Što se događa u tijelu kad preskočite ručak?

Izvor: Shutterstock

Radni dani mogu biti poprilično ubrzani i puni obaveza, pa je sasvim logično da se može dogoditi da zaboravite ručati ili jednostavno ne odvojite pauzu za ručak. Ali, preskakanje ručka ne bi vam trebalo prijeći u naviku, tvrde nutricionisti.

Stručnjakinja za prehranu, Jen Bruning, kaže da se doručak često naziva najvažnijim obrokom u danu, ali je i ručak jednako važan, piše Huffpost.

„Općenito govoreći, korisno je pojesti više dnevnih kalorija ranije tijekom dana, jer je pred vama cijeli jedan dan za koji vam je potrebna energija“, smatra Bruning.

Preskakanje bilo kojeg obroka otežava zadovoljavanje vaših prehrambenih potreba za taj dan. Bez obzira na to koliko ste zaposleni, redovni ručak daje vam energiju i snagu, a osim toga dobar je i za metabolizam i raspoloženje.

Bruning tvrdi da pauza za ručak na poslu također može omogućiti i malo druženja s kolegama i jačanje profesionalnih odnosa, što je važan dio zdravog radnog okruženja.

Ako s vremena na vrijeme preskočite ručak, to i nije tako veliki problem. Ali, ako vam to postane navika, vaše tijelo se prilagođava na „manji unos goriva“, kako kaže ona, i to može biti štetno za vaše zdravlje.

To bi s vremenom moglo rezultirati usporenim metabolizmom i povećanim rizikom od nedostatka hranjivih tvari. Osim toga, može pojačati želju za hranom u večernjim satima i tako vas natjerati da unosite više kalorija.

Preskakanje ručka može dovesti i do toga da kasnije tijekom dana, kada budete gladni, birate manje zdravu hranu.

„Nedovoljno hrane tijekom dana može prouzročiti pad razine energije, što može utjecati na vaše raspoloženje, produktivnost i koncentraciju. Istraživanja pokazuju da ograničavanje prehrane može povećati razdražljivost, neraspoloženje, ali i smanjiti motivaciju i potencijalno dovesti do tjeskobe i depresije“, objašnjava Bruning.

Kada je u pitanju vrijeme za ručak, tu ne postoji pravilo, međutim najbolje bi bilo da to bude četiri do pet sati nakon doručka. Bruning ističe i da, ako ne stignete, ručak ne mora biti ništa obilno. Čak i mali međuobrok ili užina mogu osigurati dovoljno energije da bi vaše tijelo moglo obavljati svoje funkcije.

