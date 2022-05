Treba li čistiti pupak i kako? Liječnici upozorili gdje najčešće griješimo

Podijeli:







Izvor: Photo by RODNAE Productions from Pexels

Je li dovoljno pupak samo prati kada se tuširamo ili na njega trebamo obratiti više pažnje? Dermatolozi kažu da nije sve tako jednostavno. Čini se da je upravo pupak idealan dom za razvoj bakterija.

“On se mora čistiti kao i ostatak kože”, navodi dr. Gary Goldenberg, dermatolog. Bez obzira je li vaš pupak ispupčen ili uvučen, na njemu se može nakupljati prašina, nečistoće i bakterije, a procjenjuje se da oko 67 različitih vrsti bakterija živi na području pupka. Ako vam pupak nije uvučen, bit će jednostavnije oprati ga, ali ako je uvučen, teško je uočiti gdje se prljavština nalazi pa je najpametnije namočiti ručnik i oprati ga. Tuširanjem će se oprati nešto prljavštine, ali ne sve.

Ako to ne činite, sva prljavština koja ostaje, mrtva koža, tkanine i bakterije mogu uzrokovati neugodan miris, ali i infekcije, navodi dr. Goldenberg. Može doći i do stvaranja kamena pupka, koji nastaje kalcifikacijom sebuma i keratina koji izgleda kao kamen. Što se duže zadrži u pupku veće su šanse da će doći do infekcije. Važno je i napomenuti da se ne mora stvoriti kamen da bi se pupak inficirao, to se može dogoditi i radi nakupine prljavštine.

Koliko često bismo trebali čistiti pupak?

Ne postoji čvrsto pravilo koliko često morate prati pupak, ali pametno bi bilo jednom ili dva put u tjednu, navodi dr. Ife J. Rodney, dermatolog. “Signal da je vrijeme da operete pupak je ako vidite prljavštinu na njemu, a ona može biti crne boje ili u boji kože. Ako vas nešto svrbi ili iritira na pupku, vrijeme je za čišćenje”, dodaje.

Kako očistiti pupak?

Ustvari je potrebno nešto drugačije čistiti pupak nego ostatak tijela. Evo što savjetuje dr. Rodney:

Namočite štapić za čišćenje uha u blagom sapunu.

Nježnim pokretima očistite pupak.

Kad izvadite vaticu, ako je prljava, zamijenite ju novom.

Ponovite dok sve ne očistite.

“Lakše će vam biti očistiti ga ako to radite kada se tuširate”, savjetuje dr. Rodney.

Ako imate probušen pupak i nosite nakit, provjerite s liječnikom kako je najbolje čistiti pupak jer će možda biti potrebne dodatne upute. Ako je pupak nedavno probušen, dobro je koristiti antibakterijski sapun dok rana ne zaraste, a ako već dugo imate probušen pupak, možete koristiti obične sapune.

Ako vam je palo na pamet da pupak čistite alkoholom, liječnice se slažu da se to može napraviti, ali da nije nužno. Čišćenje vodom i sapunom daje jednake rezultate, a i sigurnije je.

Naravno, ako primijetite da nešto nije kako treba, obratite se liječniku, bilo da se radi o osjećaju boli, neugodnom mirisu ili crvenilu, piše Ordinacija.

