Izvor: Pexels

Dijabetes je kronična bolest koja utječe na to kako vaše tijelo obrađuje i koristi glukozu iz hrane koju jedete. Javlja se kada gušterača ne može proizvesti dovoljno inzulina ili kada tijelo ne može učinkovito koristiti inzulin koji proizvodi.

Različite vrste dijabetesa mogu utjecati na tijelo, uključujući dijabetes tipa 1, tipa 2, predijabetes i gestacijski dijabetes. Međutim, svi oni dijele zajednički problem previše glukoze u krvotoku.

Što uzrokuje dijabetičku neuropatiju?

Iako postoji poznati uzrok dijabetičke neuropatije, istraživači vjeruju da nekontrolirana razina šećera u krvi može negativno utjecati i oštetiti živce, ometajući njihovu sposobnost slanja signala. Također se smatra da visoka razina šećera u krvi također može oštetiti krvne žile, što otežava učinkovit prolaz kisika i hranjivih tvari.

Nadalje, postoje određeni čimbenici koji vas mogu dovesti u veći rizik od ovog stanja. Prema klinici Mayo, loša kontrola šećera u krvi, obiteljska povijest dijabetesa, prekomjerna težina i pušenje mogu povećati rizik od dijabetičke neuropatije.

Bol, trnci i utrnulost u nogama i stopalima

Dijabetička neuropatija je vrsta oštećenja živaca koja se može pojaviti kod osoba s dijabetesom. Prema klinici Mayo, dijabetička neuropatija najčešće oštećuje živce u nogama i stopalima, zbog čega simptomi uključuju bol i utrnulost u nogama, stopalima i rukama. Nadalje, može uzrokovati probleme s probavnim sustavom, mokraćnim sustavom, krvnim žilama i srcem. Dok neki ljudi pate samo s blagim simptomima, postoje oni čiji simptomi mogu biti prilično bolni i iscrpljujući.

Ulkusi na stopalima

Općenito, ulkus na stopalu karakterizira lom kože ili duboka rana.

Dijabetički ulkus na stopalu je otvorena rana koja prevladava u otprilike 15 posto pacijenata s dijabetesom, a prvenstveno se nalazi na dnu stopala. U blagim slučajevima, ulkusi na stopalima mogu uzrokovati da se koža istroši, međutim, u teškim slučajevima može dovesti do amputacije. Prema riječima stručnjaka, ključ je smanjiti rizik od dijabetesa od rane dobi.

Atletsko stopalo

Oštećenje živaca zbog dijabetesa također može povećati nečije šanse za razvoj komplikacija stopala, uključujući atletsko stopalo.

Atletsko stopalo je gljivična infekcija koja dovodi do svrbeža, crvenila i pucanja. Može utjecati na jedno ili obje noge i vjerojatno će zahtijevati lijekove koji uklanjaju gljivice koje uzrokuju infekciju.

Gljivična infekcija noktiju

Osobe s dijabetesom također imaju povećan rizik od gljivične infekcije koja obično pogađa nokte na nogama. To dovodi do bezbojnih (žućkasto-smeđih ili neprozirnih), debelih i lomljivih noktiju. Dok se u nekim slučajevima nokat može odvojiti od prsta, u drugim slučajevima nokat se može raspasti. Gljivična infekcija u noktu također se može pojaviti od ozljede.

Gangrena

Budući da dijabetes utječe na krvne žile koje opskrbljuju vaše prste i nožne prste krvlju i kisikom, može dovesti do gangrene. Gangrena nastaje kada je protok krvi odsječen i tkivo odumire. To čak može povećati šanse za amputaciju, piše Times of India.

