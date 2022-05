Smiju li osobe s povišenim krvnim tlakom piti kavu?

Podijeli:







Izvor: Photo by Andreas Behr on Unsplash / ilustracija

Premda je rašireno vjerovanje da kava povećava krvni tlak, ne postoji istraživanje koje potvrđuje da je ono istinito.

Stručnjaci iz Njemačke zaklade za srce kažu da bez straha možete popiti najmanje četiri šalice dnevno čak i ako patite od visokoga krvnog tlaka. Ističu da nema znanstvenih dokaza da je kofein loš za hipertenziju.

Kava može nakratko podići krvni tlak jer kofein stimulira kardiovaskularni sustav i ubrzava srčani ritam, ali to se uglavnom događa ako niste naviknuti na kofein.

Porast krvnog tlaka manji je u osoba koje kavu piju redovito. Do tog učinka dolazi se već nakon redovitog ispijanja kave tijekom jednog do dva tjedna, stoji u objavi Njemačke zaklade za srce.

Navedeno se također odnosi na zeleni i crni čaj s obzirom na to da se i u ovim slučajevima radi o stimulansima.

Međutim, trebalo bi se pokušati ograničiti na ispijanje maksimalno 400 miligrama kofeina dnevno ako razmišljate o zdravlju srca, kaže Njemačka zaklada za srce.

To je ionako više no što će većina ljudi vjerojatno popiti – oko četiri do pet šalica filter kave dnevno.

Planirate li ipak mjeriti krvni tlak, učinite to prije ispijanja kave ili oko 30 minuta nakon, kako biste bili sigurni da neće utjecati na mjerenje.

U međuvremenu pokušavajte izbjeći kofeinske tablete, savjetuje Njemačka zaklada za srce, s obzirom na to da one mogu utjecati negativno na krvni tlak.