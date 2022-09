Podijeli:







Osim onih poznatih čimbenika rizika poput konzumiranja prevelikih količina alkohola i pretjerivanje s upotrebom lijekova, postoje i drugi faktori koji mogu utjecati negativno na zdravlje jetre.

Kako bi zaštitili zdravlje jetre, ne ignorirajte ove štetne navike, piše Ordinacija.hr.

Previše gaziranih napitaka

Dr. Anthony Puopolo navodi kako nije iznenađenje da pretjerana konzumacija alkohola može uzrokovati bolesti jetre, ali to nije jedini napitak koji je iznimno destruktivan za jetru, u pitanju su gazirani napici.

Studije su pokazale da osobe koje piju previše ovakvih napitaka imaju puno veći rizik da će se razviti nealkoholna bolest jetre, a tu je i rizik od upala, fibroza pa i ciroze. Ako pijete puno ovakvih napitaka, vrijeme je da prestanete i zamijenite ih vodom.

Uzimate previše suplemenata

Trista Best, nutricionist navodi kako negativan utjecaj na zdravlje jetre sasvim sigurno imaju i nepotrebni suplementi.

“Savjetujem da uzimate samo one vitamine i suplemente koji su vam preporučeni od strane liječnika. Neki od prirodnih pripravaka mogu imati negativan utjecaj na jetru i bubrege pa se može javiti zatvor, a upravo je to razlog zašto biste trebali prethodno razgovarati s liječnikom. Suplementi se moraju rastvarati u organizmu kao i hrana, a višak će se filtrirati kroz jetru i bubrege i na kraju izbaciti kroz urin. Velike količine nepotrebnih suplemenata mogu samo jetru staviti u stanje stresa”, rekla je.

Loša prehrana

Kingsley podsjeća kako su zdrave prehrambene navike i balansirana prehrana s razlogom uvijek isticane od strane liječnika, a i jetra ne može podnijeti baš sve što joj priredite. Previše loše hrane može vrlo lako utjecati na pretjeran rad jetre i poticati ju da pohranjuje sav višak masnoća koje nije uspjela razbiti.

To jasno može voditi do upalnih procesa i oštećenja stanica jetre. Ukratko, loša prehrana i nezdrave prehrambene navike stavljaju jetru u stanje stalnog rada sve do granice kada više neće moći obavljati svoj posao i neće moći funkcionirati kako treba i doći će do štete na organu.

Manjak sna

Kingsley kaže: “Nažalost, većina ljudi ne razumiju koliko manjak sna može negativno utjecati na zdravlje organizma. Uz sve moguće nevolje, manjak sna će posebno oštetiti jetru radi oksidativnog stresa koji može ometati sposobnost organizma da procesuira masnoće, a rezultat može biti nakupljanje kilograma, razvoj dijabetesa i bolesti srca.

Ne treba spomenuti da je jetra jedan od organa koji najviše rade u tijelu pa računa da će imati barem 8 sati odmora dok mi spavamo kako bi funkcionirala pravilno. Kada se radi o stalnom manjku sna, proces eliminacije toksina se ometa i jetra će biti oštećena. Dakle, pokušajte spavati barem 8 sati kako bi dozvolili jetri da se odmori i neometano radi tijekom dana.

Manjak fizičke aktivnosti

Kingsley ističe kako je iznimno opasno njegovati sjedilački način života za vaše zdravlje iz puno razloga, a jedan od njih je i taj što je veliki čimbenik rizika za razvoj nealkoholne bolesti jetre. Manjak aktivnosti potiče razvoj upala, fibroza i nealkoholne masne jetre.

Važno je pronaći balans i paziti koliko vremena provodite sjedeći i uključite aktivnosti u svakodnevicu, a upravo će ona omogućiti jetri da radi svoj posao neometano i da ostane zdrava.

Prekomjerno uživate u alkoholu

Svi smo svjesni štetnih učinaka koje alkohol može imati na naše tijelo, pogotovo kada je riječ o jetri. Ali neke ljude još uvijek iznenađuje činjenica da nije uvijek potrebno prekomjerno konzumiranje alkohola da bi se prouzročila ozbiljna šteta.

Ako ste zdrava odrasla osoba, povremeno konzumiranje alkohola u malim količinama prihvatljivo je ponašanje, međutim ako u obiteljskoj anamnezi imate slučajeve alkoholizma ili bolesti jetre povezanih s alkoholom, ograničite konzumaciju na minimum ili, još bolje, u potpunosti odbacite alkohol.

Pod stalnim ste stresom

Prekomjerna i dugotrajna izloženost stresu ima loš učinak na cijeli organizam pa tako i na jetru. Istraživanje sa Sveučilišta u Edinburghu pokazalo je moguću povezanost između visokih razina psihičkog stresa (simptomi anksioznosti i depresije) i smrtnih slučajeva koji su posljedica raznih bolesti jetre.

Iako ovi rezultati zahtijevaju daljnju znanstvenu procjenu, mnogi u medicinskoj zajednici prepoznaju da postoje veze između uma i tijela. Tradicionalna kineska medicina tisućama godina propovijeda kako je većina organa povezana s emocijama. “Većina ljudi ne shvaća da je jetra povezana s bijesom na način da bijes blokira protok energije jetre”, kažu liječnici.