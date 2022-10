Podijeli:







Izvor: N1/maleni ferrari/pixabay

Liječnica Vesna Ramljak, ujedno i predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska, govorila je u Dnevniku N1 o zabrinjavajućem trendu rasta oboljevanja žena od raka dojke.

“Raste trend oboljenja, ali to nije samo trend u Hrvatskoj, nego trend koji vlada u cijeloj Europi. Nismo mi toliko loši, mi smo na sredini, ali zabrinjavajuće je da mlade žene obolijevaju i da one stavljaju glavu u pijesak i misle da se to njima ne može dogoditi”, upozorava liječnica.

Karcinom moguć i u dvadesetima

Ukazala je na pogrešnu praksu da se često govori ženama koje su u trudnoći ili doje, a koje primijete neku promjenu, da je to povezano s dojenjem i da je normalno.

“Ili što je još gore, jako si mlada, kakve su to gluposti. Svaka promjena mora biti obrađena. Nije nemoguće da žena u dvadesetima dobije karcinom dojke, to je naša svakodnevna rutina, nažalost”, dodaje Ramljak.

Ističe da ne možemo utjecati na pojavnost raka dojke, ali možemo na način prevenciju tako da se bolest više otkriva na vrijeme, dok je još u začetku kada su izgledi za izlječenjem vrlo veliki.

“Zašto se otkriva bolest sve ranije? Vjerojatno zbog vrlo dobrih dijagnostičkih metoda, ali i zbog povećanja svjesnosti mladih žena pa onda one idu češće i bolest se otkrije ranije”, pojasnila je liječnica.

Žene često taje bolest

Upozorava i na stigmu koja se povezuje s rakom dojke.

“Još uvijek vlada jedna nerazumljiva stigma, da netko taji svoju bolest i ne želi o njoj pričati da ne bi doznali susjedi ili da se ne bi doznalo na poslu. Vrlo često imamo informacije da žene koje rade, pogotovo u privatnim tvrtkama, da budu zakinute pa taje svoju bolest i tajno idu na zračenja i kemoterapije. Zašto bi bilo sramota imati rak dojka, a nije sramota imati rak pluća?”, poručila je Ramljak.