Stručnjaci upozoravaju na šest opasnih stvari koje vas lako mogu oslijepiti

Podijeli:







Izvor: Photo by lilartsy: https://www.pexels.com/photo/crop-unrecognizable-dreamy-woman-with-blue-eye-3876938/

Zdravlje očiju obično je jedna od onih stvari o kojima ne razmišljamo previše dok nešto ne krene po zlu. Stručnjaci ipak upozoravaju da bi trebalo na vrijeme voditi računa o dobrim navikama koje će vaš vid održati zdravim.

Postoje stvari koje možda radite svaki dan, a koje mogu ugroziti zdravlje vaših očiju, a potencijalno čak dovesti i do sljepoće, piše Eat This, Not That.

Pušenje

“Dim u zraku izravno nadražuje oči”, tvrdi dr. Howard R. Krauss, američki neuro-oftalmolog.

“Pušenje cigareta, uključujući i pasivno, krivac je za ranu i brže progresivnu sivu mrenu, te za povećan rizik od vaskularne bolesti koja može dovesti do promjena unutar mrežnice ili optičkog živca. Nadalje, pušači također češće pate od brzo progresivne makularne degeneracije”, pojašnjava dr. Krauss.

Nekontrolirani dijabetes

Dijabetes je vodeći uzrok sljepoće kod odraslih u dobi od 18 do 64 godine. “Svatko s dijabetesom ili povećanim rizikom oboljevanja od dijabetesa izložen je i riziku od bolesti očiju, poput dijabetičke retinopatije i makularnog edema, te glaukoma i sive mrene”, kaže dr. Timothy Murray, specijalist za mrežnicu iz Miamija.

vezana vijest Kako zasloni mogu naštetiti spavanju i utjecati na vaše zdravlje?

Ako imate dijabetes, zaštitite svoj vid tako što ćete ga držati pod kontrolom – zdravom prehranom, pravilnom težinom i redovitim posjetama ​​očnom liječniku.

“Rano otkrivanje, pravodobno liječenje i odgovarajuća daljnja njega mogu smanjiti rizik osobe od ozbiljnog gubitka vida zbog dijabetesne bolesti oka za 95%”, ohrabruje dr. Murray.

Trljanje očiju

Trljanje oka dovodi vas u opasnost od razvoja keratokonusa, bolesti uslijed koje rožnica progresivno slabi i tijekom vremena mijenja oblik.

“To stvara zamućenje i izobličenja u vašem vidu, a u teškim slučajevima može zahtijevati transplantaciju rožnice da bi se stanje popravilo”, kaže dr. Barrett Eubanks, oftalmolog iz Kalifornije.

Dodaje da se umjesto trljanja oka savjetuje liječenje iritacije, svrbeža i drugih razloga zbog kojih imate potrebu trljati oči.

Nenošenje zaštitnih naočala

Očima često, a osobito tijekom građevinskih i sličnih radova, prijete razni predmeti koji mogu upasti u oko i ozlijediti ga. Stoga se preporuča nošenje zaštitnih naočala kada god je to moguće.

Nenošenje sunčanih naočala

Američki oftamolog Benjamin Bert slikovito opisuje da su sunčane naočale očima kao kremu za sunčanje koži.

“UV zračenje može uzrokovati oštećenje mnogih dijelova oka, uključujući opekline na površini, pa čak i strukture unutar našeg oka. UV oštećenje kristalne leće unutar našeg oka može dovesti do ranog stvaranja sive mrene”, upozorava Bert, dodajući da bi svi trebali redovito nositi sunčane naočale koje 100 posto blokiraju ultraljubičasto svjetlo, kao i UVA i UVB zrake.

Gledanje u sunce

Oftamolog Bert pojasnio je da količina energije koju isporučuje sunce, čak i kroz odgovarajuće sunčane naočale, može stvoriti toliko topline u oku da može uzrokovati opekline u mrežnici. Takva ozljeda poznata je kao solarna retinopatija. Iako se često radi o kratkotrajnom obliku gubitka vida, Bert napominje da opeklina može biti i trajna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.