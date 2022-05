Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Riža je siguran izbor kad je u pitanju prilog glavnom jelu. Slaže se uz gotovo sve, a ovisno o vrsti bogata je i različitim hranjivim tvarima.

Jedenje riže može različito utjecati na zdravlje.

1. Može izazvati upale

Ako volite rižu, morate paziti koju vrstu kuhate.

“Bijela riža je umjereno obrađena verzija smeđe riže”, kaže nutricionistica Trista Best. “Ovaj proces dovodi do toga da se bijela riža smatra jednostavnim ugljikohidratom. Ovaj oblik ugljikohidrata se brzo razgrađuje i tijelo ga odmah koristi za energiju. Ako primijetite da ste naduti ili imate neku upalu, moguće je da jedete previše rafiniranih ugljikohidrata. To se događa zato što rafinirani ugljikohidrati stvaraju stanje upale u tijelu i uzrokuju da tijelo skladišti više vode od uobičajenog”, dodaje.

2. Brzo utažuje glad

Nije iznenađenje da se riža slaže s brojnim jelima. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj nutritivnoj strukturi, ova žitarica može brzo učiniti da se osjećate sitima.

“Riža sadrži puno vlakana, što vam može pomoći da se duže osjećate siti i zadovoljni”, rekla je nutricionistica Meghan Sedivy. “Smeđa riža sadrži više vlakana od bijele riže, a kada je konzumirate, vaše tijelo koristi vlakna da bi vaš probavni sustav nesmetano funkcionirao”, dodaje.

3. Može izazvati nagli rast šećera u krvi

Ako trebate pratiti razinu glukoze u krvi, odgovarajući raspored porcija od vitalnog je značaja.

“Ubrzo nakon što pojedete porciju riže, porast će vam razina šećera u krvi, ali o vrsti riže ovisi koliko će se ona povisiti i kojom brzinom”, kaže dijetetičarka Megan Wong. “Šećer u krvi će vam porasti jer je riža izvor ugljikohidrata i svi se ugljikohidrati na kraju razgrađuju u šećere”, dodaje.

“Općenito, bijela riža kratkog zrna najviše i najbrže podiže šećer u krvi, a to uključuje rižu za sushi, rižu Jasmine, ljepljivu rižu i rižu Calrose”, nastavlja Wong. “Međutim, riža dugog zrna – čak i ako je bijela – bolja je za održavanje stabilnijeg šećera u krvi”, objasnila je.

Wong također objašnjava da se u riži nalaze dvije različite vrste ugljikohidrata: amiloza i amilopektin.

“Riža dugog zrna sadrži više amiloze, koja je bolja u zadržavanju strukture od amilopektina”, kaže Wong. “To znači da je svako zrno riže netaknuto i traje duže za žvakanje i probavu, usporavajući cjelokupni probavni proces. Smeđa riža dugog zrna najbolja je opcija kada je u pitanju uživanje u riži bez porasta šećera u krvi jer dodatna vlakna pomažu još više usporiti probavu”, rekla je.

4. Povoljno utječe na bakterije u probavi

Često zaboravljamo na sve dobre bakterije koje žive u našem probavnom traktu, ali riža, srećom, pomaže u brizi o tim mikroskopskim organizmima, čak i ako mi sami zaboravimo, prenosi Eat This.

“Ako se riža ohladi nakon kuhanja, škrob postaje otporni škrob”, rekla je dijetetičarka Lindsay Allen. “Naša tijela ne mogu apsorbirati sav škrob, a on će neprobavljeno otići u debelo crijevo gdje hrani naše dobre bakterije. Otporni škrob i dalje povećava šećer u krvi, ali puno sporije i postupno. To znači da ostajemo dulje siti i nema nuspojava porasta i pada razine šećera u krvi”, dodaje.

“Dodavanje octa u rižu dodatno usporava apsorpciju”, kaže Allen. “Savršen primjer ove kombinacije riže je riža za sushi”.

5. Može izazvati zatvor

Ako stvarno jesti rižu, mogli biste se suočiti s neočekivanom posljedicom koju nikada ne biste povezali s njom.

“Bijela riža uklanja ljusku, mekinje i klice žitarica, smanjujući sadržaj vlakana i hranjivih tvari”, kaže nutricionistica Diana Gariglio-Clelland. “Vlakna pomažu u pravilnom radu crijeva, pa jedenje velikih količina žitarica s malo vlakana, poput bijele riže, može dovesti do zatvora”, dodaje.

6. Može uzrokovati povećanje težine

Kada jedete prerađene žitarice, pazite na količinu, da ne biste dobili neželjene kilograme.

“Bijela riža je toliko obrađena da nema mekinje i klice”, kaže Lisa Richards. “Ova dva elementa koja su uklonjena uključuju mnoge važne vitamine i hranjive tvari, točnije vitamine E i B te vlakna. Kada se bijela riža konzumira, tijelo je brže obrađuje, što dovodi do kraćeg osjećaja sitosti i potrebe da se češće jede. To u konačnici dovodi do prejedanja i debljanja”, dodaje.

Ipak, da se to ne bi dogodilo, povedite računa i veličini porcija i uživajte u omiljenoj namirnici bez grižnje savjesti.

