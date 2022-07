Mogući znakovi da ste oboljeli od nove varijante covida

Podijeli:







Naši su životi u zadnje dvije godine otkad je krenula pandemija covida uvelike promijenjeni i dok se život polako vraća u normalu, pandemija nije gotova. Ljudi se i dalje zaražavaju virusom i povećava se broj zaraženih u brojnim područjima.

A koji su simptomi novih varijanti koronavirusa?

Doktorica Curry-Winchell kaže “BA.4 i BA.5 su dvije nove varijante koje uzrokuju porast broja novozaraženih. Te podvarijante zabrinjavaju zbog njihove mogućnosti da brzo šire zarazu i zaražavaju ljude koji su prethodno preboljeli covid-19.

Koliko je cjepivo učinkovito protiv novih varijanti?

“Cjepivo štiti od covida-19 na način da vas čuva od težih oblika bolesti i hospitalizacije. Trenutno, istraživanja pokazuju da su cjepiva manje učinkovita protiv novih varijanti”, govori liječnica za portal Eatthis.

Zašto bi se ljudi i dalje trebali cijepiti ako originalna varijanta više nije dominantna?

“Često čujemo frazu da ne postoje garancije u životu. To se odnosi i na covid-19. Iako originalni soj nije dominantni, to ne znači da ga ne možete dobiti. Ako ste cijepljeni i boosterirani to vam nudi najbolju šansu da ne iskusite ozbiljniji oblik bolesti, hospitalizaciju ili smrt”, ističe.

Koji su znakovi da ste zaraženi novom varijantom virusa?

“Ne postoje sigurni znakovi da ste zaraženi novom varijantom virusa. Ako imate simptome covida-19 poput kašlja, umora, bolova u tijelu, pritiska na sinuse te gubitka mirisa i okusa, javite se vašem liječniku”, objašnjava Curry-Winchell.

Kako ostati zaštićen?

Pratite zdravstvene savjete i pomozite privesti pandemiju kraju. Cijepite se ili boosterirajte što prije. Ako živite u području s niskom procijepljenošću, nosite N95 masku, ne putujte, držite fizičku distancu, izbjegavajte velike skupove, perite ruke i štite svoj život i živote ostalih.

