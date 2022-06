Podijeli:







Užurbanost, previše posla, a malo vremena za pauzu i ručak česti su uzroci loše prehrane kod brojnih zaposlenih ljudi. Stvaranje jelovnika za posao može biti zamorno jer zahtijeva stjecanje nove navike što uz brojne druge obaveze može predstavljati velik problem.

Iz tog razloga to najčešće izgleda tako da na poslu pojedemo nešto na brzinu, usputno, pecivo iz pekare ili naručujemo hranu iz restorana na koju trošimo previše novca. Doručak na poslu je češće neko pecivo i kava nego neka zdrava alternativa. Ako uz to dodamo i cigarete kod pušača, dobili smo jasnu definiciju kako doručak ne bi smio izgledati. Ručak na poslu je, pak, često zanemaren obrok koji se obično događa na brzinu, no upravo on je potreban da bismo mogli dobro funkcionirati kroz cijeli dan.

Kada otkrijete što zdravo jesti na poslu uvidjet ćete kolika je važnost dobrog obroka te kako on utječe na kvalitetu obavljenog posla. Na listu zdrave hrane koja se može jesti na poslu možete staviti i brojne zdrave grickalice, voće, smoothieje i slično.

Zašto je važno zdravo jesti na poslu?

Definicija zdrave prehrane nije previše sklona interpretaciji i jasno je što uključuje. To su namirnice bogatog nutritivnog sastava sa što manje šećera, dodanih konzervansa i soli. Uz to, postoje i neka pravila prehrane koja je važno pratiti.

Hrana je prije svega energija koja nam je nužna da preživimo dan, ali i da održimo imunitet u dobrom stanju. Energija se iznimno brzo troši fizičkim i mentalnim radom. Istraživanja tako pokazuju da mozak troši oko 25% ukupnog broja kalorija koje unosimo kroz dan. Stoga, ako mislite da to što radite u uredu, a ne neki težak fizički posao, ne zahtijeva kvalitetne obroke kroz dan – varate se. Vrlo je važno znati što zdravo jesti na poslu, kao i koje je namirnice potrebno izbjegavati.

Pravila zdrave prehrane

Najčešće se u uredima i na poslu pije kava. Iako se smatra da je jedna šalica čiste kave dnevno dobra za podizanje energije i bolju koncentraciju, sve više od toga ima suprotan efekt. Previše kave spušta tlak, potiče osjećaj uspavljivanja te pojačano stvaranje želučane kiseline. Kava u prevelikim količinama dehidrira, a u stanju dehidracije se smanjuje ambicija, koncentracija i pamćenje. Slično čine i sokovi, posebice konzervirani koji zbog visoke razine šećera imaju ulogu dehidriranja organizma umjesto da utaže žeđ. Jasno je da, osim što je važno znati što zdravo jesti na poslu, treba i znati što treba piti.

Ovo su neka osnovna pravila zdrave prehrane koja se trebaju primjenjivati i dok smo na poslu:

– nemojte izbjegavati doručak, on osigurava energiju

– jedite raznoliko i raznobojno

– jedite više manjih obroka kroz dan

– pijte dovoljno tekućine

– nemojte preskakati ručak

– nemojte zamijeniti hranu cigaretama i kavom

– nemojte dopustiti da osjetite glad

– kava i sokovi dehidriraju, uz njih pijte vodu

– napravite plan prehrane

Jedan od najboljih trikova kako se zdravo hraniti na poslu jest da svakog tjedna pravite jelovnik i hranu pripremate kod kuće unaprijed. Na ovaj način ćete moći biti sigurni da ste dobro i zdravo jeli te da ste unijeli dovoljnu količinu vitamina i minerala.

Što zdravo jesti na poslu?

Ako razmišljate o tome što zdravo jesti na poslu tako da unesete dovoljan broj kalorija i nutritivnih sastojaka, donosimo popis namirnica koje će vam dati energiju. Ove namirnice možete uvrstiti u bilo koji obrok u danu. Dok bi najbolje bilo da ručak za posao pripremate sami kod kuće s odabranim namirnicama, možete i naručiti jela koja ih sadrže.

Namirnice koje bi bilo dobro uvrstiti u tjedni jelovnik za posao trebale bi sadržavati što više vitamina, minerala, antioksidansa, proteina i vlakana. Važni su i ugljikohidrati, no s njima se ne smije pretjerati jer u prevelikoj količini stvaraju kontra efekt. Idealno bi bilo da se hranite namirnicama sa što manje dodanih šećera i konzervansa.

U nastavku donosimo hranu koju je dobro jesti na poslu, što sadržava te kada bi je bilo najbolje jesti:

– jaja – bogata vitaminima, proteinima, za doručak i ručak

– orasi i drugi orašasti plodovi – proteini, zdrave masti, vlakna, za doručak ili užinu

– kvinoja – vlakna, proteini, složeni ugljikohidrati, za doručak i ručak

– crveno meso – željezo, proteini, za ručak

– slanutak – proteini, vlakna, za doručak i ručak

– grčki, nezaslađeni jogurt – proteini, za doručak i užinu – zobene pahuljice – vlakna, za doručak

– banane – ugljikohidrati, kalij, za doručak i užinu

– tamnozeleno lisnato povrće – nitrati, željezo, za ručak ili jutarnji smoothie

– tofu – željezo, proteini, za doručak ili ručak

Osim navedenog u popis stvari što zdravo jesti na poslu svakako spadaju i ribe te morski plodovi, drugo povrće i voće, mahunarke, sušeno voće te mliječni proizvodi. Idealno bi bilo kada bi svaki obrok sadržavao po barem jednog predstavnika svake skupine namirnica. Na ovaj način ćete najlakše osigurati da jedete raznoliko, zdravo i kvalitetno.

