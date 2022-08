Podijeli:







Izvor: Ina FASSBENDER / AFP

BA.5 hara svijetom, zbog čega mnogi gradovi diljem Sjedinjenih Država preispituju obveze nošenja maski kako slučajevi rastu. Simptomi mogu biti u rasponu od jedva primjetivih do toliko ozbiljnih da vam je potrebna medicinska skrb, ali stručnjaci žele da jedna stvar bude jasna: BA.5 je najzaraznija varijanta do sada i može izbjeći imunitet.

Dr. Joe Gastaldo, direktor OhioHealtha kaže: “S trenutnom cirkulirajućom podvarijantom omikrona (BA.5), u klinici vidimo više pacijenata s covid-om koji imaju simptome koji su u skladu s infekcijama gornjih dišnih putova; grlobolja, suhi kašalj i curenje iz nosa.

Pedijatrica dr. Syeda Amna Husain kaže “S covidom-19 možete nastaviti imati simptome i nakon ‘zaraznog razdoblja’. Nakon cijepljenja simptomi možda i nisu tako teški, ali još uvijek mogu uključivati groznicu, glavobolju, bolove u mišićima, umor, upalu grla i još intenzivnije simptome poput otežanog disanja.

Ako patite od dugog covida, onda otežano disanje može potrajati neko vrijeme. Srećom, cjepiva također mogu pomoći u smanjenju učestalosti dugog covida. Najlakši način da znate jeste li imali covid-19 je brzo testiranje kod kuće.

Kako netko ne zna da je imao covid?

Dr. Husain objašnjava: “Vrlo je vjerojatno da ste u nekom trenutku možda bili zaraženi virusom, a da toga niste svjesni jer je oko 40% potvrđenih slučajeva covida-19 asimptomatsko prema analizi časopisa Journal of American Medical Association. Stručnjaci kažu da je najbolje vrijeme za testiranje 3-5 dana nakon izlaganja virusu, čak i ako ne pokazujete simptome.

Zašto je ponovna zaraza covidom opasna?

Dr. Gastaldo kaže: “Bilo bi pogrešno misliti da ‘nije velika stvar’ dobiti covid. Ako osoba ima rizično stanje ili je necijepljena, postoji povećan rizik od teške bolesti koja bi rezultirala hospitalizacijom ili čak smrću. Osim toga, iako covid možda neće rezultirati teškom bolešću, ponovna infekcija ili infekcija nakon cijepljenja mogla bi rezultirati dugim covidom. I cijepljene i necijepljene osobe koje obolijevaju od covida izložene su riziku od dugotrajnih simptoma, od kojih neki mogu biti iscrpljujući. CDC procjenjuje da jedna od 13 odraslih osoba u Americi nakon infekcije ima duge simptome covida.

Što bi ljudi sada trebali znati o covidu?

Dr. Husain kaže: “Covid-19 je još uvijek vrlo prisutan. Varijanta BA.5 najprenosnija je varijanta do sada, stoga je od velike važnosti da nastavimo često prati ruke i nositi maske dok smo na zatvorenim javnim mjestima. Osim toga, važno je znati da iako se možda osjećate zdravo, još uvijek je moguće imati covid-19 (asimptomatski) i mnoge osobe koje se zaraze nakon cijepljenja imaju vrlo blage ili nikakve simptome. Stoga je važno nastaviti često testirati sebe i svoje najmilije ako ste bili izloženi.”

Zašto BA.5 može izbjeći imunitet?

Dr. Husain navodi: “Varijante covid-a, uključujući BA.5, mogu ‘izbjeći imunitet’ zbog mutacije. Ovo je normalan dio ponašanja virusa. Pojedinci bi trebali nastaviti s cijepljenjem jer cjepivo protiv COVID-19 smanjuje ozbiljnost bolesti i hospitalizacije, piše Eat this, not that.

