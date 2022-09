Sporo zarastanje rana: Zašto dolazi do ovog problema i kada morate liječniku?

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Zarastanje rana je proces koji može trajati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci.

Radi se o normalnom procesu u tijelu koji se odvija u četiri faze. Ipak, kod nekih ljudi će rane zarastati sporije zbog određenih faktora kao što su hormonalne promjene, stres, dijabetes, godine starosti, pretilost, a može doći i do infekcija ili upala koje također produžuju proces zarastanja rana. U nekim slučajevima se radi o kroničnim ranama na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju.

Kako se definira rana?

Rana je ozljeda, posjekotina ili otvor na koži u kojoj se nalaze oštećene stanice ili oštećena tkiva nastala zbog neke ozljede. Može biti jako mala poput one koja nastaje zbog posjekotine papirom, a može biti i velika ogrebotina nastala zbog određene ozljede ili pada te u nekim slučajevima zahtjeva šivanje.

Postoje akutne i kronične rane pri čemu je glavna razlika u načinu njihovog nastanka i u trajanju zarastanja. Dok su akutne rane one koje nastaju odmah nakon ozljede ili opekline, kronične rane su one koje ne zacijele ni nakon nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci tretiranja kremama ili mastima, a najčešće ih uzrokuju neke bolesti kao što je dijabetes.

Koje su faze zarastanja rana?

Zarastanje rana ima četiri faze, a to su: eksudacija, granulacija, epitelizacija i regeneracija.

1. Eksudacija

Ovo je početna faza, kada rana tek nastane nakon ozljede i kada se iz rane izbacuju ostaci i mikroorganizmi te dolazi do zgrušavanja krvi. Bijele krvne stanice se sele na područje rane i počinju razgrađivati strana tijela.

2. Granulacija

Stvara se vezivno tkivo bogato stanicama i krvnim žilama te kod rana koje brzo zacjeljuju nakon četiri dana rastu male krvne žile koje opskrbljuju tkivo. U ovoj fazi je rana svijetlocrvene boje, prozirna i vlažna te je ispunjena novim tkivom.

3. Epitelizacija

Oko desetog dana se rana sužava i zatvara, a koža je svijetlo ružičasta te se stvara kolagen koji je zaslužan za oporavak kože.

4. Regeneracija

U ovoj se zadnjoj fazi koža potpuno oporavlja, a rana je zacijelila. Može se osjetiti zatezanje ili svrbež.

Zašto dolazi do sporog zarastanja rana?

Kod nekih ljudi će rane zarastati puno sporije, a na to utječu brojni faktori. Na primjer, može doći do onečišćenja rane te do pojave infekcije. Prehrana koja ne sadrži vitamine i minerale jednako tako utječe na sporije zarastanje rana. Trebalo bi jesti puno vitamina C, namirnice koje sadrže cink koji je općenito dobar za brojne kožne probleme te hranu bogatu proteinima. Neka medicinska stanja kao što su dijabetes, slaba cirkulacija i anemija jednako tako sprječavaju brzo zarastanje rana, a moguće je da i lijekovi utječu na zarastanje. Pušačima te starijim osobama će isto tako rane zarastati dulje vremena. Pokazalo se kako na brzinu zarastanja utječu i geni osobe.

Problem zbog kojeg rane sporije zarastaju može nastati u bilo kojoj fazi. Kod nekih ozljeda, rana može zarasti nakon nekoliko dana, dok kod nekih proces može trajati i do godinu dana.

Kako ubrzati zarastanje rana?

Zarastanje se može ubrzati određenim lijekovima koje je prepisao liječnik, a koji će poboljšati cirkulaciju, pomoći može i terapija koja smanjuje oticanje, posebni flasteri ili masti koji će zatvoriti ranu i ubrzati zarastanje.

Kada je potrebno posjetiti liječnika?

Kada rana ne zacjeljuje dulje od nekoliko tjedana ili kada su prisutne druge promjene na rani i oko rane, potrebno je posjetiti liječnika. Na primjer, ako se pojavi krvarenje, bol koja ne prestaje, naticanje oko rane ili povišena temperatura.

Dakle, zarastanje rana je normalan proces koji nastaje nakon ozljeda kože i tkiva. Kod nekih će ovaj proces trajati oko mjesec dana, dok kod nekih može proći i do godinu dana. Sporo zarastanje rana se pojavljuje kod nekih osoba zbog određenih zdravstvenih stanja ili bolesti, zbog pušenja, pretilosti ili loše prehrane. Kod bilo kakvih promjena u rani, krvarenja ili pojave povišene temperature potrebno je posjetiti liječnika.