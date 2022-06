Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Konzumacija alkohola jedan je od vodećih uzroka oštećenja jetre. Alkoholnoj bolesti jetre vrsta je bolesti masne jetre. Postoji nekoliko faza bolesti jetre povezane s alkoholom.

Ciroza je najozbiljniji stadij bolesti jetre za koji su potrebne godine dok se ne razvije. Alkolona bolest jetre obično ne uzrokuje nikakve simptome sve dok jetra nije ozbiljno oštećena. Međutim, važno je znati da prepoznavanje oštećenja jetre u ranoj fazi omogućuje lakši oporavak.

Ne morate biti ovisnik o alkoholu da biste razvili ovakvo stanje, redovito konzumiranje prevelikih količina alkohola može vas također izložiti riziku. Jednostavno, što više alkohola pijete, veći je rizik od razvoja ove bolesti.

To može pogoršati i druge vrste bolesti jetre. Mnogo je lakše pretjerati s pićem nego što mnogi ljudi shvaćaju, što ih dovodi u opasnost od bolesti povezanih s alkoholom.

Prema Drinkawareu, alkoholna bolest jetre razvija kod 90 posto ljudi koji piju više od 40 g alkohola, što je otprilike ekvivalent dvije srednje (175 ml) čaše vina s 12 posto alkohola ili manje od dvije krigle piva uobičajene jakosti (četiri posto alkohola).

Simptomi alkoholne bolesti jetre

Rane faze alkoholne bolesti jetre često nemaju simptome. Zbog toga možda i ne znate da ste doživjeli oštećenje jetre zbog alkohola. Ako su simptomi prisutni, oni mogu uključivati ​​oticanje jetre, što može dovesti do nelagode u gornjem desnom dijelu trbuha.

Simptomi također uključuju umor, neobjašnjivi gubitak težine, gubitak apetita, mučninu i povraćanje. Također možete primijetiti žutilo očiju i kože te osjetiti oticanje gležnjeva. Oštećena jetra također može dovesti do smušenosti, pospanosti i povraćanja krvi ili krvi u stolici.

Kako alkohol šteti jetri?

Jedan od zadataka jetre je razgraditi potencijalno otrovne tvari poput alkohola. Kada pijete, različiti enzimi u vašoj jetri djeluju na razgradnju alkohola tako da se može ukloniti iz vašeg tijela. Konzumacija alkohola u većim količinama nego što to vaša jetra može učinkovito obraditi može je oštetiti. To u početku ima oblik povećane masnoće u vašoj jetri, ali s vremenom može dovesti do upale i nakupljanja ožiljnog tkiva.

Jetra se može sama regenerirati, ali svaki put kada ona filtrira alkohol, neke od jetrenih stanica umiru. Jetra može razviti nove stanice, ali dugotrajna prevelika konzumacija alkohola može smanjiti njezinu sposobnost regeneracije. To može dovesti do ozbiljnog i trajnog oštećenja vaše jetre. Smanjenje količine koju pijete, ili u idealnom slučaju potpuni prestanak konzumacije alkohola, može preokrenuti štetu i smanjiti rizik od napredovanja bolesti.

Ostali čimbenici rizika

Uz prekomjerne količine alkohola, postoji nekoliko drugih čimbenika koji mogu povećati rizik od razvoja ove bolesti. Prije svega, prekomjerna tjelesna težina ili pretilost te već zdravstvena stanja poput hepatitisa C.

Zanimljivo je spomenuti da se pokazalo da su žene osjetljivije od muškaraca na štetne učinke alkohola. Genetika također može biti važan čimbenik budući da se ovisnost o alkoholu i problemi s obradom alkohola često javljaju u obiteljima.

Što je alkoholni hepatitis?

Alkoholni hepatitis je upala jetre zbog konzumiranja alkohola. Najvjerojatnije će se pojaviti kod onih koji puno piju tijekom mnogo godina, ali ne razviju ga svi koji pretjerano konzumiraju alkohol. S druge strane, može se pojaviti i kod ljudi koji alkohol piju umjereno.

Uobičajeni simptomi alkoholnog hepatitisa uključuju osjetljivost trbuha, bol u jetri, mučninu, povraćanje krvi, loš apetit, žutilo kože i očiju, gubitak težine, umor i groznicu.

Alkohol uzrokuje i pogoršava alkoholni hepatitis, tako da dijagnoza alkoholnog hepatitisa znači da trebate postupno prestati piti. Prestanak alkohola može pomoći u smanjenju simptoma i spriječiti daljnja oštećenja, prenosi Times of India.

