Tko bi sve trebao primiti booster dozu cjepiva, a tko bi trebao čekati?

Podijeli:







Izvor: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Ilustracija

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ovog je mjeseca odobrio booster doze cjepiva protiv covida 19, nakon odobrenja američke Agencije za hranu i lijekove.

Hoćemo li se cijepiti protiv covida svake godine, kao što je slučaj s gripom?

Šef tima za odgovor na covid administracije Joea Bidena, dr. Ashish Jha, rekao je novinarima da će cjepiva i boosteri vjerojatno postati “rutinski dio naših života”.

Mnogi ljudi imaju pitanja o tome trebaju li ga primiti sada ili pričekati.

Medicinska analitičarka CNN-a dr. Leana Wen rekla je da će boosteri djelovati i protiv podvarijanti omikrona, koje su dominantne varijante posljednjih mjeseci, što nije neobično. “To je ono što se svake godine radi za cjepivo protiv gripe. Proizvođači predviđaju koji će sojevi biti u opticaju, a zatim proizvode cjepivo u skladu s tim”, rekla je Wen.

VEZANE VIJESTI Kome je namijenjeno novo cjepivo protiv korone? Počinje cijepljenje novim cjepivom: Kome treba treća, a kome četvrta doza?

“Od trenutka kada su cjepiva protiv covida prvi put odobrena, ja i drugi stručnjaci za javno zdravstvo govorimo da bi se to moglo dogoditi. Nismo znali hoće li cjepiva protiv koronavirusa biti potrebno uzimati u serijama od dvije, tri ili četiri injekcije. Cjepivo protiv hepatitisa, na primjer, prima se u tri doze”, rekla je Wen.

Izgleda da su cjepiva protiv koronavirusa više nalik cjepivu protiv gripe. Imunitet nakon nekog vremena slabi, a postoje i novi sojevi koji mogu imati otpornost na određena cjepiva.

“Amerikanci su već navikli na primanje cjepiva protiv gripe svake godine. CDC kaže da se svima starijim od 12 godina preporučuje da prime boostere, sve dok je prošlo najmanje dva mjeseca od njihovog posljednjeg cijepljenja. Za mene to ne znači da je potreba za cijepljenjem jednaka za sve. Mislim da je najhitnije da ljudi koji nisu primili nikakvo cjepivo ili nisu imali covid prime prvu dozu. To se posebno odnosi na starije pojedince i one koji imaju kronična medicinska stanja”, rekla je.

Ako netko nije primio nikakvo cjepivo, prvo se mora cijepiti primarnom dozom. To znači dobivanje dvije doze izvornih cjepiva Pfizer ili Moderna (ili dvije doze Novavaxa ili jedne doze Johnson & Johnsona). Ljudi moraju dovršiti primarnu seriju prije nego što dobiju booster.

Tko bi mogao malo pričekati s boosterima?

“Ljudi koji su se nedavno oporavili od covida mogu pričekati s boosterima. Smjernice CDC-a kažu da bi te osobe mogle čekati tri mjeseca nakon zaraze. Mislim da je ovo dobar savjet. Reinfekcija je malo vjerojatna odmah nakon oporavka, a također bi moglo biti koristi od omogućiti tijelu da proizvede vlastita antitijela.

CDC također kaže da ljudi ispunjavaju uvjete za cijepljenje booster dozom ako je prošlo najmanje dva mjeseca od njihovog posljednjeg cjepiva, piše CNN.