Šest tvrdnji o vitamimu C koje nisu točne

Vitamni C važan je za zdravlje organizma jer, između ostalog, pomaže kod kontroliranja infekcija i zacjeljivanja rana. No, neke tvrdnje koje se često mogu čuti ipak nisu točne.

Vitamin C je lijek za prehladu

Ovo je vjerojatno jedan od najvećih mitova. Naime, vitamin C poboljšava imunitet, ali nema dokaza da liječi prehladu kao što se to misli, piše Times of India.

Naranča je najveći izvor vitamina C

Zapravo paprika babura ima više vitamina C od citrusa kao što su naranče i limuni pa ako želite dodati više ovog vitamina u svoju prehranu istražite koje još voće i povrće sadrži vitamin C.

Vitamin C je najvažniji za imunitet

Vitamin C nije jedino važan za imunitet, pomaže i u drugim fukcijama u tijelu kao što je sinteza dopamina koji ima važnu ulogu u kontroliranju funkcija mozga te regulira raspoloženje.

Ako izgledaš zdravo, ne trebaš vitamin C

Često se simptomi pojavljuju kad je bolest već uznapredovala, a vitamini su važni kako bi organizam pravilno funkcionirao. Zato ih je važno svakodnevno konzumirati.

Što se više vitamina C konzumira, to je imunitet bolji

Svaki vitamin ima određenu razinu koja je potrebna organizmu. Nije dobro ako ih je premalo. Isto tako, nije dobro ako ih je previše jer to može dovesti do trovanja vitaminima.

Suplementi vitamina C mogu izazvati debljanje

Iako mnogi misle da uzimanje previše vitamina C može dovesti do debljanja to je netočno. Nekoliko istraživanja je protvrdilo da je razina vitamina C u tijelu obrnuto proporcionalna težini tijela.

