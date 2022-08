Podijeli:







Izvor: Wavebreak / Profimedia

Samo zato što se vaši zubi i desni čine čistima i zdravima ili trenutno ne osjećate nikakvu bol, ne znači nužno da nemate problema sa zubima i desnima. Dr Surbhi Bhatia L. nabrojala je pet stvari na koje biste trebali paziti ako želite imati zdrave zube i desni.

1. Ne trljajte zube prejako

Prejako trljanje četkicom može ozlijediti desni i nanijeti štetu vašim zubima pa pripazite na jačinu trljanja tijekom pranja zubi.

2. Koristite konac

Osim pranja, korištenje zubnog konca je također važno. Zube je potrebno prati najmanje dva puta u danu, ujutro i navečer, a konac biste trebali kupiti barem jednom u danu.

#related-news_0

Ako to ne činite, može se stvoriti plak na vašim zubima. Ako ostane na površini zuba dulje od 24 sata, plak će se vjerojatno razviti u kamenac. To je idealno za razmnožavanje bakterija, a sve to može dovesti do daljnih problema s vašim zubima.

3. Izbjegavajte 3 stvari

Ako želite zdrave zube, izbjegavajte kofein, duhan i alkohol. Kava je kisela i oštetit će caklinu i ostaviti mrlje na zubima jer sadrži tanin. Konzumacija duhana i alkohola opasni su elementi jer mogu biti odgovorni za oralni rak, suha usta, potamnjele i oštećene zube te razne druge oralne i zubne probleme.

4. Četkica ima rok trajanja

Na četkicama za zube se nakupljaju bakterije i stoga ih je potrebno redovito mijenjati. Svakih 12 tjedana trebali biste promijeniti četkicu za zube, piše Pinkvilla. No, ako primijetite neke promjene na njoj, zamijenite je i ranije.

5. Prehrana je važna

Prehrana je iznimno važna i za vaše zube. Šećer može imati razne negativne učinke na zube: može biti odgovoran za truljenje zubi i probleme s desnima. No, nije samo šećer opasan za zube. Tu su i neke druge namirnice koje se inače smatraju zdravima, poput limuna, kiselih krastavaca i grejpa.

Ove su namirnice vrlo kisele po prirodi, što s vremenom može negativno djelovati na vašu zubnu caklinu i može se razviti karijesom. S druge strane, postoje neke namirnice koje biste trebali uključiti u prehranu ako želite zdrave zube. To su namirnice poput sira, jabuka i zeljastog povrća.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.