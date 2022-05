Podijeli:







Razno voće, bademi, kikiriki - bilo koja hrana može uzrokovati alergiju, pokazalo je istraživanje Nacionalnog instituta za zdravlje. Neki znakovi da imate alergiju na određenu hranu su prilično očiti. Alergija na hranu ponekad može imati blage simptome, ali ako sumnjate da ste alergični, najbolje je da se testirate.

Također je važno surađivati s dijetetičarom specijaliziranim za alergije na hranu koji će vas voditi kako biste bili sigurni da zadovoljavate svoje prehrambene potrebe na odgovarajući način, a da pritom ostanete sigurni.

Ako imate neke od ovih simptoma, moguće je da ste alergični na neku hranu.

Kašalj

Ako imate izražen kašalj ili hropćete, odnosno teško dišete nakon što pojedete neku hranu, to bi mogli biti simptomi alergije. Ti simptomi mogu ukazivati na anafilaksiju, stanje koje može otežati disanje.

Kožne reakcije

Ako vam se na tijelu pojavi osip nakon što pojedete neku hranu, to bi također moglo ukazivati da ste alergični. Također se mogu javiti i svrbež, crvenilo na koži i oteklina.

Oralni simptomi

Postoje i neki oralni simptomi koji mogu ukazivati na to da ste alergični na određenu hranu. Ti simptomi uključuju svrbež u ustima ili oticanje jezika i grla. Takvi simptomi obično kratko traju, no ukazuju na to da nešto nije u redu.

Gastrointestinalni problemi

Gastrointestinalne probleme mogu biti povezani s nizom problema, od alergije do trovanja hranom. Ako je u pitanju intolerancija na hranu, ljudi obično mogu pojesti manje količine te hrane bez da se jave simptomi.

S druge strane, ako ste alergični na neku hranu, mogu se javiti gastrointestinalni simptomi koji uključuju povraćanje, proljev i grčeve u trbuhu. Ako imate ove ekstremne reakcije, osobito uz neke druge simptome alergije, trebali biste se čim prije obratiti svom liječniku.

Kihanje ili svrbež očiju

Kihanje ili svrbež očiju nisu samo simptomi sezonske alergije na travu ili pelud nego mogu biti i reakcija na neku hranu.

Vrtoglavica

Vrtoglavica nije simptom koji odmah povezujete s alergijom na hranu, no The Health piše da simptomi alergije na hranu mogu uključivati i vrtoglavicu, bljedilo, gubitak svijesti ili pad krvnog tlaka. To se naziva anafilaktički šok, najozbiljniji oblik anafilaksije. Ovi se simptomi mogu javiti pojedinačno ili u kombinaciji s nekim drugim simptomima.

Treba napomenuti da navedeni simptomi mogu ukazivati i na nešto drugo osim na alergiju, ali najbolje je biti oprezan i napraviti test kako biste bili sigurni.

