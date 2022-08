Što se dogodi u tijelu ako samo tjedan dana ne jedete slatko?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Šećer je veliki neprijatelj našeg zdravlja. Vjerojatno to već znate. A naši životi se praktički vrte oko šećera – on je svuda, čak i u hrani gdje ga ne biste očekivali. A s obzirom na to da je šećer prisutan praktički posvuda, preporučena granica brzo se premašuje.

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i mnogih drugih zdravstvenih organizacija, dnevni unos šećera ne bi trebao prelaziti 10 posto ukupnog energetskog unosa. Čak bi ga trebalo ograničiti na ispod 5 posto ukupnog unosa ako želimo dodatne pozitivne efekte na zdravlje.

Koliko šećera je ovih 5 posto? Za prosječnu fizički aktivnu odraslu osobu to su dvije žličice šećera dnevno. Teško je, ali nije nemoguće, piše City magazine.

Postoji razlog zašto je teško odreći se šećera. Prije svega, svi deserti su prokleto dobri. Šećer također pokreće aktivaciju opioidnih receptora, što utječe na sustav nagrađivanja mozga. To onda dovodi do kompulzivnog ponašanja, usprkos negativnim posljedicama kao što su debljanje, glavobolja i hormonska neravnoteža.

Ali nije nemoguće odustati od šećera! Testirano. U ovakvim stvarima uvijek je najvažnije svjesno odlučiti o cilju. I ova odluka će imati značajan utjecaj na zdravlje.

Što se događa s vašim tijelom tijekom prvog tjedna što ne jedete šećer i nakon toga?

Ako je na vašem jelovniku dominirala prerađena hrana, ako ste imali naviku voćnim sokovima ili gaziranim pićima utažiti žeđ, a kavu i čaj ste uvijek zaslađivali, ako ste jedan od onih koji su se morali počastiti desertom nakon obroka, a i jeli slatku užinu tijekom dana, prijelazno će razdoblje biti poprilično teško.

Studije su pokazale da je, kad osoba prestane jesti šećer, efekt sličan onome kod ljudi koji prestanu uzimati droge, rekla je nutricionistkinja Sara Siskind za Insider.

Možda ćete doživjeti veliku iscrpljenost, osjetit ćete glavobolje i razdražljivost. Neki ljudi imaju probleme s probavom. Drugi prolaze kroz razdoblje tuge i depresije. Bili ste zapravo ovisni o šećeru. Što ste ga više jeli, bolje ste se osjećali – barem privremeno. Međutim, kad prestanete jesti šećer, tijelo doživljava simptome odvikavanja i to nije ugodno ni za tijelo ni za mozak.

Za one od vas koji su bili umjereniji u unosu šećera, simptomi odvikavanja mogu biti slabiji. Nakon samo nekoliko dana trebali biste se osjećati mnogo bolje.

Sve su to znakovi da se vaše tijelo prilagođava niskim razinama glukoze, dopamina i serotonina. Nakon tjedan dana trebala bi se poboljšati razina energije i bit ćete sve manje razdražljivi. Također ćete biti manje umorni, razina energije će vam biti stabilnija i raspoloženje će vam se poboljšati, prenosi Nova.rs.

Što se događa nakon mjesec dana bez šećera?

Ili godinu dana bez šećera.

Već u prvim tjednima želja za desertima će vjerojatno biti znatno manja. Vaše zdravlje će se poboljšati, tijelo će se prilagoditi i najvjerovatnije ćete izgubiti nekoliko kilograma.

Ako prihvatite izazov i odustanete od šećera, evo još nekih promjena koje možete očekivati:

bit će vam lakše održavati zdravu težinu,

imat ćete više energije,

kvaliteta vašeg sna može se poboljšati,

vaša koža će biti zdravija i sjajnija,

ako ste imali problema s probavom, vjerojatno će biti bolje,

rizici od raznih bolesti kao što su dijabetes i srčana oboljenja bit će manji i…

Nećete više žudjeti za šećerom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.