Studija: Vaping je ‘znatno manje štetan od pušenja’

Podijeli:







Izvor: Image by Alfi Mahini from Pixabay

Korištenje vapea umjesto pušenja cigareta dovodi do "znatnog smanjenja izloženosti" otrovnim tvarima koje su povezane s bolestima povezanim s pušenjem, pokazalo je novo istraživanje.

Istraživači su do sada proveli najopsežniju procjenu rizika od upotrebe cigareta i preporučili vladi Ujedinjenog Kraljevstva da kao prioritet postavi pomaganje ljudima da prijeđu s pušenja na vapeanje.

Studija, koju je proveo Institut za psihijatriju, psihologiju i neuroznanost (IoPPN) na King’s Collegeu u Londonu, otkrila je da su rizici koje predstavlja korištenje cigareta mali dio ukupnih zdravstvenih kratkoročnih i srednjoročnih rizika pušenja, prenosi Independent.

vezane vijesti Pušenje klasičnih i e-cigareta povećava rizik od moždanog udara Znate li što znači vape i zašto je to "Riječ 2014. godine"?

Pregledavajući niz aspekata vapinga, uključujući demografiju ljudi koji vapeaju i koje proizvode koriste, istraživači su otkrili da su razine otrovnih tvari specifičnih za duhan, kao što su nitrozamini i hlapljivi organski spojevi, u vapingu pronađene na “znatno nižim razinama”.

Toksini povezani s duhanom povezani su s prevalencijom raka, bolesti pluća i kardiovaskularnih bolesti kod pušača.

Dr. Debbie Robson, viša predavačica za smanjenje štete od pušenja na IoPPN-u i jedna od autorica izvješća, rekla je: “Razine izloženosti kancerogenim i drugim otrovima drastično su niže kod ljudi koji vapeaju u usporedbi s onima koji puše.

“Pomoći ljudima da se prebace s pušenja na vapeanje trebalo bi se smatrati prioritetom ako vlada želi postići 2030. bez pušenja u Engleskoj.”

Istraživači su otkrili da su biomarkeri potencijalne štete, koji se odnose na biološke promjene u tijelu, često slični između vapera i ljudi koji niti puše niti vapeaju. Međutim, bila je veća izloženost takvim biomarkerima u nekim slučajevima tijekom pušenja. To znači da, iako je vaping manje štetan od pušenja, još uvijek je vjerojatno da donosi određene rizike, posebno za ljude koji nikada prije nisu pušili.

Vaping postaje sve popularniji među tinejdžerima i odraslima, a podaci iz ankete Action on Smoking and Health (ASH) Smokefree GB pokazuju povećanje prevalencije vapinga među osobama od 11 do 18 godina i starijima od 18 od 2020. godine.

Upotreba jednokratnih vapeova među mladima također je eksponencijalno porasla sa 7,7 posto u 2021. na 52 posto u 2022., a brendovi poput Elf Bara i Geek Bara pokazali su se najpopularnijima.

Profesorica Ann McNeil, glavna autorica izvješća i profesorica ovisnosti o duhanu, rekla je: „Pušenje je smrtonosno i ubit će jednog od dva stalna pušača, a ipak oko dvije trećine odraslih pušača, kojima bi stvarno dobro došlo prelazak na vapeanje, ne znaju da je vapeing manje štetan.”

Prema službenim podacima, pušenje ostaje najveći pojedinačni uzrok bolesti i smrti koje se mogu spriječiti u Engleskoj.

Dr. Jeanelle DeGruchy, zamjenica glavnog medicinskog službenika za Englesku, dodala je: “Svake minute netko bude primljen u bolnicu u Engleskoj zbog pušenja. Svakih osam minuta netko umre od posljedica pušenja.”

Pozvala je pušače da prijeđu na vape, a vapere da potpuno prestanu. “Prestanak pušenja jedna je od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje, pokušajte s tim ovog Stoptobera”, dodala je. Rezultati ove studije stigli su uoči Stoptobera, 28-dnevnog programa koji je pokrenuo Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb s ciljem da pomogne pušačima u prestanku pušenja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.