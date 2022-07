Smršavite hodanjem u svega par tjedana

Podijeli:







Izvor: Pixabay /Ilustracija

Sve više ljudi odabire hodanje kao aktivnost. Jednostavno je te ne zahtijeva prevelike pripreme ni opremu.

Hodanjem se može puno postići uključujući i gubitak masnoća na trbuhu. Certificirana osobna trenerica Jessica Smith osmislila je progresivni plan hodanja u trajanju od šest tjedana koji topi trbuh, prenosi Zadovoljna.hr.

Riječ je o planu koji kombinira snagu intervalnog treninga i učinkovitosti hodanja, a koriste se tri vrste hodanja – brzo hodanje, intervalno (HIIT) hodanje i lagana šetnja. Ritam hodanja mjeri se na skali od jedan do deset. Napor od pet do šest trebao bi vam ubrzati disanje, ali uz mogućnost vođenja razgovora.

Pri naporu osam do devet disanje je otežano i u mogućnosti ste tek odgovarati na pitanja s da ili ne. Budući da intenzitet ovisi i o vašoj kondiciji, mijenjate brzinu i snagu kako biste dosegnuli preporučeni napor za svaku šetnju.

Brzo hodanje

Nakon zagrijavanja od tri minute laganim tempom usredotočite se na održavanje stalne razine napora intenziteta pet do šest. Na kraju odvojite još tri do pet minuta za laganu šetnju kako biste se ohladili, uhvatili dah i mirno završili šetnju.

HIIT hodanje

Intervalnim hodom trebali biste prelaziti veće udaljenosti u manje vremena. Nakon laganog zagrijavanja od tri minute vrijeme je za intervale – tri minute hodajte žustrim tempom (intenzitet pet do šest) zatim minutu intenzitetom osam do devet. Na kraju ne zaboravite na tri do pet minuta hlađenja.

Lagana šetnja

Ove šetnje pomoći će u održavanju ravnoteže u vašoj fitness rutini. Osim toga, i znanost je pokazala da smanjivanje stresa povoljno utječe na gubitak kilaže. Ova šetnja odnosi se na uživanje u pokretu. Šetajte intenzitetom od tri do četiri. Uživajte u svojoj okolini, usredotočite se na dobar osjećaj i pokušajte biti svjesni disanja i koraka.

Plan hodanja u trajanju od šest tjedana

Prvi tjedan

Ponedjeljak: 15 minuta HIIT šetnje

Utorak: 30 minuta brzog hodanja

Srijeda: Odmor (ili možete odraditi trening snage i izdržljivosti)

Četvrtak: 15 minuta HIIT šetnje

Petak: 15 minuta lagane šetnje

Subota i nedjelja: Odmor

Drugi tjedan

Ponedjeljak: 15 minuta HIIT šetnje

Utorak: 30 minuta brzog hodanja

Srijeda: Trening snage

Četvrtak: 15 minuta HIIT šetnje

Petak: 30 minuta laganje šetnje

Subota i nedjelja: Odmor

Treći tjedan

Ponedjeljak: 30 minuta HIIT šetnje

Utorak: 45 minuta brzog hodanja

Srijeda: Trening snage

Četvrtak: 15 minuta HIIT šetnje

Petak: 30 minuta lagane šetnje

Subota i nedjelja: Odmor

Četvrti tjedan

Ponedjeljak: 30 minuta HIIT šetnje

Utorak: 45 minuta brzog hodanja

Srijeda: Trening snage

Četvrtak: 30 minuta HIIT šetnje

Petak: 45 minuta lagane šetnje

Subota i nedjelja: Odmor

Peti tjedan

Ponedjeljak: 30 minuta HIIT šetnje

Utorak: 45 minuta brzog hodanja

Srijeda: 30 minuta HIIT šetnje

Četvrtak: 30 minuta brze šetnje

Petak: 45 minuta lagane šetnje

Subota: 30 minuta brze šetnje

Nedjelja: Odmor

Šesti tjedan

Ponedjeljak: 30 minuta HIIT šetnje

Utorak: 45 minuta brzog hodanja

Srijeda: 30 minuta HIIT šetnje

Četvrtak: 30 minuta brzog hodanja

Petak: 60 minuta lagane šetnje

Subota: 30 minuta brzog hodanja

Nedjelja: Odmor

Savjeti

Ako ste već redoviti šetač možete produžiti trajanje šetnji, dodati još dana ili preskočiti nekoliko prvih tjedana i odmah se prebaciti na tjedne koji uključuju više hodanja. Poželjno je uključiti i druge aktivnosti kao što je bicikliranje, plivanje, treninge snage,…

Sami odlučite hoće li minute namijenjene za zagrijavanje i hlađenje biti dio ukupnog vremena hoda. Ako imate dovoljno vremena, radije dodajte dodatnih šest do deset minuta, savjetuje trenerica Jessica Smith.

Dane i termine šetnji uvijek možete prilagoditi svom rasporedu. Tijekom provedbe plana nemojte zaboraviti na izazove, s vremenom radite na ubrzanju tempa kako biste za što manje vremena prešli više kilometara.

