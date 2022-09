Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Kraj ljeta i jesen vrijeme je kada beremo ukusne dinje i pripremamo ih za zimnicu. Mnogi od nas automatski, kod čišćenja, bacaju ljekovite sjemenke dinje. Međutim, upravo sjemenke dinje su najljekovitiji dio ove biljke koje se mogu konzumirati suhe. Brojne su dobrobiti ove biljke, a posebice sjemenki.

Plod dinje je osvježavajuć i odličan u ljetnim desertima, sjemenke se mogu jesti kroz cijelu godinu. Poznate po svojim detoksikacijskim svojstvima, poboljšavaju koncentraciju te reguliraju krvni tlak. Plod, ulje i sjemenke dinje su drevne namirnice korištene za liječenje kašlja, temperatura, probavnih, bubrežnih i srčanih problema.

Ovo su samo neki od razloga zašto biste trebali češće konzumirati sjemenke dinje.

Ljekovitost sjemenki dinje

Dinja je jednogodišnja biljka iz porodice Cucurbitaceae ili bundeve koja je na naša područja stigla iz Azije. Konzumiraju se kada su potpuno zrele i tada su vrlo sočne, slatke i osvježavajuće. Dostupne su kroz cijelu godinu, a one koje se najčešće uzgajaju kod nas su dinje zelenkaste i žute hrapave kore.

Ovo je jedna od biljaka koje nutricionisti uvijek preporučuju, posebice ako pratite jelovnik za mršavljenje. Jedna dinja ima nisku kaloričnu vrijednost te se pokazalo da oko 100 grama dinje ima tek oko 33 kalorije. Uz to sadrži ugljikohidrate, vlakna, malo proteina i masti. U dinjama se nalaze i vitamini A i C, kalcij, željezo, vitamini B kompleksa i magnezij. Upravo vitamini A i C poznati su kao antioksidansi zbog čega dinja ima detoksikacijsko djelovanje te u našem organizmu smanjuje djelovanje slobodnih radikala.

No, osim ploda, vrlo su ljekovite i sjemenke dinje. One sadrže:

– proteine

– omega-3 masne kiseline (alfa-linolensku kiselinu)

– minerali – magnezij, željezo, cink, mangan, kalij, fosfor

– vlakna

– vitamin B6, folate (soli folne kiseline)

– pantotensku kiselinu

– niacin

Svi ovi sastoji donose brojne dobrobiti sjemenki dinje koje su vrlo dobre za naš organizam i koje još više govore u korist toga da ovaj dio biljke nikako ne bismo trebali bacati.

Zašto bi trebali jesti sjemenke dinje?

Sjemenke dinje najbolje je jesti sušene, a od njih se može raditi i ulje od sjemenki dinje. U svakom slučaju su vrlo ljekovite i odlične za rješavanje raznih tjelesnih tegoba. Osim što su ukusne, mogu se koristiti i kao dodatak prehrani za održavanje imuniteta.

U nastavku donosimo par razloga zašto bi trebali jesti sjemenke dinje.

1. Održavaju mladolik izgled kože

Sjemenke dinje su bogate nezasićenim masnim kiselinama koje pomažu u zdravlju kože. Vaša koža će zbog njih biti sjajna, uglađena i nježna. Antioksidansi koji se nalaze u sjemenkama dinje pomažu u usporavanju starenja kože jer utječu na izbacivanje toksina iz organizma, pa tako čiste kožu i pomlađuju izgled.

2. Kontroliraju dijabetes

Sjemenke dinje preporučuju se kod osoba koje pate od šećerne bolesti jer pomažu u spuštanju razine šećera u krvi. Najbolji način za iskorištavanje dobrobiti sjemenki dinje za dijabetes je da ih prokuhate u kipućoj vodi i onda tu tekućinu pijete kao čaj. Pije se u gutljajima kroz cijeli dan.

3. Održavaju zdravlje srca

Čaj od sjemenki dinje dobar je i za održavanje zdravlja srca te bubrega. Sjemenke dinje mogu koristiti za spuštanje razine lipida, masnoća i kolesterola što smanjuje rizik od razvijanja srčanih bolesti.

4. Poboljšavaju plodnost kod muškaraca

Likopen, snažan antioksidans koji se nalazi u sjemenkama dinje čini veliku ulogu po pitanju muške plodnosti. Smatra se kako likopen može ubrzati kretanje spermija te povećati njihov broj do 70%. Također poboljšava kvalitetu sperme.

5. Osnažuju imunitet i cijeli organizam

Sjemenke dinje sadrže mnogo aminokiselina koje su poznate po tome da osnažuju imunitet. Sudjeluju u procesima koji osnažuju kosu od korijena. Osim toga pojačavaju zaštitu od raznih bolesti te pomažu u reguliranju krvnog tlaka. Sve ovo štiti srce i cijeli organizam.

Kako jesti sjemenke dinje?

Sjemenke dinje su najukusnije blago pržene, a mogu se jesti i sušene. Takve ih možete jesti kao zdravu grickalicu. Osim toga ih uvijek možete samljeti i takve dodavati u kolače, peciva ili slana jela. Nerijetko se sjemenke dinje dodaju u smoothieje.