je na početku odaziv bio niži, sada smo na oko 40% odaziva, što je jako dobro. Velik je odaziv studenata koji samostalno donose odluku hoće li se cijepiti. Cjepivo prema znanstvenim dokazima štiti preko 90%, kaže.

Besplatni psihološki savjeti i ginekološki pregledi u Heinzlovoj

Šentija podsjeća da maloljetne djevojčice i dječaci u dobi od 15 do 18 godina moraju doći uz pratnju roditelja, ali i da prije toga mogu izravno dobiti sve informacije i savjete.

Za sve koji se žele cijepiti, koji imaju neko pitanje ili trebaju savjet o reproduktivnom zdravlju, u Centru za zdravlje mladih u Heinzlovoj uvodimo besplatno savjetovanje od ponedjeljka. Moraju se prijaviti preko aplikacije. Imat ćemo ginekologa koji će dva puta tjedno, ponedjeljkom i srijedom, raditi od 15 do 20 sati. Smisao je unaprijediti dostupnost zdravstvenih usluga, bez uputnice. Zagreb je sveučilišni grad. Više od 20.000 studenata imaju svoje liječnike u svojim matičnim sredinama i često zanemaruju svoje liječnike. U Centru za zdravlje mladih imamo osigurano i četiri psihologa. Imamo ponedjeljkom svaki dan od 15:30 do 18:30 cijepljenje protiv HPV-a, rekla je.

