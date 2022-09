Podijeli:







Rak dojke kompleksna je i zbunjujuća bolest. Nejasno je zbog čega normalne stanice rastu i množe se izvan kontrole.

Ipak, istraživači znaju da postoje određeni rizici koji povećavaju šanse za dobivanje raka dojke. Svejedno, postoje ljudi koji će oboljeti od ove bolesti iako imaju vrlo malo rizika ili ih uopće nemaju, a postoje i oni koji, bez obzira na to što imaju mnogo rizičnih faktora, nikada neće dobiti rak dojke, piše Health.

Evo što znamo o uzrocima raka dojke i rizičnim faktorima koji mogu povećati šanse za obolijevanje.

Što uzrokuje rak dojke?

Jednostavno rečeno, rak dojke događa se kada stanice dojke abnormalno rastu. Istraživači te promjene pripisuju kompliciranom međusobnom djelovanju genetskih faktora i faktora iz okoliša, iako se kod nekih pacijenata ne zna što je uzrokovalo njihovu bolest.

Abnormalne stanice se dijele, nakupljaju u mase ili kvržice, i šire (metastaziraju) u druge dijelove tijela, kao što su limfni čvorovi.

Većina rakova dojke u žena i muškaraca započinju u mliječnim žlijezdama. Druge vrste raka kreću u drugim stanicama tkiva dojke.

Ovdje je također važno navesti mutacije gena. Istraživači procjenjuju da se oko 5 do 10 posto rakova dojke događa zbog naslijeđenih genetskih mutacija koje se DNK-om prenose iz generacije u generaciju.

Najpoznatije mutacije koje povećavaju rizik od raka dojke su poznate pod nazivima BRCA1 i BRCA2. To su zapravo geni za sprječavanje tumora koji, kad funkcioniraju kako treba, sprječavaju stanice u tkivu dojke da narastu do abnormalne veličine. Ali kada ti geni imaju mutaciju i ne rade kako treba, to povećava rizik od raka dojke, ali i jajnika.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, jedna od 500 žena ima mutaciju na BRCA1 ili BRCA2 genima.

Rizični faktori

Rizik od dobivanja raka dojke veći je u žena nego u muškaraca. Jedna od osam žena u SAD-u ima šansu za obolijevanje od ove vrste raka, dok taj rizik postoji za tek jednog od 800 muškaraca u SAD-u.

Još se ne zna mnogo o rizičnim faktorima za rak dojke u muškaraca. Iako je otkriveno nekoliko genetskih i faktora iz okoliša koji bi mogli igrati ulogu, većina muškaraca nema poznati rizik osim godina. Prosječna dob za dijagnosticiranje raka dojke u muškaraca je 71 godina.

Mnogo više se zna o rizičnim faktorima za žene. Ipak, važno je napomenuti da ti rizični faktori ne znače da će žena sigurno dobiti rak dojke, kao što i njihov nedostatak ne znači da žena nikad neće dobiti ovu bolesti.

Sljedeći rizični faktori povezuju se s obolijevanjem od raka dojke u žena:

1. Godine

Rizik od dobivanja raka dojke raste kako žene stare, zbog čega se ženama starijima od 40 preporuča obaviti mamografiju jednom godišnje.

2. Spol

Žene imaju mnogo veći rizik od obolijevanja od raka dojke od muškaraca.

3. Osobna i obiteljska povijest

Osobna povijest lobularnih karcinoma (abnormalnih stanica u mliječnim žlijezdama ili tkivu dojke) ili atipične hiperplazije (nekarcinogene promjene u stanicama dojke) povećava rizik od raka dojke. Povijest raka u jednoj dojci također povećava rizik od razvijanja raka u drugoj dojci. Također, ako je netko u vašoj obitelji imao rak dojke, to povećava i vaš rizik.

4. Konzumiranje alkohola

Što više alkohola žena konzumira, to je veći rizik od dobivanja raka dojke.

5. Radijacija

Rizik od dobivanja raka dojke raste ako je osoba primala bilo kakav tretman radijacijom na području prsa u djetinjstvu ili mladosti.

6. Dob prve menstruacije

Ako je žena prvu menstruaciju dobila prije 12. godine života, ima veći rizik od dobivanja raka dojke.

7. Dob menopauze

Ako žena krene u menopauzu nakon 55. godine života, ima veći rizik od dobivanja raka dojke.

8. Dob rađanja

Rađanje nakon 30. godine života povećava rizik.

9. Trudnoća

Žene koje nikad nisu bile trudne imaju veći rizik od dobivanja raka dojke u usporedbi sa ženama koje su bile trudne jednom ili više puta.

10. Hormonska terapija

Hormonska terapija za menopauzu, pogotovo bilo koji tip terapije koji kombinira estrogen i progesteron, povećava rizik za dobivanje određenih vrsta raka dojke.

11. Tjelesna masa

Viši indeks tjelesne mase (BMI) povezan je s višim rizikom od dobivanja raka dojke u ženama koje su prošle menopauzu. Istraživanja pokazuju da bi dodatne masne stanice, koje stvaraju estrogen, mogle biti odgovorne za viši rizik od dobivanja raka dojke.

